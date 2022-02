Averea directorului Institutului Național de Statistică. Tudorel Andrei și-a ridicat o vilă în București de aproape 500 mp și încasează lunar zeci de mii de lei

Președintele Institutului Național de Statistică (INS) încă din 2013, Tudorel Andrei a terminat două facultăți: facultatea de cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) și facultatea de matematică a Universității din București, după care și-a luat doctoratul în economie.

În cadrul ASE, unde a urmat cursurile facultății de cibernetică și planificare economică între 1985 și 1989, Tudorel Andrei s-a specializat în ”aplicarea metodelor cantitative în studiul fenomenelor din economie”.

Tudorel Andrei s-a specializat la Toulouse, dar a lucrat și în cadrul MAI

Actualul director INS a intrat in sistemul de învățământ universitar în 1991, iar din 2003 este profesor universitar la ASE. În intervalul 1998-1999, Tudorel Andrei a urmat cursurile de studii aprofundate în econometrie și economie matematică ale Universității de Științe Sociale din Toulouse, specializându-se în aplicarea metodelor cantitative în studiul fenomenelor din economie: macroeconomie, econometrie, statistică aplicată, teoria sondajelor și microeconomie.

În perioada 2002-2005, Andrei a îndeplinit funcția de director în cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Tudorel Andrei a publicat până în prezent 10 cărți, 40 de articole în reviste și 3 lucrări în cadrul diverselor conferințe științifice.

Prin natura jobului din cadrul INS, Tudorel Andrei este și membru al Comitetului Sistemului Statistic European. Pe perioada exercitării mandatului României de membru al Comisiei de Statistică ONU (2016-2019), Tudorel Andrei a ocupat poziția de vicepreședinte în cadrul Biroului Comisiei de Statistică ONU al sesiunilor plenare din 2018 și 2019.

O vilă și două apartamente în București pentru soții Andrei

Cercetător științific senior, în Popești-Leordeni (județul Ilfov), dar și unul de 985 de metri pătrați în București, intravilan, tot împreună cu soția Cătălina Liliana.

Pe lângă două apartamente deținute în Capitală, ambele cu o suprafață de 78 de metri pătrați, soții Andrei și-au ridicat și o vilă în București, în intervalul 2016-2020, cu o suprafață locuibilă de 484 de metri pătrați.

Tudorel și Cătălina Andrei au trei mașini, director INS raportând că deține în conturi bancare suma de 134.000 lei și 4.700 euro. Tudorel Andrei a acordat și două împrumuturi în nume personal, în valoare totală de 65.000 euro.

Soția lui Tudorel Andrei e medic și cadru didactic

Sursele de venit ale demnitarului sunt patru la număr: de la INS primește suma de 116.808 lei pe an, de la Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice – 4.748 lei pe an, de la ASE, unde este cadru didactic, primește suma de 188.394 lei pe an, iar de la Biroul Electoral Central o indemnizație anuală de 17.640 lei pe an.

În total, un pic peste 320.000 lei pe an, ceea ce înseamnă peste 26.500 lei lunar pentru Tudorel Andrei. Și consistente, potrivit ultimei declarații de avere depusă de Tudorel Andrei.

Astfel, Cătălina câștigă 97.734 lei pe an ca salariat la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, la care se adaugă suma anuală de 105.005 lei cu titlul de ”activitate didactică și de cercetare” din partea Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.