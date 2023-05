Exclusiv. Afaceristul interesat de FCSB și Dinamo a negociat, mai întâi, cu alt club din SuperLigă: „Are foarte mulți bani!”. Video

Simion Apreutese este omul care a încercat să preia trei cluburi din prima ligă, .

Simion Apreutese, proiect serios la UTA. Ilie Poenaru, noi dezvăluiri despre omul de afaceri: „Poate să cumpere FCSB”

Ilie Poenaru, fostul antrenor al celor de la UTA, a negociat cu Simion Apreutese: „Eu înainte să merg acolo am avut o discuție cu cei patru, inclusiv cu Simi Apreutese, am discutat undeva la 6 ore și am făcut o strategie, un plan pentru viitorul apropiat și îndepărtat”.

Antrenorul a dezvăluit că omul de afaceri a fost de acord cu toate pretențiile și doleanțele sale: „Aveam girul și susținerea lor totală și ăsta a fost motivul pentru care am ales să merg acolo. Investiția lor era într-un timp foarte rapid va fi pe măsură. În sensul că era vorba să se aducă 4-5 jucători de valoarea lui Keșeru sau poate chiar mai bine”.

Poenaru regretă și acum că nu a mai devenit patronul celor de la UTA: „Eu am semnat contractul, am plecat în cantonament, iar ei au rămas în negocieri și din păcate nu s-a mai ajuns la un numitor comun. De aici a trebuit să schimbăm politica într-un timp foarte rapid”.

Ilie Poenaru, dezvăluiri despre forța financiară a lui Simion Apreutese: „Poate să cumpere orice club din România!”

Simion Apreutese are o afinitate specială față de UTA: „Voia să investească atât el cât și partenerii lui. Ei sunt din Arad, sunt foarte pătimași și iubesc foarte mult UTA. Era foarte bine intenționat și dispus să investească”.

Ilie Poenaru îl consideră foarte diferit de patronul FCSB: „Este un om foarte potent. Are foarte mulți bani. Poate să cumpere FCSB. Are multe firme și în țară și în străinătate. E un om foarte discret și nu este genul lui Gigi Becali. Îți dă credit, nu ești în obiectiv, îți strânge mâna și ai plecat. Eu așa l-am simțit. Mi-au spus că îmi vor asigura tot ceea ce îmi doresc.

Eu cred că îl vom vedea la o echipă. Iubește acest sport. Își dorește foarte mult, au niște povești frumoase și mi-au explicat ceea ce înseamnă UTA pentru ei, au fost în galerie.

El poate să aibă orice club din România în acest moment! Și la un nivel foarte bun. Oamenii au plecat de la cifra de afaceri pe care o au, mi-au spus ce fac și cu ce se ocupă”, a mai spus tehnicianul, .

Leo Strizu e 100% convins că Becali nu a dorit niciodată să renunțe la FCSB: „Gigi nu se va retrage niciodată. E prea frumos fotbalul și a început și el să-l înțeleagă. Din ce se hrănește? Două săptămâni iese, dispare, dar dup-aia conferință și buluc! Gigi e cel mai tare om de fotbal din România”.

