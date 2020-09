Exclusiv. Anca Serea are 5 din cei 6 copii în structuri școlare. Cum i-a pregătit pentru educația pe timp de pandemie: „Am emoții”

Anca Serea s-a pregătit temeinic pentru prima zi de școală a copiilor! Soția cântărețului Adi Sînă ne-a povestit cum face față familia ei provocărilor pe timpul pandemiei de coronavirus și, în ciuda optimismului, vedeta recunoaște că are ceva emoții.

Anca Serea, încrezătoare în legătură cu revenirea la școală

În timp ce mulți părinți se plâng de modul în care anumite autorități locale s-au ”gătit” de începerea școlii, iar unora le este frică să își trimită copiii în clase, Anca este optimistă și vrea să creadă că totul va fi bine.

Cinci din cei șase copii ai vedetei sunt în structuri școlare, iar patru dintre ei merg la privat, lucru care o liniștește pe Anca deoarece condițiile sunt diferite față de școlile și grădinițele de stat.

FANATIK a întrebat-o pe prezentatoarea de televiziune dacă toți copiii au înțeles în ce situație ne aflăm și de ce e nevoie de atâtea măsuri de precauție, iar vedeta ne-a spus că această pregătire și informare permanentă a început încă din luna martie, când ne aflam în stare de urgență, iar atât cei mici cât și cei mari din familie au înțeles și s-au conformat.

Pe David îl așteaptă examenul maturității la anul

„Ne bucurăm foarte tare că am început școala și fizic. 5 dintre cei 6 sunt în structuri școlare. Moise e pentru prima oară la grădiniță, Ava e clasa zero, Sara e clasa a șaptea, David e în ultimul an de liceu și dă Bacalaureatul la anul”, ne-a spus cu bucurie în glas Anca Serea.

„Am emoții, bineînțeles. Suntem sigur autoritățile că au luat toate măsurile. 4 dintre ei merg la strucutri private și acolo lucrurile stau un pic mai bine, numărul copiilor e mai mic, există plexiglas, lămpi, dezinfectante. S-a scurtat și programul pentru ca totul să fie bine”, ne-a mai spus vedeta.

„Noi le-am explicat oricum de când s-au întrerupt școlile, din luna martie că trebuie să respecte măsurile pentru că e vorba despre sănătatea noastră. Au învățat să poarte mască, să se spele mai des pe mâini, să se dezinfecteze. Le-am pregătit oricum în ghiozdănele tot ce au nevoie. Vreau să păstrez o notă de optimism”, a completat Anca.

