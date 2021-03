Exclusiv. Bianca Drăgușanu, alături de Botezatu care a ajuns pe masa de operație: “Merg până în pânzele albe! Îl iubesc pe omul ăsta!”

Bianca Drăgușanu este alături de fostul iubit, creatorul de modă Cătălin Botezatu, care a ajuns, din nou, pe masa de operație, la o clinică de renume din Turcia.

Relația Biancăi Drăgușanu cu Cătălin Botezatu a fost, în 2010, pe primele pagini ale tabloidelor multă vreme. După o poveste de dragoste cu scântei, în care acuzațiile de infidelitate au curs de ambele părți, viața fiecăruia a cunoscut traiectorii diferite. Rănile s-au vindecat și, la scurt timp, după ce și-au spus “adio” ca iubiți, Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au ales să fie legați pe viață de o prietenie necondiționată.

Au împărțit și bune și rele, au fost alături unul din celălalt în momente frumoase, dar mai ales în perioadele grele ale vieții, mărturisește Bianca Drăgușanu, exclusiv pentru FANATIK, după ce a aflat că designerul a ajuns din nou pe masa de operație,în Turcia.

Bianca Drăgușanu, alături de Cătălin Botezatu, după ce a aflat că este iar operat

Fosta iubită a creatorului de modă se oferă să-i fie alături atât sufletește, cât și financiar.

“Îl iubesc mult de tot, îl susțin cu orice are nevoie, din toate punctele de vedere. Poate considera că sunt una dintre puținele femei pe care se poate baza din orice punct de vedere. Pot să fiu fizic, sufletește și material lângă el în orice circumstanță, oricând. Ideea este că sunt o femeie puternică și susțin un om puternic. Să știe că are lângă el o leoaică care se duce până în pânzele albe dacă este nevoie. Toată viața mea o să îl iubesc pe omul ăsta, toată viața o să îi fiu alături. Orice s-ar întâmpla sunt lângă el și la rău, și la bine, pentru că așa a vrut Dumnezeu că ne aducă, să ne cunoaștem și să rămânem suflet lângă suflet.

Și el a fost alături de mine și m-a încurajat, pentru că a văzut prin ce am trecut cu divorțul, prin bătăti. Tot timpul m-a sunat, m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Mi-a spus: ‘Diva, dacă ai nevoie de ceva, știi că te iubesc, sunt alături de tine cu tot ce ai nevoie’.

Nu ne petrecem mult timp împreuă, pentru că fiecare este ocupat cu viața lui, dar când ne vedem, de două, trei ori pe an, suntem trup și suflet”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Cătălin Botezatu, o nouă intervenție chirurgicală

Cătălin Botezatu (54 ani) s-a confruntat, în ultimii ani, cu mai multe probleme medicale. Are montate cinci stenturi la inimă, iar în 2019 a suferit o intervenție chirurgială destul de complicată, după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. După ce a fost supus procedurii de extirpare a tumorii, creatorul de modă a urmat mai multe proceduri de chimioterapie hipertermică care au reușit să-i stabilizeze starea de sănătate. Până acum, însă, când Botezatu a anunțat, prin intermediul paginii de Facebook, că urmează să fie supus unei noi operații.

“Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt, din nou, la Istanbul, sunt la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție safe (n.r.- sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar, voi avea o intervenție chirurgicală.

Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, le-a spus Cătălin Botezatu, prietenilor din mediul virtual.