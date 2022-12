Exclusiv. Cat costă Yassine Bahassa? Adrian Mititelu a dat detalii despre un transfer la FCSB

Yassine Bahassa (30 de ani) face senzație la FC U Craiova 1948 și ar putea fi următorul mare transfer realizat de Adrian Mititelu. Francezul a stârnit interesul lui Gigi Becali, după ce, în precedenta perioadă de mercato, oltenii l-au vândut la FCSB pe , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Adrian Mititelu, despre posibilul transfer al lui Yassine Bahassa la FCSB

Bahassa poate juca pe toate cele trei posturi din ofensivă și este noul diamant al lui Adrian Mititelu. Patronul lui FC U Craiova 1948 a vorbit despre francez în , pe care

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a devenit interesant pentru Gigi Becali, patronul de la FCSB. 16 meciuri, un gol și două pase decisive, acestea sunt performanțele de până acum ale lui Bahassa în SuperLiga.

„Cu orice echipă facem afaceri. Să facă ofertă. Nu sunt un patron bogat să țin echipa la un nivel sus fără să vând jucători. Orice jucător e de vânzare, dar nu înseamnă că gata Bahassa e la FCSB.

Dar dacă vine o ofertă bună, nu pot să o refuz. Nu am stabilit un preț că nimeni nu m-a întrebat dacă îl vând. Este un jucător important în angrenajul nostru. Dacă va continua pe această linie ne va ajuta mult în retur”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a ajuns Andrea Compagno la FCSB: „Am cerut 1,5 milioane să nu se dea, să scap de Gigi”

Dacă va ajunge la FCSB, Yassine Bahassa o va lua pe urmele lui Andrea Compagno, cedat în vară în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro: „Nu pot spune o prostie. Nu se poate vorbi la modul ăsta. Compagno era altceva. Pe el când am cerut 1,5 milioane, am cerut să nu se dea, să scap de Gigi. Am crezut că renunță, când am văzut că dă și atât, mi-era jenă să mai zic… Pentru România e o sumă foarte mare.

A fost impresarul care mi-a că are un club din Golf pentru Compagno, a dat o sumă mai mare, dar fără niciun răspuns. Când am spus cu două săptmâni înainte că nu va pleca, am crezut că nu va pleca, nu am spus-o dor așa. A fost o chestiune de moment. Am cerut suma să scap de el, de Gigi, și n-am mai scăpat de el”, a adăugat patronul lui FC U Craiova 1948.

Cotat la 900 de mii de euro, conform transfermarkt.com, Andrea Compagno este golgheterul la zi din SuperLiga, cu 13 reușite: „Eu cred că Andrea Compagno la vară va pleca pe 4 milioane de euro.

Cred că Gigi va primi minim 4 milioane la vară, dacă e sănătos și continuă pe linia începută. Am 10%, dar nu la asta mă gândesc, oricum se scade suma primită și apoi 10% din diferență. Dar cred foarte mult în acest jucător”, a conchis Mititelu.