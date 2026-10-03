Excentricul Ibrahimovic lovește din nou! Achiziție spectaculoasă de 3,6 milioane de euro la aniversarea de 45 de ani: „La mulți ani mie”. Video

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Zlatan Ibrahimovic a împlinit sâmbătă 45 de ani și a decis să-și facă un cadou cu adevărat special. Este vorba despre un bolid de lux – Ferrari F80 – o mașină în valoare de 3,6 milioane de euro. Fostul atacant suedez a postat un videoclip cu noua achiziție pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj în stilul său caracteristic, combinând aroganța cu umorul. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Zlatan Ibrahimovic, achiziție de 3,6 milioane de euro la aniversarea de 45 de ani!

Ferrari F80 este unul dintre cele mai exclusiviste modele ale constructorului italian, produs, conform informațiilor din presă internațională, în doar 799 de exemplare. Prețul oficial raportat se situează în jurul valorii de 3,5 – 3,6 milioane de euro, iar a intrat în posesia mașinii exact de ziua lui, după ce o comandase cu un an în urmă.

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Modelul F80 este considerat „bijuteria coroanei” în gama Ferrari, fiind cel mai puternic automobil de serie produs de companie la momentul lansării. Hypercarul dezvoltă 1.200 de cai putere, datorită unui sistem hibrid format dintr-un motor V6 biturbo de 3.0 litri și trei motoare electrice.

Zlatan a ales o configurație complet neagră la exterior, cu un interior dominat de accente galbene, o combinație care a atras imediat atenția fanilor. Clipul postat de suedez pe contul oficial de X arată mașina din mai multe unghiuri, cu portierele deschise, iar acesta a însoțit imaginile cu mesajul scurt și arogant: „Happy Birthday to Zlatan” – „La mulți ani mie”.

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Happy Birthday to Zlatan — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official)

Ferrari F80, noua piesă de colecție a lui Zlatan: putere, exclusivitate și aroganță marca Ibrahimovic

F80 nu este doar un supercar scump, ci și un model aproape imposibil de cumpărat. a produs doar 799 unități, rezervate clienților speciali, iar faptul că Ibrahimovic a primit aprobarea pentru achiziție confirmă statutul său de colecționar premium al mărcii italiene.

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Automobilul atinge 100 km/h în aproximativ 2,15 secunde, iar viteza maximă declarată este de 350 km/h. Caroseria este construită din materiale ultraușoare, cu numeroase elemente aerodinamice, iar interiorul este proiectat în stil „1+”, oferind senzația unui monopost, deși mașina are două locuri.

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Zlatan nu este la prima aroganță auto. De ani buni, fostul atacant își marchează aniversările cu supercaruri rare, iar F80 este doar cel mai recent exemplu. În colecția lui se află deja modele precum Ferrari Monza SP2, Daytona SP3, SF90 Spider și Purosangue. Fanii au reacționat imediat la videoclipul postat de el pe X, mulți glumind că „nu Zlatan conduce Ferrari-ul, ci Ferrari-ul îl conduce pe Zlatan”.