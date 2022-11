Exclusiv. Adevărul despre căpuşarea lui Dinamo! Zăvăleanu ia 50.000 euro comision la transferul lui Sorescu şi-n caz de faliment, înaintea jucătorilor şi a salariaţilor lui Dinamo

Situaţia la Dinamo se deteriorează pe zi ce trece. În timp ce declaraţiile şi planurile sunt optimiste, realitatea este una total diferită, iar clubul este căpuşat. Practic, cu fiecare zi care trece, Dinamo, ce este ţinută în viaţă de suporterul de rând care plăteşte din puţinul personal, se îndatorează din ce în ce mai mult faţă de persoane care ar trebui să aibă grijă de destinele clubului alb-roşu!

Zăvăleanu va încasa o avere de la Dinamo, indiferent dacă se ajunge în faliment, înaintea jucătorilor, salariaţilor şi tuturor creditorilor

FANATIK a dezvăluit că Cifrele apar scrise negru pe alb, în planul de reorganizare propus de Zăvăleanu spre a fi aprobat de Tribunalul Bucureşti, .

FANATIK a pus cap la cap toate cifrele şi i-a adresat o serie de întrebări lui Răzvan Zăvăleanu întrebări care l-au iritat la maximum pe administratorul judiciar al “câinilor”, acesta evitând să ofere răspunsuri concrete pe marginea realităţii din acte şi a cadrului legal în care firma lui Zăvăleanu, RTZ Partners, va încasa, cu prioritate, aceşti bani, înainte de orice alt creditor, fie el jucător, antrenor, acţionar sau simplu partener comercial!

“De ce încasaţi, cu prioritate, 50.000 euro – comision pe transferul lui Sorescu, înaintea salariilor jucătorilor?” Cum a răspuns Răzvan Zăvăleanu

Vă prezentăm mai jos dialogul încins şi fără perdea purtat de Răzvan Zăvăleanu şi reporterul FANATIK, pe tema sumelor de bani pe care administratorul judiciar al lui Dinamo le va încasa de la club, cu prioritate, inclusiv dacă Dinamo va intra în faliment, indiferent de moment!

Domnule Zăvăleanu, acuzaţi că mulţi vor ca Dinamo să intre în faliment şi că nu-i interesează ca Dinamo să trăiască! Vă citesc o declarație de-a dumneavoastră, dată la Radio Dinamo: „Lumea și-a dat seama ce se urmărește. După mine, potopul. Ori pun eu mâna pe ceva bănuți, ori, dacă nu, să moară toți”. Vă aparține declarația, corect?

– Vi se pare că vorbeam despre mine? Vorbeam despre acționari…

Zăvăleanu încasează, ca administrator judiciar, 500.000 euro NET doar din retribuţia lunară şi dacă Dinamo rămâne în Liga 2 în următorii 3 ani!

OK! Vin și vă întreb în cazul ăsta, dacă unii doresc falimentul și dumneavoastră doriți să salvați clubul, vi se pare normal ca în cel mai negru scenariu al viitorului lui Dinamo, aşa cum chiar dumneavoastră spuneți că l-ați creionat prin modificarea planului de reorganizare, salariul dumneavoastră, retribuția lunară, să crească anual?

– (Iritat de întrebare) N-avem ce discuta pe asemenea chestii care sunt legale, aprobate și mai ales în contextul în care nu am luat niciun ban până astăzi. Ba dimpotrivă, am și creditat clubul, pentru a-l salva.

Zăvăleanu, iritat de subiectul banilor ce îi va încasa de la Dinamo: “Nu vă privesc sumele! E treaba noastră!”

Cu ce sumă?

– Este o chestiune care ne privește pe noi, pe Dinamo, pe judecătorul sindic. Dacă vom salva clubul, ne merităm fiecare ban. Dacă nu, ca urmare a acțiunilor celorlalţi, nu o să ne luăm bani și e pierderea noastră. Dar eu știu că, în momentul ăsta, facem ceva pentru un club de tradiție românesc care nu merită să piară pentru niște interese obscure și meschine mărunte.

Domule Zăvăleanu, cum nu luaţi banii?! Toate sumele din dreptul dumneavoastră sunt cheltuieli de procedură! Conform legii, cheltuielile de procedură se încasează prioritar, înaintea oricui, de la jucător, antrenor, salariat, acţionar sau alt tip de creditor, indiferent că societatea intră în faliment sau dacă planul de reorganizare e dus la bun sfârșit sau moare pe parcurs! Corect?

– Dar de împrumuturi ce ziceți?!

