Exclusiv. Cât de periculoasă este infecția cu virusul West Nile. Simptomele care trebuie să ne îngrijoreze, explicate de infecționistul Adrian Marinescu

Prezența țânțarilor purtători de virus West Nile în București a fost confirmată de Institutul Cantacuzino, iar autoritățile au anunțat intensificarea tratamentelor de dezinsecție în zonele în care s-a semnalat prezența virusului.

FANATIK a discutat cu Adrian Marinescu, medic specialist boli infecțioase și hepatologie, despre șansele de a contracta virusul West Nile și dacă prezența insectelor purtătoare ale virusului ar trebui să inducă panică.

Cât de periculoasă este infecția cu virusul West Nile?

”Cu siguranță că n-avem motive de panică și nici n-ar trebui să ne gândim la panică după o perioadă de pandemie în care am avut parte de lucrul acesta. Eu cred că trebuie să fim realiști, să știm în felul următor: țânțarii pot să transmită virusul West Nile. Nu se întâmplă doar acum, am avut ani în care am avut mai multe cazuri, am avut situații endemice cu ani în urmă”, a explicat medicul pentru FANATIK.

Adrian Marinescu a mai precizat că, în cele mai multe cazuri, infecția este una asimptomatică, iar formele grave de boală sunt foarte rare.

”Ar trebui să știm că, de cele mai multe ori, țânțarii nu transmit virusul, că atunci când o fac, dintre cei care au (contractat n.r.) virusul, cei mai mulți sunt asimptomatici sau au forme ușoare, că poporția celor care ajung să facă o formă severă – și vorbim de encefalită și de meningoencefalită – este mică, probabil 1 din 150 de infectați, dar totuși trebuie să cunoaștem această situație.

Că apare în general la persoanele care au afecțiuni cronice, vârstă avansată, adică o imunitate care să fie deficitară. Că în situația în care am avut multe mușcături de țânțar la un moment dat și dacă într-o săptămână avem o simptomatologie care ne duce cu gândul la encefalită, să luăm în calcul (infecția cu virusul West Nile n.r.).

Adică starea generală este modificată brusc, este deteriorată, febră importantă, durere de cap, vărsături greu de controlat, ne deranjează lumina. În această situație trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a fi encefalită West Nile, să ajungem la cel mai apropiat cabinet medical, că vorbim de medicul de familie, de camera de gardă”, a mai spus doctorul Marinescu.

Este nevoie de mai multe mușcături de țânțari pentru a produce infecția cu virusul West Nile a mai explicat Adrian Marinescu pentru FANATIK. De asemenea, medicul a ținut să sublinieze faptul că persoanele infectate nu transmit virusul.

”Și ar mai trebui să spunem încă două lucruri: în general o singură mușcătură are o probabilitate foarte mică de a duce la infecția cu virusul West Nile și, de asemenea că, cel care este infectat în niciun caz nu poate să transmită. Deci nu e vorba de faptul că e contagios și că se transmite de la o persoană la alta.

Se transmite strict prin mai multe mușcături de țânțari și se întâmplă totuși rar. Dar trebuie să știm aceste lucruri.

Cei mai mulți au forme ușoare sau sunt asimptomatici și se recuperează fără nicio problemă într-un interval scurt de timp. Dacă vorbim de cei care fac forme severe, sigur că aici lucrurile sunt mai complicate. Au fost ani în care am avut mai multe cazuri. În general cazurile sunt rare, vorbim doar de anumite situații când vorbim de endemie”, a mai explicat Adrian Marinescu pentru FANATIK.

Ce este virusul West Nile și cum îl putem contracta?

Virusul West Nile (VWN) aparține familiei Flaviviridae și este un membru al complexului de flavovirusuri transmise de artropode, din care face parte și virusul encefalitei japoneze. VWN poate infecta oameni, păsări, țânțari, cai și alte mamifere, dar transmiterea se face numai prin întepătura de țânțar. Peste 110 specii de pasari pot fi infectate cu virusul West Nile.

Virusul a fost izolat pentru prima dată în 1937 la o femeie din districtul West Nile din Uganda. În prezent este arbovirusul cu cea mai largă distribuție geografică și poate fi găsit în părți din America de Nord și de Sud, Africa, Europa, Asia și Oceania.

