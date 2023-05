Adrian Mititelu, la un pas să renunțe la FCU Craiova. ”E adevărat! Un coșmar care nu a trecut nici acum”. Ce spune despre barajul cu Voluntari. Video exclusiv

Oltenii au câștigat play-out-ul și . Dacă se vor impune, ”juveții” vor mai avea parte de un meci de calificare, cu o formație din play-off, pentru a prinde Conference League.

De ce a vrut Adrian Mititelu să renunțe la FCU Craiova

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Adrian Mititelu a recunoscut că a vrut să renunțe la echipa după înfrângerea dură cu Sepsi OSK, din ”finala” pentru accederea în play-off.

”Ce mai puteam să spun după meciul ăla cu Sepsi? Mai aveam ceva de spus? A fost cel mai îngrozitor moment pe care l-am trăit în fotbal. Cu excepția dezafilierii și nenoricirii din 2011, strict legat de rezultat acesta a fost cel mai greu moment pentru mine în fotbal.

N-am putut să-mi explic prestația echipei, parcă a fost o altă echipă în teren, parcă am fost injectați cu ceva, parcă cineva ne-a pus ceva în alimente, în mâncare. Toți jucătorii au avut o prestație în contradicție cu tot ce au arătat ei până la acel meci.

Noi ne-am gândit la multe chestii, dar nu putem să avem o situație clară și nu vreau să fac afirmații hazardate. Oricum, a fost ceva care nici acum nu se poate explica”, a declarat Mititelu.

Mititelu a regretat faptul că a reînființat echipa

Patronul formației din Bănie a mărturisit că dacă cineva i-ar fi propus la acel moment să cumpere echipa nu ar fi stat pe gânduri și ar fi cedat-o și a recunoscut că a avut momente în care a regretat reînființarea formației.

”După ce m-am bătut, după ce am cerut rejucarea meciului, după ce am făcut asemenea afirmații legate de corectitudine și de fair-play, am primit o lecție care mi-a schimbat semnificativ percepția asupra fenomenului.

Atunci dacă aveam o posibilitate simplă de a renunța, renunțam fără să mai stau pe gânduri. Dar nu aveam cum să renunț pentru că… Cel mai mult regretam că nu i-am ascultat pe alții și am reînființat echipa. Atunci a fost pentru prima dată cu adevărat când am regretat că am continuat în această nebunie.

M-am gândit, dar e greu pentru că nu ai soluții. Nu poți să zici că pleci pur și simplu. Dacă apărea cineva atunci, bineînțeles că dădeam echipa. A fost un coșmar care nici acum nu a trecut”, a recunoscut, el, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

De ce au ales suporterii să meargă către rivala Universitatea Craiova

Legat de meciul cu FC Voluntari, primul baraj în drumul spre cupele europene, Adrian Mititelu a ținut să precizeze că nu se așteaptă la un număr mare de spectatori și crede că la Craiova sunt mulți suporteri de rezultat.

”Sincer nu prea am mari speranțe să vină spectatori mulți la barajul cu Voluntari. Eu sunt un tip care recunosc și care nu prea a mai avut parte de spectatori de la revenire, adică suntem departe de ce am fost.

Este clar că CSU ne-a luat foarte mulți spectatori dintre cei care erau cu noi. Au în fața noastră ani de zile de propagandă și de sprijin. Noi ne-am luptat singuri, ei sunt ajutați. Sunt meciuri în care au nevoie de public și dintr-o dată se mobilizează.

Echipele din Craiova sunt în general echipe de tip popular și pe vremuri când erau meciuri importante întreprinderile se întrerupeau și oamenii veneau încolonați la stadion. Practic Craiova este o echipă de rezultate, de reacție și de sentimente.

În momentul în care echipa este sus și joacă într-o ligă superioară, sau cum este acum play-off-ul care te duce pe loc fruntaș, îți vine lumea două, trei meciuri la stadion, dacă ai un meci prost mai stau pe gânduri, dacă ai două meciuri proaste…”, a spus patronul FCU Craiova.

Câți spectatori crede că vor fi la FCU Craiova – FC Voluntari

În încheierea intervenției de la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mititelu a recunoscut că publicul care nu vine constant la stadion a început să meargă mai mult la meciurie rivalilor de la Universitatea Craiova.

”Nu mai suntem echipa care eram în 2011, ăsta e adevărul. S-a împărțit treaba în două, bucata mai mare este la ei, la noi au rămas ăștia fanaticii care văd altfel fotbalul și care sunt mult mai pasionali.

Dar oamenii de rând, care sunt spectatorii ce iubesc de 7-8-10 ori pe an fotbalul nu mai mult, au fost obișnuiți să meargă mai mult la CSU și nu am reușit decât foarte puțin să-i aducem la stadion. Nu mă aștept să avem mai mult de 7-8.000 de oameni. Ăștia sunt, nu le place de noi, poate că nu le satisfacem așteptărilor.

Sunt și puțin răsfățați acum că au două echipe și au de unde să aleagă. Oamenii vor numai la play-off, văd numai campionate, dar nu asta e problema pentru că eu mi-am asumat toate aceste chestii, le cunosc, nu e nicio rușine pentru că ce ni s-a întâmplat nouă nu știu dacă mai există un alt caz”, a afirmat Adrian Mititelu.

