Evenimentul la care Donald Trump și-a anunțat prezența. Președintele SUA va intra direct în istorie

Donald Trump continuă să fie prezent la competițiile sportive majore. Președintele SUA tocmai și-a anunțat prezența la o finală istorică. Unde merge, de fapt.
Mihai Dragomir
28.05.2026 | 10:00
Anunțul de ultim moment făcut de Donald Trump. La ce finală de competiție sportivă va fi prezent președintele SUA.
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, continuă să meargă la marile competiții sportive. Liderul americanilor tocmai și-a anunțat prezența la finala NBA, de la Madison Square Garden. El va fi primul președinte american care asistă la finalul acestei competiții. Vezi ce a declarat președintele SUA, dar și pe cine susține, de fapt.

Donald Trump merge la finala NBA

Knicks este prima echipă calificată în finala NBA din acest an și care așteaptă câștigătoarea finalei Conferinței de Vest dintre Oklahoma City Thunder și San Antonio Spurs. James Dolan, proprietarul echipei, l-a invitat personal pe președintele Donald Trump să asiste la finala care va avea loc pe 3 iunie la Oklahoma City sau San Antonio, iar al doilea meci două zile mai târziu, la aceeași locație. Knicks, care a ajuns în finala NBA pentru prima dată din 1999, își va găzdui rivalii la Madison Square Garden pe 8 iunie pentru meciul 3, iar meciul 4 se va juca pe 10 iunie.

„Cred că voi merge la unul dintre meciuri. M-au invitat mulți oameni, și Jim Dolan a făcut-o. Aveam de gând să merg miercuri… Ce echipă! (n.r. – Knicks) Au câștigat toate meciurile. Au jucători incredibili. E minunat să vezi asta. Knicks au suferit mult… ani de zile!”, au fost cuvintele lui Donald Trump după victoria cu 4-0 a echipei Knicks asupra Cavaliers în finala Conferinței de Est.

Donald Trump a celebrat alături de Chelsea câștigarea Mondialului al Cluburilor

În vara anului 2025, SUA a găzduit Campionatul Mondial al Cluburilor. Finala s-a jucat între Chelsea și PSG pe MetLife Stadium din New Jersey. Londonezii s-au impus cu scorul de 3-0, iar la meci a fost prezent însuși președintele Donald Trump, care a întârziat la ceremonia de deschidere. El s-a asigurat totuși că își face o intrare demnă de funcția pe care o posedă, apărând la meci cu elicopterul ”Marine One”.

Ba mai mult, liderul SUA a mers după fluierul final alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, să acorde medaliile și marele trofeu câștigătoarei Chelsea. Cel mai puternic om al planetei a rămas pe scenă după înmânarea trofeului, sărbătorind alături de jucătorii formației engleze, spre surprinderea tuturor.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
