EXCLUSIV. Anamaria Prodan, primele declarații după bătaia cu Laurențiu Reghecampf. ”Era băut. A căzut peste masă, l-au ridicat polițiștii. Ziceai că e turbat”

Anamaria Prodan și încă soțul ei, Laurențiu Reghecampf, au ajuns la secția de poliție din Snagov după un episod de violență. Ambii soți au depus plângere unul împotriva celuilalt, acuzând că au inițiat acte cu caracter amenințător la integritatea fizică.

Anamaria Prodan, primele declarații după bătaia cu Laurențiu Reghecampf

Celebra impresară Anamaria Prodan a făcut declarații exclusive pentru FANATIK. Vedeta povestește pas cu pas ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la bătăie între ea și tatăl fiului ei, Bebe. Ana susține că totul a pornit, în primul rând, din cauza stării de ebrietate în care se afla Laurențiu Reghecampf.

Fiica regretatei Ionela Prodan spune că are dovezi care să demontreze ce s-a întâmplat între cei doi soți. Sunt imagini video și înregistrări ale finului care o însoțea în acel moment, care vor fi folosite în instanță.

”Ieri a venit acasă, era băut. A venit la un vecin. A venit în casă fără să aibă voie. A intrat pe jos, pe la lac. L-a amenințat pe Bebe că îl ia, că îl ia când vrea, că el are dreptul să-l ia. Bebe i-a zis: `că nu pleacă nicăieri cu el`. M-a sunat Bebe și l-a pus pe speaker. I-am zis să plece din casă că o să chem poliția că îmi amenință copilul. A plecat.

S-a dus la vecinul, a băut, probabil, de a rupt, că abia se ținea pe picioare la poliție. După, când l-am chemat afară, eu i-am zis că am ajuns… i-am zis: `te rog frumos, vino să închidem nebunia asta. Te implor. Te faci de râs, lui Bebe îi este rușine să meargă pe stradă, fetelor la fel. Te implor eu, hai să mergem mâine dimineață… vorbesc eu cu notarul. Hai să încheiem nebunia asta. Te implor.` Și a început să ne înjure, să ne amenințe că ne bagă în pușcărie”, a declarat, în premieră, Anamaria Prodan, pentru FANATIK.

Impresara Anamaria Prodan, speriată de comportamentul lui Laurențiu Reghecampf

. Este de părere că tot ce s-a întâmplat cu Laurențiu Reghecampf în ultima perioadă îi este total străin. Niciodată în cei 15 ani de când sunt împreună nu l-a văzut și nu a crezut că îi va fi dat dă fie martoră la o așa schimbare de caracter. Ba mai mult, Anamaria susține că nu își poate crede ochilor ce poate face un anturaj greșit dintr-un om de calitate.

”Nu l-am văzut în viața mea în situația în care este acum. I-am și spus: `cum poți să apari așa în fața copilului, în fața noastră. Cum poți să faci nenorocirile pe care le faci?!` Am înregistrat tot din prima clipă, până în ultima. Cunoscându-l că-i beat, eu știam ce urmează. Finul meu era în mașină, abia mă adusese.

Când a văzut că s-a repezit la mine și a început să înjure pe stradă. A tras de mine. I-a spus și el: `băi oprește-te, oprește-te Laur`. M-a împins. Împins așa… m-a luat de cap, de gât, de ochi. Doamne! Ziceai că este turbat. Un alt om. Eu nu am putut să cred vreodată că un anturaj poate schimba un om în asemenea hal”, a mai precizat impresara.

Războiul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-a mutat la poliție

Lucrurile dintre cei doi au degenerat într-atât, încât, Anamaria Prodan a simțit că nu mai poate face față și a luat hotărârea de a merge la poliție. Impresara ne-a spus că i-a adus încă soțului ei la cunoștință acest aspect, dar asta nu a oprit încăierarea dintre cei doi. Vedeta ne-a dezvăluit că actele violente ale lui Laurențiu Reghecampf s-ar fi răsfrînd și asupra finului care o adusese cu mașina pe impresară.

”I-am zis: eu mă duc la poliție, nu am ce să-ți fac. Laurențiu era cu fostul meu șofer, cel pe care l-a trimis să-mi pună microfoane în casă. El a venit probabil să aducă invitația de botez, din ce am înțeles. El a încercat să o dreagă spunând că are de la judecător dreptul să își ia copilul. Dar asta nu se întâmplă când ești băut, nu vii in casă cu forța. Trebuia să anunțe. Poate nu eram acasă. Nu așa.

Eu am toate imaginile și de pe cameră de afară de pe stradă, și ce a filmat finul meu. I-a spart ochelarii, i-a rupt tricoul de pe el. L-a înjurat. Doamne!”, mai punctat Anamaria Prodan.

Impresara a cerut testarea cu etilotestul

De un an și opt luni Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se tot văd prin tribunale pentru diverse acuze pe care și le aduc. După o căsnicie de peste 15 ani, totul s-a sfârșit cum nimeni nu își putea închipui. Deși a mai existat un episod de acest gen, iar Ana a depus plângere la poliție pentru ordin de restricție. La momentul respectiv a renunțat la acuzații. Acum însă, lucrurile s-au complicat.

”Pe cei de la poliție i-am rugat să-i facă testul. Abia stătea pe picioare, nici nu a vrut să audă. Dar dacă ameninți cu moartea pe cineva, nu-i faci test? Este a doua oară când se întîmplă și când depunem plângere la poliție să stea departe de noi.

Prima dată am zis că e prima dată, și-a cerut scuze, am închis (n.r. dosarul). Acum iar. De data asta nu mai am ce să fac. Am predat tot la poliție. Are dosar penal, nu-l mai iartă nimeni. A căzut peste masă, a rupt… l-au ridicat polițiștii. Nu ai cum să faci așa ceva”, a spus în încheiere Anamaria Prodan.