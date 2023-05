Exclusiv. Andrei Nicolescu, veste uriașă pentru Dinamo: „Lumea trebuie să știe asta!”. Contre cu Dănuț Lupu. Video

, iar oficialul lui Dinamo a intervenit și în cadrul emisiunii, unde a oferit noi detalii importante după victoria împotriva lui Oțelul Galați.

Andrei Nicolescu a vorbit despre șansele de promovare directă a lui Dinamo: „Vom avea o prezență corectă în SuperLiga”

Andrei Nicolescu consideră că Dinamo are șanse reale să ajungă în SuperLiga: „O să vă îndeplinim dorința. Ar fi campionatul mult mai atractiv cu Dinamo în prima ligă, însă în același timp are și domnul Lupu dreptate. Dinamo nu va putea din primul an să emită pretenții în Liga 1, așa cum fac granzii în acest moment. Dar vom fi o echipă echilibrată și vom avea o prezență corectă în SuperLiga 1”.

Dănuț Lupu a intervenit și el în discuție: „Poate să facă fuziune cu oricine. Ca să se bată cu cele mai importante echipe, nu vor putea în primul an să o facă”, iar președintele lui Dinamo a fost de acord într-o oarecare măsură: „Asta e corect, dar în același timp trebuie să și creștem, dar pe niște principii valide”.

Fostul mare jucător al lui Dinamo a pus însă din nou punctul pe „i”: „Atâta timp cât nu facem transferuri nu putem să creștem”. „O să facem și transferuri la vară”, i-a liniștit Andrei Nicolescu pe suporterii lui Dinamo, .

Andrei Nicolescu anunță când o să fie ridicată interdicția lui Dinamo la transferuri: „În momentul în care se va începe perioada de mercato”

Andrei Nicolescu asigură că Dinamo nu va mai avea interzis la transferuri din vară: „Interdicția la transferuri va fi ridicată în momentul în care se va începe perioada de mercato. Fie într-o formă, fie în alta. Lumea trebuie să știe că Dinamo va face transferuri”.

Dinamovistul consideră că jucătorii lui Burcă au demonstrat că sunt mai valoroși decât cei de la Oțelul: „Nu contează foarte mult pentru noi cum s-au pregătit cei de la Oțelul de promovare. Important e că suntem o echipă mai puternică decât ei, că în dubla pe care am avut-o am demonstrat că merităm mai mult decât ei să fim în prima ligă.

Avem și noi sincopele noastre când nu suntem inspirați, n-am gestionat meciurile corect și am pierdut meciuri importante. Dacă Ovidiu îi va ține echilibrați mental pe jucători, eu cred că vom putea obține șase puncte”.

Apel la suporteri înainte de derby-ul cu Steaua: „Îi rog să fie alături de acești băieți. Vrem să îi dăm suporterului dinamovist această experiență”

Andrei Nicolescu susține clar și răspicat că Dinamo va lupta până în ultima secundă pentru promovare: „Am declarat înainte de intrarea în play-off că dacă ne vom califica ne vom lupta și cred că această lozincă n-a fost fără acoperire. Noi ne luptăm în fiecare meci. Din punct de vedere al devotamentului jucătorilor nu cred că are cineva ce să ne reproșeze.

Faptul că s-au întâmplat niște greșeli personale, asta e, se mai întămplă și multe lucruri nu pot fi controlate. Noi vom lupta până în ultimul minut. Asta vă garantăm. Șansele sunt mici pentru promovarea directă. Asta e realitatea. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne câștigăm punctele. Eu cred că în coloana vertebrală a lui Militaru și cred că a făcut o echipă puternică și bătăioasă”.

Președintele „câinilor” le cere suporterilor să umple stadionul la derby-ul cu Steaua: „Pentru a reda bucuria tuturor și să facem o propagandă fotbalului, jucăm pe Național Arena. Am închiriat stadionul chiar înainte de meciul cu Oțelul. Vrem să îi dăm suporterului dinamovist această experiență, în care el să poată să vină la un meci organizat bine, corect, cu o rivală și în care el să își poată să își încurajeze favoriții.

Îi rog pe dinamoviști să fie alături de acești băieți minunați care au demonstrat aseară că meritul suportul fanilor dinamoviști. Vom face o grămadă de activități pentru ei în jurul stadionului”.

