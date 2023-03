Exclusiv. Anunț bombă de la Cluj. CFR Cluj negociază cu 3 atacanți pentru lupta din play-off. „E clar că avem nevoie. Suferim acolo în față”. Video

CFR Cluj nu a profitat de pasul greșit făcut de Farul Constanța, care a pierdut pe terenul celor de la ”U” Cluj, și a remizat cu Sepsi, scor 2-2 în meciul care a închis runda cu numărul 29 din SuperLigă. Cristi Balaj a că echipa lui Dan Petrescu negociază cu trei atacanți pentru a întări zona ofensivă.

CFR Cluj, în negocieri cu 3 atacanți pentru a întări zona ofensivă: „Am suferit”

Dan Petrescu a declarat la conferința de presă premergătoare duelului de la Sf. Gheorghe că . Bîrligea s-a accidentat, iar , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că echipa patronată de Neluțu Varga se află în negocieri cu trei atacanți.

„O singură variantă am avut aseară, victoria. Știam că va fi un meci greu. Am suferit comparativ cu alte meciuri la capitolul soluții pe banca de rezerve. Pentru că Bîrligea a revenit, a început alergările, dar nu era pentru meci. Maglica, suspendat. Malele, plecat. Pe plan ofensiv nu am avut soluții foarte multe.

Avem trei jucători de care suntem interesați, purtăm discuții, rămâne de văzut pe cine aducem în cele din urmă pentru că soluțiile sunt puține în acest moment. Sunt soluții puține în planul ofensiv pentru că a plecat Malele.

Am rămas descoperiți și în momentul în care apar suspendări și accidentări în zona ofensivă, atunci avem probleme. Am suferit pentru că simțeam că putem să câștigăm. Am luat un gol rapid ieri, neașteptat, chiar dacă eram mulțumiți de joc, eram în jumătatea adversă. Golul a venit neașteptat”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj, soluții puține pentru zona de atac: „E clar că avem nevoie”

Totodată, Cristi Balaj a precizat că CFR Cluj putea câștiga categoric partida de la Sf. Gheorghe și ar fi putut reveni pe prima poziție în clasament, însă lipsa unei soluții în atac pe banca de rezerve, a avut un impact decisiv în rezultatul final din meciul cu Sepsi.

„Kolinger în prima situație a pus piciorul lângă adversar și a primit și cartonașul galben. E greu să joci cu fundaș central, știind că are galben din primele minute. Rămâne de văzut cu cine vom semna. E clar că avem nevoie, iar jocul de ieri ne-a demonstrat încă o dată că avem soluții puține.

Nu mai putem să discutăm de acel lot numeros pentru că noi am încercat să reducem cât se poate de multe cheltuielile”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj se află în negocieri cu Jo, fost jucător la Manchester City

Cristian Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că unul dintre cei trei atacanți cu care negociază vicecampioana României este brazilianul Joao Alves de Assis Silva, cunoscut sub numele de Jo. De-a lungul carierei, atacantul sud-american a evoluat pentru echipe, precum Manchester City, Everton sau Galatasaray, reușind să adune 20 de apariții în tricoul naționalei Braziliei.

„Va face parte din cei trei. Sunt discuții, negocieri, vizite medicale, teste. În funcție de discuții vor veni la Cluj. Nu înseamnă că dacă ne-am înțeles la negocieri se și semnează pentru că urmează teste. (n.r. nu e în vârstă la 35 de ani) Păi, Cipri Deac sau Hoban la 40, de ei ce mai zicem? Ieri am avut nevoie pentru ultimele 30 de minute.

Simțeam că putem să menținem rezultatul sau să câștigăm clar pentru că am dus mingea până în zona suprafeței de pedeapsă, dar oboseala și-a spus cuvântul. Efortul a fost foarte mare”, a încheiat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.