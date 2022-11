Exclusiv. Asta e lovitura pe care Adi Mutu ar putea-o da în această iarnă la Rapid: “E cam scump, dar l-aș vrea!” Video

Adrian Mutu a intervenit telefonic la , după amicalul . „Briliantul” a comentat prestația „tricolorilor” și a dezvăluit că i-ar plăcea să îl aibă sub comandă pe Nicolae Stanciu (29 de ani).

Adrian Mutu, impresionat de Nicolae Stanciu: „E un mijlocaș complet”

Mijlocașul lui Wuhan Three Towns nu a fost convocat pentru dubla cu Slovenia și Moldova, dar Mutu consideră că playmakerul este indispensabil selecționatei conduse de Edi Iordănescu.

„Stanciu are și calitate și cantitate. E un jucător care poate schimba fața echipei României. În momentul în care Stanciu se aprinde și e într-o stare bună, România merge altfel. Și mie îmi place Stanciu foarte mult, cred că e cel mai valoros om al nostru.

Are și experiență internațională vastă, a jucat în UCL, e un băiat ambițios, muncitor. E un mijlocaș complet. Tot timpul mi-a plăcut, de când era mic.

(n.r. – întrebat dacă nu cumva îl vrea la Rapid) E cam scump în momentul ăsta”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cu 56 de meciuri și 11 goluri la prima reprezentativă, Nicolae Stanciu traversează o formă foarte bună în China, la Wuhan Three Towns, acolo unde mai are contract până în iarna lui 2024. Pentru chinezi, Stanciu a marcat opt goluri și a oferit șapte pase decisive.

Selecționerul primește reproșuri din partea antrenorului Rapidului

după România – Slovenia 1-2: „Au fost două reprize distincte. În prima repriză am făcut un joc slăbuț, nu am contat. În repriza a doua am jucat mai bine. Atitudinea a făcut diferența. În prima repriză am fost fără angajament, pasivi în multe momente. Și le-am permis lor să își desfășoare jocul într-un 3-5-2 interesant.

Lipsă de angajament, de atitudine. Am jucat la așteptare prea mult. Când am făcut presing, în repriza a doua ne-am dus sus și am jucat altfel. Chiar dacă Slovenia a trecut din 3-5-2 în 4-4-2, ceea ce a făcut mai ușor jocul nostru.

Iar în a doua repriză cred că echipa României, mai ales spre sfârșit, a reușit să și facă presing, să aibă ocazii. Poate meritau și egalarea la un moment dat. Mai ales jucând acasă, împotriva unei echipe accesibile. Până la urmă era Slovenia, care pe vremuri nu ne punea probleme”, a mai spus Mutu.