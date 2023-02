Exclusiv. Adrian Mutu a dezvăluit clauzele din contractul său cu Rapid. „Asta scrie pe hârtie” Se bate Rapid la titlu? Video

, fără prea mari emoții, 2-0 contra Chindiei, pe propriul teren. Este un rezultat care asigură și matematic calificarea în play-off a giuleștenilor. Un obiectiv bifat pentru antrenorul Adrian Mutu, care promite că va juca la victorie toate partidele până la finalul acestui sezon.

Adrian Mutu, mesaj tranșant care dă speranțe fanilor Rapidului: “Vrem titlul sezonul viitor! Obiectivul este clar”

În plus, Adrian Mutu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că Rapid are ambiții chiar mai mari pentru viitorul sezon de SuperLiga. Ba chiar mai mult, aceste ambiții sunt trecute deja, alb pe negru, în contractul pe care îl are cu formația din Giulești. Locurile 1-3, obiectiv clar pentru sezonul viitor.

Cu rezultate excelente de când a venit la Rapid, Adrian Mutu spune la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că ambițiile personale pentru sezonul viitor se învârt doar în jurul locului 1. Mai ales în condițiile în care proiectul din Giulești merge conform planului și a fost în continuă ascensiune de la venirea sa ca antrenor. În acest sezon, Rapid va juca în premieră în faza play-off a SuperLigii.

“Încercăm să construim și o echipă pentru la anul, pentru că la anul obiectivul va fi altul. Atunci când am semnat contractul cu Rapid, traiectoria planificată, cum vedeam noi Rapidul în următorii ani, era asta. Anul acesta jucăm care pe care.

Ce le transmite Adrian Mutu jucătorilor săi după ce Rapid a intrat matematic în play-off: “Vom vedea cine rămâne pentru la anul și ce trebuie să mai aducem”

Și în același timp vom încerca să construim o echipă puternică și să evaluăm cât mai bine toți jucătorii. Pentru a vedea cine rămâne pentru la anul și ce trebuie să mai aducem pentru ca, într-adevăr, să formăm o echipă pe care toată lumea o ia în calcul. Pentru sezonul viitor am ca obiectiv locurile 1-3, deci este clar.

La anul vom încerca să câștigăm titlul, da. Ca orice instituție, ca orice proiect, încercăm să progresăm și să ne îmbunătățim de la an la an performanțele”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

din SuperLiga, este pe locul 4 în clasament, cu 49 de puncte. Sunt doar două lungimi distanță de ultimul loc pe podium, ocupat de FCSB, și 4 puncte de recuperat față de locul 2, CFR Cluj. În vreme ce liderul Farul are un avans de 9 puncte față de Rapid. De menționat că aceste puncte se înjumătățesc la intrarea în play-off.

Ce meciuri mai are de jucat Rapid, care este pe locul 4, din sezonul regular: deplasări cu Botoșani și Farul, plus Hermannstad pe propriul teren

În etapa 28 din SuperLiga, Rapid va juca în deplasare cu FC Botoșani, miercuri, 1 martie, de la ora 20:30. Apoi, în ultimele două runde care ar mai fi de disputat din sezonul regular, în această de această etapă intermediară, Rapid le va mai înfrunta pe Hermannstadt, acasă, și pe Farul în deplasare.

