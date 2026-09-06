Sport

Antrenorul grupării din SuperLiga a refuzat un salariu triplu! Motivul pentru care a rămas la echipă. Exclusiv

Un tehnician din SuperLiga a refuzat o ofertă excelentă din punct de vedere financiar pentru a continua la actuala echipă. Care este motivul.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
06.09.2026 | 18:12
Antrenorul gruparii din SuperLiga a refuzat un salariu triplu Motivul pentru care a ramas la echipa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Stjepan Tomas (50 de ani) a refuzat o ofertă excelentă din punct de vedere financiar pentru a continua la Oțelul. FOTO: Sport Pictures
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Stjepan Tomas (50 de ani) a decis să continue la Oțelul Galați, deși a primit o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar. Din informațiile FANATIK, tehnicianul croat a fost dorit de Aktobe, iar gruparea din Kazahstan i-a oferit un salariu uriaș, însă acesta a dorit să rămână la Oțelul.

Stjepan Tomas a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Oțelul

Stjepan Tomas a fost numit la Oțelul în martie 2026, înlocuindu-l pe Laszlo Balint, iar echipa a avut un parcurs pozitiv sub comanda sa. În sezonul trecut, gălățenii au terminat pe locul 3 în play-out, iar în stagiunea actuală ocupă momentan locul 9, cu 10 puncte după primele 7 etape, fiind neînvinși pe teren propriu.

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Deși Oțelul s-a confruntat cu mari probleme financiare inclusiv după numirea sa, Tomas este mulțumit de situația de la Galați și își dorește să continue la echipă. FANATIK a aflat că tehnicianul croat a refuzat o ofertă primită recent de la Aktobe, deși gruparea din Kazahstan i-a oferit un salariu de 25.000 de euro pe lună, de peste trei ori mai mare decât cel pe care Tomas îl primește la Oțelul, 8.000 de euro pe lună. Gălățenii au oficializat o mutare importantă înainte de meciul cu Rapid.

Antrenorul de 50 de ani își dorește să rămână deoarece consideră că la Galați își poate impune filosofia și e de părere că echipa se poate bate pentru calificarea în play-off. Cu 6 etape înainte de finalul sezonului, Aktobe ocupă locul 5 în prima divizie din Kazahstan, fiind implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană.

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La ce echipe a activat Stjepan Tomas înainte de a ajunge în România

Stjepan Tomas și-a început cariera de antrenor în Turcia, țară în care a activat pentru o lungă perioadă ca fotbalist. În primă fază, acesta a fost antrenor secund în staff-ul actualului tehnician de la Galatasaray, Okan Buruk, cei doi colaborând la nu mai puțin de 6 formații: Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar Belediyespor, Caykur Rizespor și Istanbul Bașakșehir.

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Primul său mandat ca „principal” a fost la Antalyaspor, după care le-a mai pregătit pe Caykur Rizespor și Goztepe înainte de a semna cu Sheriff Tiraspol. După experiența din Republica Moldova, a revenit în Croația, la Osijek, iar ultimul său mandat înainte de a o prelua pe Oțelul a fost în Arabia Saudită, la Al Okhdood.

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  • 6 victorii a obținut Oțelul în cele 16 jocuri din mandatul lui Stjepan Tomas
  • 2027 este anul în care expiră contractul tehnicianului croat cu formația gălățeană
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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