Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine s-a accidentat

Convocare de urgenţă la echipa naţională după . Mihai Stoica a făcut anunţul în direct la emisiunea „MM la Fanatik”, cea mai nouă producţie marca FANATIK.

Este vorba de Adrian Şut. Mijlocaşul FCSB-ului va fi în lotul naţionalei României pentru confruntarea cu Austria. Recent revenit după , din luna septembrie, fotbalistul ar putea fi folosit cu Austria:

„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.

Săracul, Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut. Numele lor de scenă, dragonii. Eu am aplicat să fiu tatăl dragonilor, că mama dragonilor ştim cine e, fiind cinefili”, a spus Mihai Stoica.

