Exclusiv. Atac dur la Mirel Rădoi: „Mulți o gândesc, puțini o spun!”

Marcel Pușcaș a intrevenit telefonicFANATIK SUPERLIGA. Președintele lui FC U Craiova 1948 a vorbit despre meciul pe care oltenii îl au cu FC Argeș, luni, 12 decembrie, ora 17:30, dar și despre fostul antrenor al rivalei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi.

Marcel Pușcaș l-a „înțepat” din nou pe Mirel Rădoi

Doar un singur meci a mai rezistat Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova, după ce . Rădoi și a dat demisia după înfrângerea din Cupă, cu FC Argeș, scor 1-2, rezultat care i-a eliminat pe olteni din a doua competiție internă.

Plecarea lui Rădoi de la Universitatea Craiova a fost comentată și în tabăra echipei lui Adrian Mititelu. Președintele celor FC U Craiova 1948, Marcel Pușcaș, .

„Nu îl înțep. E o reacție poate firească, poate că mulți gândesc ca mine, dar nu s-au exprimat. Unii da, alții ba. Ideea e că ai antrenat vreo 10 meciuri la Steaua în 2015 și apoi ești selecționer nu mi se pare normal.

Lui Iordănescu i-au trebuit vreo patru campionate și o finală de Cupa Campionilor Europeni ca să fie selecționerul României, lui Ienei vreo trei. Trebuie să confirmi undeva ca să ajungi selecționer. Așa putea fi Isăilă, care a antrenat în Liga 1, sau Balint și mulți alții.

Dacă principiul este experiență și dovada cunoștințelor și a rezultatelor tale, atunci el din punctul meu de vedere nu a demonstrat nicăieri înainte să ajungă selecționer.

Sunt alții care au pornit de și mai jos. Inclusiv Răzvan Lucescu. A început la Rapid, care era o echipă bună și e și azi, dar a câștigat o cupă, a ajuns în sferturile Cupei UEFA, a făcut ceva până să ajungă selecționerul României. Nu sunt de acord cu asemenea practici atâta timp cât trâmbițăm meritocrația. Asta numai a meritocrație nu arată”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„A fost fără BAC și în teren, și în afara lui”

În urmă cu câteva zile, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, Marcel Pușcaș a criticat aspru și cariera de fotbalist a lui Mirel Rădoi.

„SĂRACUL, RĂDOI-BOGAT. Poate că Rădoi, «săracul», nu e pregătit să antreneze CSU Craiova. El a fost «pregătit» să antreneze doar România! Versiunea Burleanu & Stoichiță. Cum naiba să înțelegi fotbalul din Europa când confunzi Nyon cu Lyon? Sau când nu știi că poți confunda Teiuș cu Beiuș, sau Aiud cu Abrud. De «Ocne», nu mai vorbesc. Nu ne-a «înțeles» nici pe noi, pe FCU, și nici pe FC Argeș.

‘Geaba este un fervent apreciator al curentului impresionist, ceasuri, Ferrari, Versace șamd. Am spus-o și repet: FĂRĂ BAC E GREU! Cu BAC, lumea arată într-un fel, făr’ de el arată în alt fel. Ca jucător, a inventat pasa înapoi și în lateral in fotbalul românesc. I-a făcut pe portarii proprii, decari. Nu greșea multe pase, nici nu era greu. La fiecare 10 meciuri se lovea cap in cap cu adversarii. Sânge, sânge, vrem sânge! Era dovada supremă de dedicație, de luptător. Nu conta mintea, gândirea, impresiona sângele vărsat.

A fost un model al generației celor care n-au văzut fotbaliști. Vai, vai! Dinu și Boloni au inventat diagonalele și verticalizările. Rădoi a reușit să-i «demonteze» tehnic și mai ales mediatic. Mă refer la percepția unor ziarici vorba lui Boanchiș) din aceeași generație cu el, care nu i-au văzut jucând pe predecesori. Se spune că era și «sifonul» perfect. Asta până când și-a văzut banii in căruță. Dinu Păturică ar fi invidios.

E prea plin de el cu banii-n jeb. E prea formă fără fond. A antrenat 10 meciuri în prima ligă și 20 la România. A ajuns imagine, nu și antrenor. Deh, ce face ceasul din om! Mă rog, poate Ferrari, Gucci, Versace, Vuitton. Declinul echipei naționale a început cu inchizătorul Rădoi (2002 -2008). A fost fără BAC și în teren și în afara lui. Noroc cu Olăroiu, că de la Nădlac încolo nu- l cerea nimeni. Halal, Al-Hilal ș-atât!”, a scris Marcel Pușcaș, pe Facebook.