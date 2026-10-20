Evoluția antrenorului Luis Enrique: de la începuturile în La Masia și la Roma la trofeele UCL cu FC Barcelona și PSG

ADVERTISEMENT

, însă cariera sa este strâns legată de trupa de pe Camp Nou. După ce și-a terminat cariera de jucător, în care a evoluat pentru ambele rivale eterne: Real Madrid și FC Barcelona, trupa blaugrana i-a oferit șansa de a face pasul spre antrenorat.

Începuturile lui Luis Enrique au fost în staff-ul Barcelonei

În 2008, Luis Enrique a semnat cu clubul de pe Camp Nou și a ocupat postul de antrenor principal la echipa secundă a Barcelonei. Scopul acestei garnituri fiind, în principal, oferirea continuității jucătorilor promițători din academie, pentru a face pasul, ulterior, spre prima echipă a trupei blaugrana. În perioada petrecută la Barcelona B, tehnicianul a reușit o promovare în liga secundă din Spania și a antrenat mai mulți jucători care au ajuns la prima echipă a catalanilor.

ADVERTISEMENT

Printre jucătorii pe care i-a pregătit la Barcelona Atleti se numără Pedro Rodriguez. Extrema a strâns 321 de meciuri pentru trupa de pe Camp Nou, a marcat 99 de goluri și a oferit 61 de pase decisive. Mai mult, Pedro a fost un om de bază în echipa Spaniei care a câștigat Cupa Mondială în 2010 și Campionatul European în 2012. Pe lângă acesta, pe listă se mai află: Gerard Deulofeu, Rafinha, Sergi Roberto, Marc Bartra sau Martin Montoya.

124 de meciuri a pregătit Luis Enrique echipa secundă a lui FC Barcelona

a pregătit Luis Enrique echipa secundă a lui FC Barcelona 1.75 puncte per meci a fost media obținută de ”Lucho” la Barca Atleti

Luis Enrique și-a luat inima în dinți și a plecat în Italia

În vara anului 2011, după experiența acumulată, a decis să facă pasul următor în carieră. Performanțele sale au atras atenția lui AS Roma. ”Capitolinii” i-au oferit un contract valabil pe doi ani și, în final, au obținut semnătura lui Luis Enrique. De data aceasta, presiunea era mai ridicată pe umerii antrenorului, întrucât avea responsabilitatea rezultatelor.

ADVERTISEMENT

Perioada petrecută pe Stadio Olimpico a fost tulbure pentru Luis Enrique. Antrenorul și-a început mandatul cu o înfrângere împotriva lui Slovan Bratislava, în play-off-ul Europa League, 0-1. Returul din Capitala Italiei nu a adus succesul mult dorit de ”capitolini”. Partida s-a încheiat 1-1 și a marcat sfârșitul scurtului drum al lui AS Roma în cupele europene. Mai mult, nici începutul în Serie A nu a fost mai blând cu Luis Enrique. Echipa sa avea să piardă, în etapa inaugurală, împotriva lui Cagliari, chiar pe teren propriu, 1-2. Au urmat două remize, împotriva lui Inter (0-0) și Siena (1-1). Primul succes a fost înregistrat de abia în etapa 4, contra Parmei, pe ”Ennio Tardini”, 0-1.

ADVERTISEMENT

La finalul stagiunii, AS Roma și-a ratat toate obiectivele: a părăsit Europa League înaintea fazei grupelor, a fost eliminată în Cupa Italiei în sferturile de finală, contra lui Juventus (0-3) și a terminat campionatul pe locul 7, fiind prima echipă sub pozițiile care asigurau calificarea în noua ediție a cupelor europene. Astfel, ”Lucho” și-a încheiat prematur aventura din Italia și, după un an de pauză, a revenit în Spania, unde a semnat cu Celta Vigo.

ADVERTISEMENT

Cu un sezon înainte, trupa de pe Estadio Balaidos s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă, iar obiectivul lui Luis Enrique era menținerea în La Liga. Tehnicianul a revitalizat echipa. Cu 49 de puncte strânse în 38 de meciuri, Celta Vigo a obținut o clasare surprinzătoare: locul 9. Mai mult, Luis Enrique a obținut o victorie senzațională în penultima etapă a sezonului. Trupa sa a învins pe Real Madrid, pe Estadio Balaidos, 2-0.

1.30 puncte per meci a fost media obținută de Luis Enrique la Celta Vigo

Luis Enrique, noul ”conchistador” în La Liga

După ce catalanii au ratat titlul în fața lui Atletico Madrid, conducerea l-a demis pe Gerardo Martino. Luis Enrique a primit șansa mult așteptată și a revenit pe Camp Nou, din postura de antrenor principal al primei echipe. ”Lucho” a revitalizat echipa blaugrana și a avut un prim sezon de vis în Catalunia. În sezonul 2014-2015, Barcelona a cucerit eventul. Mai mult, după ce a administrat o înfrângere drastică lui Juventus, la Berlin, 3-0, a adus trofeul Ligii Campionilor pe Camp Nou, după o pauză de 4 ani. La finalul stagiunii, a primit distincția de ”Antrenorul Anului” în fotbalul mondial.

ADVERTISEMENT

A rămas pe banca Barcelonei până în vara lui 2017, iar performanțele au început să se adune în dreptul numelui său. Luis Enrique a mai cucerit un titlu, în sezonul 2015-2016, 3 Cupe ale Spaniei (2015, 2016 și 2017), o Supercupă a Spaniei (2017). Pe plan european, ”a pus mâna” pe Supercupa Europei, în 2015. Performanțele sale au fost încununate în vara lui 2015, când a cucerit Cupa Mondială a Cluburilor, cu Barcelona.

Luis Enrique a scris istorie la PSG

Următorul capitol din cariera sa a fost legat de prima reprezentativă a Spaniei. Deși și-a construit o echipă de temut, ibericii, sub cârma lui ”Lucho”, nu au cucerit niciun trofeu. Cel mai bun parcurs a fost în Liga Națiunilor, unde a pierdut finala împotriva Franței, 1-2. La Campionatul European 2020, Spania a ajuns până în semifinale, iar la Cupa Mondială din Qatar a părăsit competiția prematur, în optimile de finală.

A urmat, în 2023, angajamentul cu Paris Saint-Germain, unde Luis Enrique a construit echipa ce a îndeplinit marele vis al lui Nasser Al-Khelaifi: câștigarea trofeului Ligii Campionilor. După ce în primul său sezon a ajuns până în semifinalele competiției, fiind eliminată de Borussia Dortmund, în stagiunea următoare PSG a câștigat trofeul după o victorie cu fast: 5-0 împotriva lui Inter.

Parizienii au jucat din nou finala, în stagiunea precedentă, eliminând pe AS Monaco (5-4 la general), Chelsea (8-2 la general), Liverpool (4-0 la general), Bayern Munchen (6-5 la general). Cu trofeul pe masă, PSG și-a apărat statutul cu brio în fața lui Arsenal: 1-1, 4-3 la loviturile de departajare.

Pe plan intern, . ”Lucho” a cucerit 3 titluri de campion ale Franței, 2 Cupe ale Franței și 3 Supercupe. Ibericul a primit credit continuu la PSG, iar aventura sa în ”hexagon” ar trebui să dăinuie și în următorii ani.