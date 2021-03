Exclusiv. Bianca Comănici nu o vede cu ochi buni pe posibila ei cumnată: „Am rămas un pic șocată”

Bianca Comănici nu crede într-o relație între Cristi Comănici și Mariana, cu toate că cei doi au făcut primul pas în casa Puterea dragostei sărutându-se, în sfârșit!

Câștigătoarea show-ului de la Kanal D a vorbit pentru FANATIK despre relația dintre fratele ei și Mariana și a spus că dacă într-adevăr au decis să fie împreună le urează numai bine, dar are reticențe în ceea ce o privește pe posibila viitoare cumnățică.

Biancăi nu i-au plăcut deloc imaginile pe care le-a văzut la televizor cu Mariana pupându-se ba cu Romeo, ba cu Alex și spune că îi este teamă ca fratele ei să nu se entuziasmeze prea tare și să fie dezamăgit din nou.

Bianca Comănici, reacție după sărutul dintre fratele ei și Mariana: „E posibil ca în spatele emisiunii să se înțeleagă”

„Mă bucur dacă ar fi așa, dacă s-au cuplat și o să îi țină. La cât a liptat el… Mă bucur pentru el, pentru că știu că a luptat mult. Sunt un pic reticentă.

Am urmărit ultimele zile și am rămas un pic șocată. Am văzut că Mariana s-a pupat cu Romeo și apoi cu Alex… Chestiile astea m-au deranjat. Nu știu ce e între ei. E posibil ca în spatele emisiunii să se înțeleagă. Așa am fost și eu cu Livian. În emisiune ne certam, dar în spate ne înțelegeam”, a declarat Bianca Comănici pentru FANATIK.

Cristi Comănici luptă de luni bune pentru Mariana de la Puterea dragostei

Fratele Biancăi Comănici speră de câteva luni bune să o cucerească pe Mariana, iar de curând a avut parte de primul său sărut cu fata de care e îndrăgostit lulea.

Bianca, sora lui, la fel ca fanii emisiunii sunt destul de circumspecți cu privire la acest posibil cuplu din casa Puterea dragostei și asta din cauza atitudinii pe care a avut-o Mariana de-a lungul competiției, folosindu-se de multe ori de Cristi pentru a fi protagonistă.

Mariana nu i-a spus niciodată cu subiect și predicat băiatului dacă vrea sau nu să fie cu el, iar asta a atras numeroase critici în mediul online și, iată, și neîncrederea surorii lui Cristian.

