Exclusiv. Câți bani câștigă Jador la Survivor România. S-a spus că ia 4.500 de euro pe săptămână, dar adevărul este altul

Cântărețul Jador câștigă un pumn de bani la Survivor România 2021. Faimosul și-a negociat serios contractul atunci când a acceptat provocarea de a participa la reality show-ul difuzat de Kanal D.

Am aflat câți bani primește cântărețul Jador, pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Conform surselor FANATIK.RO, cântărețul de manele are toate motivele să-și dorească să rămână cât mai mult timp în show și asta pentru că fiecare săptămână petrecută în junglă îi aduce în cont 7.000 de euro, nu 4.500 de euro așa cum s-a speculat.

Jador, plătit regește la Survivor România

“Jador primește 7.000 de euro pe lună, dar au fost vedete care au cerut și mai mulți bani ca să participe la Survivor România 2021”, au dezvăluit, pentru FANATIK.RO, surse din anturajul artistului.

Câți bani câștigă Jador la Survivor România 2021

Conform surselor noastre, producătorii au dus negocieri asidue cu Jador care nu este la prima apariție într-o emisiune difuzată de Kanal D. După ce a participat la Puterea Dragostei, Jador a ajuns imediat la inimile telespectatorilor, lucru care i-a determinat pe cei de la Kanal D să-i ofere 7.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană.

Suma poate părea uriașă, dar nu este atât de mare, dacă ținem cont de faptul că artistul primea pentru fiecare cântare 4.000 de euro. Faimosul Jador culege, însă, roade și din reclamele de pe YouTube, care sunt difuzate odată cu videoclipurile sale.

Aproape 40.000 de euro pe lună câștigă Jador din reclame, potrivit Socialblade.com, platforma de analiză a rețelelor sociale, iar dacă ne gândim că artistul este promovat și mai mult de când participă la Survivor România, la finalul show-ului, Faimosul Jador o să fie mult mai bogat.

Jador, sărac lipit în copilărie

Dacă acum Jador (26 ani) este pe val și nu duce lipsă de fani sau de bani, în copilărie, viața lui nu a fost deloc roz, ci creionată în nuanțe de gri.

“Am fost la recoltat de cartofi, la muncă, cu ziua, și aveam probleme mari cu spatele. Știu că recoltam în genunchi cartofii și la finalul zilei de munca ne lasă să luăm cartofi acasă. L-am rugat pe acel proprietar dacă pot merge pe tarla în urma oamenilor, și să culeg eu și să duc acasă ce au uitat ei să recolteze. Țin minte că am strâns peste 10 cartofi, am avut țoată iarna pentru familie. Aveam o sobă din lemn și din lut, afară, în curte. Făceam cartofi prăjiți, mâncare de cartofi, am asigurat mâncarea pentru iarna aceea”, povestea Jador, înainte de a se aventura la Survivor Romania, în exclusivitate pentru FANATIK.