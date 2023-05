Exclusiv. Adrian Ilie anunță apocalipsa pentru CSA Steaua după un nou sezon ratat: “O să piardă tot! Ce fac la anul!?”. Video

„Cobra” este de părere că nu există un viitor pentru CSA Steaua, spunând la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că echipa va pierde tot și că nu vor mai avea jucători care să își dorească să vină la club.

Adrian Ilie anunță apocalipsa pentru CSA Steaua după un nou sezon ratat

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre viitorul CSA Steaua și anunță apocalipsa pentru „militari”, explicând că formația nu are niciun viitor:

„O să piardă toate disciplinele sportive pe care le au acolo, din cauza managementului pe care îl au! Sunt curios ce o să facă ei la anul, la fotbal. Ce fac? Iar nu promovează, joacă așa?

Poate le pun în contract la promovare o sumă de bani. Și când promovează? Poate vor să desființeze echipa, cine știe. Dacă nu vor mai avea jucători la anul cu cine să joace? Folosesc copii de la Academie?”.

„Au pierdut cel mai mare sportiv român al momentului!”

„Și am uitat și de un lucru! Nu mai vreau să înfig încă un cuțit în rană, dar nu am cum să nu spun. Ai pierdut cel mai mare sportiv român al momentului. David Popovici! Ai pierdut unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii. Cum dă asta ca imagine!”, a spus și Andrei Vochin.

pe care CSA Steaua l-a avut, făcând o comparație cu unele echipe din SuperLiga 1, care nu primesc astfel de sume, specialistul FANATIK dând exemplul lui FC Botoșani:

„Jucătorii dacă termină pe locul 1 sau 2, pot să se ducă la Comisie și să spună că nu e vina lor. Ei tot spun de meritul sportiv. Păi așa poate să spună și jucătorul, că el meritul sportiv și l-a îndeplinit.

Nu v-ați organizat? Nu e vina lor, ei trebuie să primească banii promiși. Au avut investiții, pe care alte cluburi nu își permit să le facă. Academia lor a cheltuit 1 milion de euro. Adică nu știu dacă FC Botoșani își permite așa ceva”.

„În anul 2022, conform cifrelor contabile, CSA a beneficiat de 9,7 milioane de lei, aproximativ 2 milioane de euro. Din suma aia, 3 milioane au fost redirecționate către Academie”, a mai spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

