Exclusiv. Ce a pățit Alexandru Arșinel după ce s-a vaccinat anti COVID-19

Actorul Alexandru Arșinel (81 ani) s-a vaccinat anti COVID-19 și ne dezvăluie cum se simte la nouă zile de la rapel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Maestrul Alexandru Arșinel a așteptat cu încredere demararea campaniei de vaccinare împotriva SAR-CoV-2 și mărturisește că s-a vaccinat fără să stea pe gânduri.

FANATIK.RO l-a contactat pe Alexandru Arșinel, pentru a afla cum se simte după ce i-au fost administrate ambele doze de vaccin. Marele actor al Teatrului de Revistă Constantin Tănase a fost programat pentru rapel la data de 10 februarie și mărturisește că, în afară de o stare de slăbiciune care a pus stâpânire pe corpul său de mai multă vreme, nu a observat un efect advers al vaccinului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum se simte Alexandru Arșinel după ce s-a vaccinat anti COVID-19

“Zbaterea asta eu nu cred că nu o să aibă o finalitate pozitivă. Se lucrează la vaccinuri și se plătesc sume uriașe tocmai pentru a ne curăța viața de mizeria asta care ne omoară. Eu nu cred să nu aibă o finalitate pozitivă, până la urmă. Văd că încercările nu sunt zadarnice și apar în diferite locuri descoperiri care sunt împotriva acestui act criminal, după părere mea, lansat de o mână de nebuni care, acum doi ani de zile, au dat drumul la acest microb, această bacterie sau ce Dumnezeu este, care ne-a mâncat ani din viață.

Eu am făcut și al doilea vaccin. Nu am avut efecte adverse. Mă simt așa puțin fără vlagă, dar nu aș pune-o pe seama vaccinului, ci pe seama anilor, pentru că această lipsă de vlagă o am de mai mult timp, nu de acum”, a declarat Alexandru Arșinel, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Alexandru Arșinel, după ce s-a spus că este pensionar de lux

Alexandru Arșinel primește lunar de la stat o pensie în valoare de 8.936 lei, fapt ce l-a trimis, conform gurilor rele, în categoria pensionarilor de lux ai României. Ce spune Alexandru Arinel despre “pensia îndestulătoare”?

“Ce vină am eu? Eu muncesc efectiv din 1957, doi ani am fost figurant la Teatrul Național din Iași și 4 ani am fost student la Institutul de Teatru. Restul anilor am fost actor. Nu am stat și atunci pensia s-a adunat, că nu eu calculez.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probabil că având și o indemnizațiie de merit venită de la Ministerul Culturii – am fost onorat cu această indemnizație împreună cu alte vreo 200 de personalități din mai multe domenii de activitate – sună ca o pensie indestulătoare. Dar nu uitați că eu am în casă două persone cu handicap, una – soția mea paralizată -, care nu mișcă decât mâna stângă și capul și poate să mănânce, și eu care am transplant de rinichi.”, a declarat Alexandru Arșinel pentru FANATIK.