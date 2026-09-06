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Stjepan Tomas (50 de ani) a decis să continue la Oțelul Galați, deși a primit o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar. Din informațiile FANATIK, tehnicianul croat a fost dorit de Aktobe, iar gruparea din Kazahstan i-a oferit un salariu uriaș, însă acesta a dorit să rămână la Oțelul.

Stjepan Tomas a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Oțelul

Stjepan Tomas a fost numit la Oțelul în martie 2026, înlocuindu-l pe Laszlo Balint, iar echipa a avut un parcurs pozitiv sub comanda sa. În sezonul trecut, gălățenii au terminat pe locul 3 în play-out, iar în stagiunea actuală ocupă momentan locul 9, cu 10 puncte după primele 7 etape, fiind neînvinși pe teren propriu.

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Deși Oțelul s-a confruntat cu mari probleme financiare inclusiv după numirea sa, Tomas este mulțumit de situația de la Galați și își dorește să continue la echipă. FANATIK a aflat că tehnicianul croat a refuzat o ofertă primită recent de la Aktobe, deși gruparea din Kazahstan i-a oferit un salariu de 25.000 de euro pe lună, de peste trei ori mai mare decât cel pe care Tomas îl primește la , 8.000 de euro pe lună. importantă înainte de meciul cu Rapid.

Antrenorul de 50 de ani își dorește să rămână deoarece consideră că la Galați își poate impune filosofia și e de părere că echipa se poate bate pentru calificarea în play-off. Cu 6 etape înainte de finalul sezonului, Aktobe ocupă locul 5 în prima divizie din Kazahstan, fiind implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană.

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La ce echipe a activat Stjepan Tomas înainte de a ajunge în România

Stjepan Tomas și-a început cariera de antrenor în Turcia, țară în care a activat pentru o lungă perioadă ca fotbalist. În primă fază, acesta a fost antrenor secund în staff-ul actualului tehnician de la Galatasaray, Okan Buruk, cei doi colaborând la nu mai puțin de 6 formații: Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar Belediyespor, Caykur Rizespor și Istanbul Bașakșehir.

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Primul său mandat ca „principal” a fost la Antalyaspor, după care le-a mai pregătit pe Caykur Rizespor și Goztepe înainte de a semna cu Sheriff Tiraspol. După experiența din Republica Moldova, a revenit în Croația, la Osijek, iar ultimul său mandat înainte de a o prelua pe Oțelul a fost în Arabia Saudită, la Al Okhdood.

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