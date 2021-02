Exclusiv. Alexandru Arșinel, despre teatru, pandemie și pensie: “Regret că nu m-am dus odată cu Stela”

La 80 de ani, maestrul Alexandru Arşinel a revenit, recent, pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase și mărturisește că nu îi este deloc ușor, în aceste vremuri tulburi, în care publicul nu se pot bucura cu adevărat de spectacolele puse în scenă, pe care el le consideră un “adevărat medicament” pentru oameni.

L-am sunat pe Alexandru Arșinel în vremuri tulburi și pentru teatru, și pentru sufletul lui. Slăbit, resemnat și cu tristețe în glas, maestrul Alexandru Arșinel ne-a povestit, din biroul Teatrului de Revistă Constantin Tănase, că nu traversează cea mai bună perioadă. Îl apasă situația în care au ajuns actorii și iubitorii de teatru, din cauza pandemiei, dar și faptul că este considerat unul dintre pensionarii de lux ai României.

“Mă simt cum e normal să mă simt la vârsta mea. Încercăm să facem față încercărilor de peste 80 de ani. Ne mobilizăm, ne propunem limite pe care trebuie să le atingem ca să ieșim la lumină. Nu este ușor, nu vreau să comentez, dar nu e ușor. Trebuie să luptăm”, a mărturisit Alexandru Arșinel, exclusiv, pentru FANATIK.

Alexandru Arșinel: “Câteodată regret că nu m-am dus odată cu Stela”

Singur, în biroul de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Alexandru Arșinel recunoaște că îl apasă o grea nostagie atunci când privește pereții încărcați cu distincțiile primite de-a lungul celor 60 de ani de carieră.

“Am avut multe… (n.r. realizări). Stau în birou și mă uit pe pereți, diplome, medalii, o serie întreagă de lucruri care mi-au onorat efortul și munca și dragostea pe care am avut-o față de oameni, împreună cu partenera mea, de peste 40 de ani, Stela (n.r. Stela Popescu). Am simțit de multe ori iubirea spectatorilor. Probabil că cei care mai încearcă unele șarje ‘prietenești’ în ghilimele, nu reușeșc să iasă la lumină decât profanând viața și munca unui om”, spune Alexandru Arșinel, precizând că pandemia de COVID-19 a îngenuncheat atât teatrul românesc, cât și pe el.

“Cel mai mare regret este că publicul nu poate să se bucure de ceea ce înseamnă teatru, un gen care funcționează de mii de ani și pentru faptul că acest gen reprezintă un adevărat medicament pentru oameni. Teatrul reprezintă un medicament pentru oameni. Ei bine, nu au această posibilitate să vină în liniște, să se bucure în liniște, să le tihnească spectacolul respectiv. Tot timpul cu grijă, cu suspicine, cu părere de rău că după spectacol nu se pot duce la o bere, să se vadă cu prietenii.

Alexandru Arșinel: “Aș fi fericit să fim lăsați în pace”

În sală, spectatorii sunt din trei în trei și le vine în minte: ‘uită-te, nu mai e ca altă dată!’. Dincolo de spectacol, sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă în afara spectacolului, în afara treatrului. Lucrurile astea nu ne fac bine, nu ne bucură. Câteodată regret că nu m-am dus odată cu Stela… Aș fi fericit să fim lăsați în pace”, mărturisește Alexandru Arșinel, pentru FANATIK.RO.

Alexandru Arșinel, despre pensia de 9.000 de lei: “Muncesc din 1957”

Marele actor spune că a simțit întotdeauna iubirea spectatorilor, dar, în ultimele zile, simte că sunt și oameni cu “mintea șubredă” care nu respectă vârsta și activitatea sa.

“Probabil că le reușește ceva dacă încearcă să nu respecte un om la o anumită vârstă și munca unui om de peste 80 de ani. Eu ce să le fac, să mă iau cu ei în colț, să mă pun la mintea lor șubredă? (n.r. referire la cei care au scris că Alexandru Arșinel este pensionar de lux , pentru că încasează lunar 9.000 de lei).

Soția lui Alexandru Arșinel, paralizată: “Nu mișcă decât mâna stângă și capul”

Ce vină am eu? Eu muncesc efectiv din 1957, doi ani am fost figurant la Teatrul Național din Iași și 4 ani am fost student la Institutul de Teatru. Restul anilor am fost actor. Nu am stat și atunci pensia s-a adunat, că nu eu calculez. Probabil că având și o indemnizațiie de merit venită de la Ministerul Culturii – am fost onorat cu această indemnizație împreună cu alte vreo 200 de personalități din mai multe domenii de activitate – sună ca o pensie indestulătoare. Dar nu uitați că eu am în casă două persone cu handicap, una soția mea paralizată, care nu mișcă decât mâna stângă și capul și poate să mănânce, și eu care am transplant de rinichi.”, a declarat Alexandru Arșinel pentru FANATIK.