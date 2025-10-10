Sport

Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine s-a accidentat

Mircea Lucescu l-a convocat de urgenţă pe Adrian Şut la echipa naţională pentru meciul cu Austria. Anunţul a fost făcut de Mihai Stoica, în direct la emisiunea "MM la Fanatik".
Marian Popovici
10.10.2025 | 15:17
Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România - Austria
breaking news
Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România - Austria. Sursa: colaj Fanatik

Convocare de urgenţă la echipa naţională după meciul amical împotriva Moldovei. Mihai Stoica a făcut anunţul în direct la emisiunea „MM la Fanatik”, cea mai nouă producţie marca FANATIK.

Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională

Este vorba de Adrian Şut. Mijlocaşul FCSB-ului va fi în lotul naţionalei României pentru confruntarea cu Austria. Recent revenit după accidentarea din meciul cu Cipru, din luna septembrie, fotbalistul ar putea fi folosit cu Austria:

„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.

Săracul, Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut. Numele lor de scenă, dragonii. Eu am aplicat să fiu tatăl dragonilor, că mama dragonilor ştim cine e, fiind cinefili”, a spus Mihai Stoica.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
