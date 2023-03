Exclusiv. Anunț bombă despre drepturile TV din SuperLiga pentru următoarele 4 sezoane. Câți bani iau în plus FCSB, Rapid și Craiova. Video

Orlando Nicoară, directorul eAD, cu noi detalii despre colaborarea pe care firma pe care o conduce, cea care deține drepturile TV în SuperLigă, o are cu FRF și LPF. Totodată, reprezentantul firmei eAD a precizat că echipele care aduc un număr mare de spectatori atât pe stadioane, cât și în fața televizorului, vor beneficia de bani în plus.

Firma eAD se află în negocieri avansate pentru prelungirea deținerii drepturilor TV în SuperLigă: „Încă trei sezoane”

că firma pe care o reprezintă se află în negocieri avansate pentru a-și prelungi pentru încă trei sezoane începând din următorul deținerea pentru drepturile TV din SuperLigă. Totodată, directorul eAD a precizat că a luat inițiativa încă din urmă cu un an de zile pentru a crește suma primită din drepturile TV, plecând de la anumite criterii în funcție de audiență la nivel de spectatori, cât și la nivel de audiență TV.

„Le avem încă un sezon și probabil încă trei după aceea. Nu se prelungește automat. Astăzi suntem în fază avansată de a prelungi. Sistemul e decis de Federație, bineînțeles cu consultarea Ligii, cu consultarea noastră. Nu cred că se va schimba ceva.

Am făcut o propunere acum un an de zile de prelungire cu creștere de sumă pe baza unor criterii clare pe bază de audiență atât la nivel de spectatori pe stadioane, cât și la nivel de audiență pe TV, iar în contextul actual al pieței, al economiei, în cazul în care unul dintre cabliști a renunțat la fotbal, e o decizie bună și corectă pentru echipele din SuperLigă”, a declarat Orlando Nicoară, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cât costă drepturile TV în SuperLigă: „Ajungem la aproape 33 de milioane de euro plus TVA”

Orlando Nicoară a mai precizat că sumele venite pentru echipe, precum FCSB, Rapid sau Universitatea Craiova, care aduc în mod constant spectatori atât pe stadioane, cât și în fața televizorului, vor veni sub formă de bonusuri și ar putea ajunge la 100.000 de euro pe sezon.

„Propunerea noastră implică plata actuală plus o plată suplimentară pentru echipele care ating anumite criterii privind numărul de spectatori pe stadioane și audiență pe TV. Bonusuri. Sunt 28,5 milioane de euro plus TVA, la care se adaugă costurile producției meciurilor care costă câteva milioane de euro. Ajungem la aproape 33 de milioane de euro plus TVA.

(n.r. cât ar putea să crească?) 100.000 de euro pe sezon. Sunt de acord cu tine. Pentru actuala situație economică a României este o sumă corectă. În condițiile în care ne-a dispărut un operator care plătea bani pentru fotbal.

Cred că au fost două cluburi care s-au împotrivit, cele două Craiove. (n.r. celelalte 14 echipe au fost de acord?) Da. Este o decizie cu majoritatea. În perioada următoare închidem. Nu cred că până la meciurile naționalei. Aș zice până la finalul acestui campionat. Nu mai plusăm. Ținând cont de situația economică și de faptul că ne-a plecat un partener nu vom mai putea plusa”, a mai spus Orlando Nicoară, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

România, a doua țară din Europa Centrală și de Est când vine vorba de drepturile TV: „Doar Polonia e puțin peste”

Andrei Vochin, specialistul FANATIK SUPERLIGA, a precizat că doar Polonia este peste România în ceea ce privește drepturile TV, raportat la zona Europei Centrale și de Est. „Eu am impresia că exceptând Polonia nicio altă țară din zona noastră nu ajunge, nici nu se apropie de acest nivel al drepturilor TV. De exemplu, Serbia și Bulgaria, au zero, un milion, sume modice”, a dezvăluit Andrei Vochin.

„Îl confirm pe Andrei Vochin. Cred că doar Polonia e puțin peste România în momentul de față în ceea ce înseamnă drepturile plătite pentru televiziune. Nu știu exact în Austria care e situația, dar în rest dacă o să coborâm la toate țările din fosta Iugoslavie…”, a încheiat Orlando Nicoară, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