. Țânțarii contractează virusul de la o pasăre infectată și îl tranmit mai departe persoanelor pe care le pișcă. În cazuri rare, transfuziile de sânge, transplanturile de organe, alăptarea sau sarcina pot transfera virusul și răspândi boala. Virusul West Nile nu poate fi răspândit prin sărut sau atingere.

Cu toate acestea, nu toate persoanele mușcate de țânțari infectați cu WNV se îmbolnăvesc. Virusul poate da forme severe de boală la persoanele cu vârsta peste 60 de ani și cele cu sistem imunitar slăbit. Dacă este diagnosticată și tratată rapid o persoană are toate șansele de a se recupera după infecție.

Simptome

Primele simptome ale infecției cu virusul West Nile apar în termen de trei până la 14 zile de la mușcătură. Majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile nu prezintă însă simptome.

Semne și simptome ușoare de infecție

Aproximativ 20% dintre oameni dezvoltă o infecție ușoară numită febra West Nile. Potrivit , semnele și simptomele frecvente includ:

Febră

Durere de cap

Dureri de corp

Vărsături

Diaree

Oboseală

Erupții cutanate

Semne și simptome grave ale infecției

La mai puțin de 1% dintre persoanele infectate, virusul provoacă o infecție gravă a sistemului nervos. Aceasta poate include inflamația creierului (encefalită) sau a membranelor care înconjoară creierul și măduva spinării (meningită).

Semnele și simptomele infecțiilor neurologice:

Febră mare

Dureri de cap severe

Gât înțepenit

Dezorientare sau confuzie

Comă

Tremor sau spasme musculare

Convulsii

Paralizie parțială sau slăbiciune musculară

Pierderea vederii

Amorţeală

Semnele și simptomele febrei West Nile durează de obicei câteva zile. Dar semnele și simptomele encefalitei sau meningitei pot persista săptămâni sau luni. Anumite efecte neurologice, cum ar fi slăbiciunea musculară, pot fi permanente.

Factori de risc

Orice persoană înțepată de un țânțar infectat poate contracta virusul West Nile. Cu toate acestea, mai puțin de 1% dintre persoanele mușcate dezvoltă simptome severe sau care pun viața în pericol.

Vârsta este unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru apariția simptomelor severe din cauza unei infecții cu virusul West Nile. Cu cât sunteți mai în vârstă (mai ales dacă aveți peste 60 de ani), cu atât este mai probabil să vă confruntați cu simptome mai dure.

Afecțiunile preexistente care cresc riscul de forme severe de boală:

afecțiuni ale rinichilor

diabet

hipertensiune

cancer

afecțiuni ale sistemului imunitar

Diagnosticarea infecției

Infecția cu poate fi diagnosticată cu un simplu test de sânge care poate determina dacă există material genetic sau anticorpi în sânge asociați cu virusul West Nile.

Dacă simptomele sunt severe și legate de creier, medicul poate solicita o puncție lombară. RMN-ul și alte scanări imagistice pot ajuta, de asemenea, la detectarea inflamației creierului.

Tratament

Deoarece este o afecțiune virală, virusul West Nile nu are un tratament specific. Acesta se va concentra pe combaterea simptomelor.

În prezent se fac cercetări privind terapia cu interferon pentru infecția cu virusul West Nile. Terapia cu interferon are ca scop utilizarea substanțelor produse de sistemul imunitar pentru tratarea encefalitei la persoanele infectate cu virusul West Nile.

Alte tratamente potențiale cercetate pentru encefalita asociată Nilului de Vest includ:

imunoglobulină policlonală intravenoasă (IGIV)

anticorp monoclonal umanizat recombinant WNV (MGAWN1)

corticosteroizi

Virusul West Nile este răspândit cel mai frecvent în timpul verii, în special între iunie și septembrie. Aproximativ 70-80% dintre persoanele infectate nu va prezenta niciun simptom.

Aproximativ 20% dintre acestea vor prezenta unele simptome cum ar fi dureri de cap, vărsături și diaree. Acestea trec de obicei rapid. Unele simptome însă, cum ar fi oboseala, pot continua până la câteva luni după infecția inițială.

Mai puțin de un procent dintre persoanele care suferă de infecții cu virusul West Nile dezvoltă simptome severe sau afecțiuni neurologice, cum ar fi meningita sau encefalita. Dintre aceste cazuri, mai puțin de 10% sunt fatale.