Ce să zic?! V-am întrebat cu cât ați împrumutat și nu vreţi să spuneți. Când e vorba de ajutat Dinamo, clubul e un bun al României, când e vorba de banii pe care-i încasaţi, e secret, nu mai priveşte publicul?! Eu vă întreb de suma lunară pe care o aveţi trecută în acte! Dacă patru ani de-acum încolo, conform planului modificat, Dinamo rămâne în Liga a 2-a, dumneavoastră luați doar din retribuții jumătate de milion de euro NET! Nu mai vorbesc de comisioane, onorariu de succes, TVA samd

– Am putea lua din retribuții, dar, deocamdată, noi nu încasăm nimic și nici n-avem de unde să încasăm. Nu o să încasăm, dacă nu avem de unde. Acestea sunt niște chestii absolut rău voitoare. Dumneavoastră ați putea să o prezentați altfel. Dom’ne, administratorii judiciari chiar își dau interesul să salveze clubul ăsta. Nu numai că nu și-au luat bani, dar și ajută. De fapt, tenta este “bă, cât o să câștige ăștia…”

“Recunoaşteţi că vă veţi lua banii înaintea tuturor jucătorilor şi salariaţilor, indiferent că Dinamo intră în faliment?”

Nu e nicio tentă, domnule Zăvăleanu. Vă întreb, dumneavoastră, ca administrator judiciar, vă luați banii înainte de oricine? Da sau nu? Ce spune legea?

– Vi se pare că i-am luat?

Vorbim pe lege. Dumneavoastră, personal, retribuția lunară, indiferent că Dinamo va intra în faliment, o luați înaintea tuturor celorlalţi creditori? De ce evitaţi să spuneţi adevărul?

– Ne luăm banii sau nu îi luăm, ce știți dumneavoastră?! Ne-am luat banii sau nu i-am luat?

Vă repet: dacă acest club merge, spre exemplu, doi ani pe plan de reorganizare, propus spre a fi aprobat, și apoi intră în faliment pentru că nu vor veni la club sumele avansate prin planul modificat că vor fi investite de noii acţionari, dumneavoastră vă luați banii?

– Dar de unde să luăm banii, dacă se duce în faliment?

Cum de unde?! Din bunurile clubului, aşa cum aţi scris în plan! Spre exemplu, după transferul lui Sorescu cât ați luat?

– (Din ce în ce mai iritat) Nimic, n-am luat nimic de la transferul lui Sorescu!

Zăvăleanu refuză să admită public că va încasa, cu prioritate, comisionului său, “ca onorariu de succes” pentru transferul lui Sorescu la Rakow

Câți bani s-au încasat în club pentru transfer?

– S-au încasat cât s-a scris în contract. Dar eu n-am luat niciun ban.

Comisionul dumneavoastră, trecut in plan ca onorariu de succes, de cât a fost?

– N-am încasat niciun comision, domnule!

Ce comision aveți, concret, scris pe acte că încasaţi din transferul oricărui jucător de la Dinamo?

– Mă întrebați ce ar trebui să încasăm…

Exact! Vă întreb ce scrie pe acte şi evitaţi să răspundeţi! Este adevărat că scrie 6%? Suma de transfer este de 800.000, partea dumneavoastră e aproape 50.000 euro! E adevărat sau nu?

– N-am încasat niciun leu. De câte ori să vă spun? De 100 de ori?

Deci nu vreţi să recunoaşteţi că-n acte Dinamo trebuie să vă dea, ca şi cheltuială de procedură, circa 50.000 euro pentru transferul lui Sorescu şi 6% din transferul oricărui alt jucător ce ar pleca de la Dinamo în următorii 3 ani, până în 2025?!

– Ar fi trebuit să-i încasăm. Dar nu i-am încasat pentru că noi vrem să ajutăm acest club…

“De ce nu luaţi comisionul pe Sorescu la ieşirea din insolvenţă, ci acum, când Dinamo nu are bani? Care e aportul dvs la transferul lui? L-aţi crescut dumneavoastră pe Sorescu?”

Dar ce scrie în planul modificat pe care l-aţi depus la instanţă? Când trebuie să încasați banii din transferul lui Sorescu?

– Păi….

Dumneavoastră spuneţi că vreți să salvați clubul, ok. Atunci, vi se pare normal ca acel comision al dumneavoastră, pe care îl încasați și a fost aprobat de creditori, care creditori acum o să încaseze ZERO lei, inclusiv jucătorii, să fie plătit în perioada în care clubul este în insolvență și nu să fie parte din onorariul de succes când clubul va ieși din insolvență? Dumneavoastră în acte le aveți ca fiind încasări puse în prima parte, în trimestrul 1 al primului an din noul plan!

