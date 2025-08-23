Examinarea cu computerul tomograf i-a adus moartea unei tinere absolvente de Drept. Când devine periculoasă procedura de rutină

O examinare cu computerul tomograf i-a adus sfârșitul unei fete de 22 de ani, decesul ei provocând un șoc imens printre cei care au cunoscut-o și iubit-o.

Vizita la o examinare cu computerul tomograf i-a adus moartea Leticiei, o tânără de 22 de ani absolventă de Drept

Tragedia a lovit comunitatea din Rio do Sul, Brazilia, după ce Leticia Paul a murit în urma unei reacții alergice severe la un examen CT de rutină. Leticia, care avea pietre la rinichi, efectua o verificare medicală la Spitalul Alto Vale atunci când i s-a administrat o substanță de contrast, un colorant special utilizat în tomografii și -uri pentru a evidenția mai clar organele și țesuturile. La scurt timp după injectare, ea a intrat în șoc anafilactic, iar medicii nu au mai putut să o salveze.

Tânăra absolvise Dreptul și urma cursuri postuniversitare în Drept și Afaceri Imobiliare. Familia și apropiații au descris-o ca fiind ambițioasă, plină de viață și extrem de pasionată de cariera juridică. „Era o fată vibrantă, cu multă personalitate. Era foarte studioasă, visa să ajungă departe”, a povestit mătușa fetei, Sandra Paul, pentru

Leticia joi, 21 august. Întrebarea care a început să provoace preocupări mai ales în rândul celor care au programată o vizită la CT sau un RMN este când poate deveni periculoasă o astfel de examinare medicală considerată destul de banală.

Un caz similar, în Marea Britanie

Într-adevăr, situațiile precum cea prin care a trecut Leticia sunt destul de rare. Substanțele de contrast iodate sunt utilizate frecvent în medicină și, de regulă, sunt considerate sigure. Totuși, în cazuri rare pot provoca reacții severe. Statisticile arată că acestea apar la aproximativ 1 din 5.000 până la 1 din 10.000 de investigații. Cele mai multe persoane experimentează doar simptome ușoare, precum senzația de căldură, greață sau mâncărimi.

Tragedia vine după un alt caz similar din Marea Britanie. Yvonne Graham, o femeie de 66 de ani, a murit după ce a suferit un stop cardiac în urma administrării unei substanțe de contrast înaintea unui CT pentru investigarea unei balonări abdominale. Fiica ei, Yolanda, susține că femeia nu ar fi trebuit să primească substanța, având în vedere că avea o boală renală în stadiul trei.