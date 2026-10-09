Everton, scoasă la vânzare: „Vrem să ducem clubul din Premier League la următorul nivel!”

ADVERTISEMENT

Clubul Everton a fost scos la vânzare de proprietarii americani, The Friedkin Group, care l-au achiziționat oficial în decembrie 2024 de la omul de afaceri iranian Farhad Moshiri. Gruparea din Premier League, care are în palmares 9 titluri și evoluează în eșalonul de top al fotbalului englez de peste 70 de ani, și-a inaugurat în 2025 noua arenă, Hill Dickinson Stadium, care a costat aproximativ 900 de milioane de euro.

Clubul Everton, scos la vânzare

The Friedkin Group caută din septembrie noi investitori care să se implice la Everton, însă a dezvăluit că proprietarii echipei din Liverpool sunt dispuși chiar să vândă clubul pe care l-au preluat în decembrie 2024 de la afaceristul iranian Farhad Moshiri, valoarea afacerii fiind de peste 500 de milioane de euro la acel moment.

ADVERTISEMENT

Între timp, patronii americani, care mai dețin AS Roma, dar și clubul francez Cannes, au stabilizat situația financiară a clubului, iar Everton s-a mutat pe Hill Dickinson Stadium, arenă care a costat aproximativ 900 de milioane de euro. „Grupul cu sediul la Houston este pe deplin dispus să păstreze și să susțină clubul până când va apărea un proprietar care să o ducă pe Everton la următorul nivel”, a precizat sursa menționată anterior.

Everton nu a retrogradat niciodată din Premier League

Everton se află în prima divizie a Angliei de peste 70 de ani, numărându-se printre cele 6 formații care nu au retrogradat niciodată din , din această listă mai făcând parte Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United și Tottenham. În ultimele sezoane, „caramelele” s-au clasat în a doua jumătate a ierarhiei, având mari emoții cu privire la menținerea în prima ligă în stagiunile 2021-2022 și 2022-2023.

ADVERTISEMENT

Cea mai bună clasare a echipei în „era Premier League” este locul 4, în sezonul 2004-2005, însă gruparea are în palmares 9 titluri de campioană, ultimul dintre ele fiind cucerit în 1987. Pe banca lui se află momentan David Moyes, care a revenit la club în 2025 după ce antrenase echipa și în perioada 2002-2013. În actuala stagiune, gruparea din Liverpool ocupă locul 7 după 5 etape, cu 9 puncte. Lotul lui Everton este cotat de la 436 de milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind mijlocașul defensiv James Garner (50 de milioane de euro).