– Am încasat vreun leu? Haideţi, să fim serioși! Încasează domnul Badea, domnule!

Răspundeți cu subiect și predicat, vă rog, dacă aveţi contraargumente! Înțeleg că munciți pentru club, înțeleg perfect, dar l-aţi crescut dumneavoastra pe Sorescu? Care e aportul dumneavoastră la transferul jucătorului în Polonia ca să luaţi 50.000 euro? Şi de ce aţi pus plata să fie făcută ACUM?

– Sunteți foarte rău intenționat!

Eu vă întreb pentru că aveți pus în planul modificat să încasați banii pe Sorescu în primul trimestru și dumneavoastră spuneți că n-ați încasat nimic. De ce n-ați pus la ieşirea din insolvenţă, de ce nu e încasat ca un onorariu de succes, dacă el este de fapt onorariu de succes în acte? Contează ce e pe hârtie, domnule Zăvăleanu, şi o ştiţi prea bine! Dacă mâine se intră în faliment, dumneavoastră vă luați primul banii, înaintea oricui, că aşa spune legea?

– Noi trebuia să încasăm banii pe Sorescu până la această dată. Înțelegeți?

Tocmai asta vă spun! Dacă e vorba despre „haideți să salvăm Dinamo”, de ce plățile, inclusiv comisioanele, sunt puse la plată în prima parte? De ce nu le-ați lăsat la final, în 2024, când vă vin milioanele de la APCH, aşa cum v-aţi angajat şi aţi promis prin planul modificat?!

– Stați liniștit, că n-avem de unde să încasăm, oricum…

E vorba de ordinea plăţilor şi tot evitaţi răspunsul!

– Dacă până acum a fost o ordine, vi se pare normal că nu am încasat banii în ordine și că am adus bani de acasă?

“Vi se pare normal ca jucători cu decizii de la FIFA să ia ZERO lei, iar dumneavoastră să încasaţi cu prioritate comision pe transferul lui Sorescu?”

Dumneavoastră vi se pare normal ca jucători care au decizii de la FIFA și care și-au rupt oasele pentru Dinamo – nu mai contează cum au jucat – să rămână cu ZERO lei din salarii, iar dumneavoastră să încasați cu prioritate comisionul de 50.000 euro de pe transferul lui Sorescu?!

– Tot ce se întâmplă este absolut legal. Pentru mine, discuția nu mai are niciun rost. Ne este clar amândurora ce faceți. Am fost politicos. V-am răspuns…

Şi eu v-am întrebat la obiect şi evitaţi să recunoaşteţi nişte aspecte pe care le-aţi scris negru pe alb în planul de reorganizare modificat al lui Dinamo!

– Sunteţi de rea credinţă…

Zăvăleanu: “De ce nu scrieţi ceva frumos?”

Deci e rea credinţă că vă întreb de comisionul pe Sorescu şi că vă veţi lua banii înaintea oricui altcuiva, din puţinul pe care Dinamo îl va avea la dispoziţie, indiferent că e reorganizare sau se ajunge la faliment?!

– Dar de ce nu mă întrebaţi de chestiuni la care aţi putea scrie frumos?!

Scriem realitatea, domnule Zăvăleanu! Şi ne facem datoria să vă întrebăm, pentru că aşa e normal!

– Realitatea este că dincolo de ce au făcut oamenii aceia care au distrus clubul, noi lucrăm pe lege!

Legea nu vă cere să încasaţi comisioane pe transferuri ca şi cheltuieli de procedura, înaintea jucătorilor şi amărâţilor de salariaţi din club!

– În meseria noastră, toată lumea e mereu supărată, unii că intră în faliment, alţii că nu-şi iau banii…

Da, doar dumneavostră vă luaţi banii înaintea tuturor!

– Nu e chiar aşa…

“Eu n-am probleme de moralitate” / “N-aveţi… dar despre comisionul pe Sorescu evitaţi să răspundeţi”

Să nu-mi spuneţi că faceţi muncă patriotică la Dinamo…

– Nu am spus asta…

Dar jucătorilor care şi-au rupt picioarele la Dinamo tocmai asta le cereţi şi, practic, îi obligaţi: să facă muncă patriotică!

– Aşa cum spunea cineva la dumneavoastră, noi suntem efemeri, doar Dinamo trebuie să fie perenă! Eu, spre deosebire de alţii, n-am probleme de moralitate!

N-aveţi… dar despre comisionul pe Sorescu evitaţi să răspundeţi.. 🙂

Mă duc, că am treabă! La revedere!