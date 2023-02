Exclusiv. Adrian Mutu, verdict tranșant în conflictul Cristina Neagu – galeria Rapidului. „Noi rămânem uniți! Și asta face parte din sport. Sunt lucruri psihologice” Video

Fanii Rapidului . La fiecare gol, interul stânga de la CSM București a fost ținta suporterilor giuleșteni. Iar injuriile au continuat și după partidă, atunci când căpitanul echipei naționale fusese invitată pentru interviuri.

Adrian Mutu consideră că atacurile galeriilor adverse la adresa jucătorilor de top nu sunt neapărat un semn de ură

Invitat la , Adrian Mutu, antrenorul echipei de fotbal a Rapidului, a fost de acord că modul în care s-au comportat fanii nu este unul fair-play.

Însă, în egală măsură, a apreciat că se face un caz prea mare pe seama acelui incident. În opinia sa, sportivii, mai ales cei de top, sunt mereu ținta fanilor adverși, dar de foarte multe ori este vorba doar de o încercare a suporterilor de a-i scoate din mână.

”Noi rămânem uniți. Nu știu ce s-a întâmplat exact acolo. Mi s-a întâmplat și mie pe alte stadioane. Deci cred că facem prea mare caz. Se întâmplă astfel de lucruri. Nu poți să le oprești. Dacă nu le accepți, oricum nu ai ce să faci.

Mie chiar mi s-a întâmplat și mai aproape de casă astfel de lucruri. Normal că nu le-am acceptat, sau nu mi-au plăcut. Dar sunt lucruri care se întâmplă pe stadioane. Și asta face parte din sport.

Sunt lucruri psihologice, pe undeva. Sau câteodată. Fac și lucrurile acestea pentru a te scoate din zona aceea de campion, de câștigător. Sunt lucruri care se fac.

Ca să reușești să-l destabilizezi, în cazul meu, sau al tuturor sportivilor care pot să fie decisivi într-un meci, trebuie să intri puțin în capul lui, și să te joci cu mintea lui, ca să-l scoți din mână.

”Cred că pe sportivi ar trebui să-i intereseze mai puțin ce se întâmplă în tribună”

Mie mi s-a întâmplat câteodată să gestionez bine, în sensul să mă ambiționez și mai tare și să nu bag în seamă. Câteodată le-am dat apă la moară și eram cu gândul mai mult la ei decât la treaba pe care trebuia să o fac.

Te poate scoate din ritm. Pentru că te enervezi și în loc să te concentrezi pe meciul tău începi să ai alt meci cu suporterii. Ceea ce ei vor.

Cred că pe sportivi ar trebui să-i intereseze mai puțin ceea ce se întâmplă în tribună. Pentru că nu se poate controla. Atâta timp cât există pasiune, rivalitate, nu ai cum să controlezi lucrurile.

Mai ales că sunt și lucruri care se fac intenționat, ca să te scoată din mână. Cred că un jucător la un anumit nivel trebuie să fie pregătit și din acest punct de vedere.

Gândește-te ce o să se întâmple la derby-uri, acum în play-off. O sală are 5.000 de spectatori. Sau 7.000. Arena Națională are 55.000. Alte stadioane au 40.000. Și al nostru are 13.000. Și așa mai departe.

Mut mai mulți oameni. Și nu o să fie lucruri de genul >. Săpunaru, și este un jucător reprezentativ, a fost înjurat în hal fără de hal. Și nu s-a mai făcut același caz.

I-am spus însă și lui Cristi. Nu te mai gândi la asta. Pentru că ei asta vor. Să te scoată din mână”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

