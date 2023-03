Exclusiv. Câte bilete s-au vândut la decisivul Sepsi – FC U Craiova 1948: „Va fi stadionul plin!”. Video

dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și FC U Craiova 1948, care va decide ultima echipă calificată în play-off.

Sepsi Sfântu Gheorghe, la momentul adevărului contra lui FC U Craiova 1948: „Cu meciul ăsta putem să remediem totul”

Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi Sfântu Gheorghe, înainte de meciul cu FC U Craiova 1948: „Din păcate am ajuns să avem o finală. Adică am avut 8-10 puncte avans, dar jocul nostru a suferit și ne-a ajuns Craiova. Cu meciul ăsta putem să remediem totul și să revenim pe locul șase”.

Jucătorii covăsnenilor sunt extrem de montați, ținând cont că au primă importantă: „Sincer nu prea simt presiunea asta. Au și ei presiune, pentru că e un bonus în contract. Noi sperăm să fie lucizi pe teren și să joace ca anul trecut. Nu pot să zic că avem absențe. Echipa este aptă de joc, pregătită, am fost la antrenament ieri și băieții sunt concentrați și așteptăm meciul”.

Oficialul lui Sepsi a comentat și poziția ingrată a antrenorului: „Cristiano Bergodi sigur este presat de rezultat și de meci. Normal, când ești multe etape pe locul șase și apoi cazi pe 7… Ce am arătat în 2023 nu prea merităm. Putem să remediem totul și să arătăm că suntem echipa care a speriat pe toți cei care au venit la Sfântu Gheorghe”.

La câți suporteri se așteaptă Sepsi Sfântu Gheorghe la meciul cu FC U Craiova 1948: „Se vânduseră în jur de 5.500”

Stadion din Sfântu Gheorghe are o capacitate de 8.400 de locuri, iar Attila Hadnagy e : „Ieri am vorbit cu cineva care era la bilete și se vânduseră în jur de 5.500. Cred că va fi stadionul plin și sperăm că va fi un meci frumos”.

Hadnagy a exlicat că Bergodi nu a cerut niicun moment întăriri la echipă: „Eu am avut multe convorbiri cu domnul Bergodi înainte să plecăm în vacanță, el era foarte mulțumit de lot, a și zis că nu avem nevoie de niciun jucător. Au intervenit apoi și accidentările și de-asta cred că a zis că avem nevoie de jucători”.

Attila Hadnagy, despre tensiunile dintre jucători și Cristiano Bergodi: „Nu s-a mai văzut acea echipă”

Attila Hadnagy consideră că e normal să mai existe : „Presiune mereu o să fie între antrenori și jucătorii care evoluează mai puțin, dar și lipsa rezultatelor din 2023 ne-a dus în situația asta, să avem aceste tensiuni.

Am arătat și anul trecut, chiar dacă am pierdut meciurile cu echipele din fața noastră, că am jucat frumos, am avut niște ocazii foarte mari, am dominat adversarul, dar nu s-a mai văzut acea echipă care să joace cu entuziasm.

Trebuie să arătăm că avem valoare. Echipa asta a câștigat Cupa și Supercupa României. Trebuie să arătăm că merităm să fim în primele șase și suntem mai buni decât Craiova. Dacă nu câștigăm sau nu facem un egal, înseamnă că nu am meritat”.

