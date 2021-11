Confesiunile lui Benone Sinulescu, în urmă cu un an, pentru Fanatik: „Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

Benone Sinulescu a vorbit în urmă cu un an pentru FANATIK despre viața sa după ce s-a retras din atenția publică într-un sat din județul Arad. Iată ce ne spunea atunci interpretul de muzică folclorică.

Benone Sinulescu, unul din cei mai longevivi cântăreți de muzică folclorică din România, ne-a povestit cum vede situația prin care trece România și, în spiritul caracteristic, a depănat câteva amintiri din larga sa traiectorie muzicală, declarând că este un om mulțumit de tot ce a trăit în viață.

Benone Sinulescu, izolat într-o comună din Arad, departe de focar

Artistul în vârstă de 82 de ani locuiește de ani buni în comuna Bârzava din județul Arad, alături de soția lui. A vrut să scape de forfota din Capitală și și-a găsit o ocupație care îi ocupă mare parte din timp: agricultura.

Nea Benny, cum este alintat de apropiați, ne-a spus că îi este frică de coronavirus și că iese din casă doar ca să muncească pământul. Cântărețul, care are o casă și în Arad, nu are de gând să treacă prea curând pe acolo din cauza știrilor pe care le-a văzut la televizor despre focarul de coronavirus din municipiu.

„Suntem departe de focar, cam la 60 de kilometri de Arad. Îmi e frică să stau acolo, deci în casa aia nu avem ce căuta deocamdată”, ne-a spus Benone Sinulescu.

„Am ce face în timpul liber, nu mă plâng. Cu sănătatea stau bine… Fac agricultură de plăcere, am o grădină mare, până în pădure… Un hectar și jumătate, cam așa. Am făcut multe lucruri, am tot felul de răsaduri. Aștept să treacă timpul, mai departe de pădurea din Bârzava nu ieșim…”, a adăugat cântărețul.

Artistul care îi încântă pe români din 1953 încoace, unul din puținii artiști în viață care are un festival propriu, susține că este dezamăgit de toți folcloriștii apăruți ca ciupercile după ploaie: „Văd fel și fel, prințesa prințeselor, regina reginelor. Cine sunt ăștia?”.

Legat de Festivalul Benone Sinulescu, interpretul de muzică folclorică nu știe dacă îl va mai ține în luna iunie, dată fiind starea de urgență: „Nu cred că mai putem ține spectacolele în luna iunie. Vom vedea ce va fi”.

Poveștile lui nea Benny. Cum s-a „obrăznicit” cu Mihail Sadoveanu pe holurile radioului public

Trecând de la una la alta, artistul ne-a vorbit și despre marile comori ale vieții sale: întâlnirea cu oameni pe care îi consideră , de la interpreți precum până la scriitorii Mihail Sadoveanu și Fănuș Neagu, cu care a fost bun prieten.

Prima întâlnire cu Sadoveanu a avut loc pe holurile din clădirea radioului public și a fost una surprinzătoare pentru artist: „Auzeam că fredona cineva pe hol una din melodiile mele, cred că chiar primul meu mare hit, cum se zice acuma. M-am apropiat de individ să văd cine e și… surpriză. Era chiar Sadoveanu. Așa ne-am apropiat.

M-am obrăznicit și l-am abordat. I-am zis câteva cuvinte atunci, l-am întrebat de ce îmi cântă melodiile. Eu eram solist și în Ansamblul Ciocârla și la George Enescu. L-am invitat la un spectacol unde cânta crema cremelor printre care și Benone Sinulescu” (n.r.: râde)

O altă experiență care l-a impresionat a fost o cântare la Teatrul Balșoi din Rusia, unde, după momentul artistic, printre ropotele de aplauze se auzea și un „Bravo, Benone!”: „M-am uitat mirat. Credeam că sunt doar sovietici pe acolo, cine s-a gândit că mă vor recunoaște”.

Apropo de aprecieri și de numeroasele premii pe care le-a strâns de-a lungul a peste 60 de ani de carieră artistică, folcloristul se mândrește cu un premiu care nu are preț: „Sunt în primul rând laureatul soției mele”.

Din generația actuală, lui nea Benny îi place foarte mult de olteanca Emilia Dorobanțu, iar asta îl bucură pentru că mai are speranța că folclorul nu se pierde chiar așa ușor: „Are cântece de mare bun simț. Parcă ar fi fiica mea”.

Amuzat că a fost omorât de șase ori de presă: „Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

Cântărețul care ar putea povesti zile și nopți toate aventurile muzicale prin care a trecut, și nu numai, spune că nu are ce să regrete și că dacă ar muri, ar fi foarte fericit: „Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic. Eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului! Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți.

Deci am murit de vreo șase ori în presă. Vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”.

Artistul are și un sfat pentru românii care trec prin această perioadă crâncenă: „Le-aș dori să nu uite că Bunul Dumnezeu le rezolvă pe toate. Ne vor ocoli relele și o să ieșim cu brio din acest clește care ne cuprinde”.