Exclusiv. Ce este tratamentul cu anticorpi monoclonali pentru COVID-19. Virgil Musta: “Trebuie administrat în primele zile de boală”

Cu toate acestea, medicul Virgil Musta a explicat însă că anticorpii monoclonali au anumite limitări și că, în ciuda declarațiilor pompoase făcute pe toate drumurile, nu sunt soluția pentru stoparea pandemiei și a valului 4 din România.

Ce sunt anticorpii monoclonali? Virgil Musta explică

”Acest tratament acționează pe un principiu, de aceea trebuie dați anticorpii monoclonali în primele zile. Când virusul intră, ei trebuie să oprească și să îl neutralizeze, iar corpul elimină virusul. Și atunci nu se mai declanșează faza a doua, cea inflamatorie. Sau, dacă se declanșează, se declanșează ușor”, ne-a spus Virgil Musta.

Mai mult, Virgil Musta a dezvăluit că, în protocolul de tratament cu aceste medicamente, criteriile impuse de Agenția Europeană a Medicamentelor, de cea americană și de mai toate instituțiile internaționale sunt clare.

”Tratamentul cu anticorpi monoclonali este unul dintre cele mai eficiente tratamente dacă se administrează în primele șase, șapte zile de boală. E dovedit deja că pacienții care iau acești anticorpi monoclonali evoluează foarte bine. În toată lumea există aceste criterii prin care pacienții pot beneficia de această terapie. În primul rând trebuie să fie diagnosticați și evaluați în primele șapte zile, acești anticorpi trebuie administrați în primele șapte zile, după ceea nu mai sunt eficienți, practic se aruncă banii. Și spun șapte zile, maximum, dar nu de când se face testul, pentru că unii își fac testul la două săptămâni de la contact sau de la primul simptom”, spune Virgil Musta.

Cui i se administrează terapia cu acești anticorpi

Pe lângă criteriul timpului, în terapia cu anticorpi monoclonali se ia în calcul, explică , și grupa de risc a pacientului.

”Pentru că acest efect favorabil în evoluția bolii, în primul rând trebuie administrați la persoanele cu risc. Adică cei cu boli severe care dacă fac COVID au riscul să evolueze în forme severe, critice și să decedeze. Atunci s-a stabilit, conform recomandărilor Agenției Europene a Medicamentelor, EMA, care sunt aceste persoane și care sunt bolile cu risc. Acum sunt niște criterii pe care, dacă pacienții le îndeplinesc, vor beneficia de acest tratament și terapie în spitalele de boli infecțioase sau la recomandarea unui medic specialist de boli infecțioase”, a precizat, pentru FANATIK, medicul Virgil Musta.

Evident, în România, ne-a mai spus medicul din Timișoara, tratamentul a primit avizele necesare și este deja folosit, chiar dacă medicamentul, momentan, a venit doar sub formă de donație, unele spitale din țară fiind însă parte a unui studiu clinic în această direcție încă de anul trecut.

Anticorpii monoclonali au fost aprobați de curând

”Nu s-a aplicat mai des pentru că acelea erau studii clinice, România are și ea acum în protocol de tratament această terapie. Noi am avut posibilitatea să îi folosim exclusiv în studii clinice, de la niște firme. La sfârșitul anului trecut, cred că și în București, dar și la noi (în Timișoara, n. red.) am avut un studiu clinic cu acești anticorpi și am constatat eficiența lui, Atunci, toți pacienții care au venit au fost salvați. Când s-au retras studiile clinice, firmele au început să avizeze terapiile, pentru că nu poți să folosești un tratament care nu este avizat.

În primul rând, l-au avizat în America pentru că a avut efect foarte bun pe Trump, după care au apărut 5 astfel de tipuri de medicament, mai multe companii au început să producă. Americanii le-au avizat pe două dintre tipurile de medicamente prin august sau mai devreme, iar EMA acum, la 1 octombrie 2021.

Nu poți folosi un lucru, cel puțin în țările europene, până nu ai un aviz al EMA. În momentul în care au fost avizate au început să se miște lucrurile destul de repede și noi, pe moment, am primit ca donație și urmează să mai primim, tot așa. După aceea, vedem, probabil se vor mai cumpăra când va fi nevoie”, a mai spus Virgil Musta.

Ce e mai eficient? Vaccinul sau anticorpii monoclonali?

În ultima vreme, în spațiul public, s-a tot discutat despre eficiența vaccinului – refuzat din motive discutabile de unii – și anticorpii monoclonali. Iar , a explicat pentru FANATIK, care este diferența de eficiență între cele două terapii, una care tratează, iar cealaltă care previne formele grave ale bolii.

”Calculul cost eficiență e important. Pui în balanță viața unui om care este neprețuită, nu are cost, dai 1.500 sau 2.000 de euro cât costă anticorpii monoclonali – din câte știu eu, nu aș vrea să greșesc, dar cam atât sunt – și ai mari șanse să îi salvezi. Sau îi dai 20 de euro ca să se vaccineze și șansele sunt cam la fel, dar asta e deja politică de sănătate publică. Eu consider că este mai corect să îi dai 20 de euro, pentru societate, pentru că este și problema societății, banii sunt ai societății nu sunt ai mei, ai unor partide sau ai cuiva din Guvern.

Sunt multe voci care spun că de ce să se vaccineze pentru că există tratamentul acesta. Dar e mare diferență. Dăm 20 de euro și te protejezi, nu trebuie să dau 1.500 – 2.000 ca să te tratez”, spune Virgil Musta.

Cât timp ești protejat de tratamentul cu anticorpi monoclonali?

Virgil Musta a explicat, pentru FANATIK, că tratamentul cu anticorpi monoclonali, după administrare, are și el o durată în care, cel puțin teoretic, pacientul este protejat în fața formelor severe de boală.

”Durata de protecție în cazul tratamentului cu anticorpi monoclonali depinde de produse. Dar, până la șase luni, îți oferă protecție. Altele însă nu. Acum sunt în studiu și probabil vor fi acreditate până la sfârșitul acestui an niște anticorpi monoclonali cu perioadă de înjumătățire foarte lungă, de până la nouă luni. Va fi o propunere de profilaxie a contacților sau a persoanelor cu risc pentru a beneficia de acești anticorpi monoclonali, care va fi cam același lucru ca și vaccinul”, explică, în exclusivitate pentru FANATIK, Virgil Musta.

Mai poate fi oprit valul 4 al pandemiei în România?

”Suntem încă în creștere. Sunt momente foarte dificile, specialiștii spun că vom ajunge și la 20.000 de infectări pe zi. Eu cred că depinde foarte mult de modul în care înțelegem sau avem capacitatea de a stopa transmiterea virușilor. Iar asta nu e o filosofie. Vaccinarea nu s-a făcut, chiar dacă nu asta stopa transmiterea virusului, dar măcar nu se mai ajungea în terapie, lumea făcea forme ușoare. Statisticile au arătat că cei din țările în care s-a vaccinat peste 70%, deci au protecție colectivă, cazurile de deces sunt de 0.1%. Iar în țările în care este sub 40%, așa cum avem noi, este de 3-4 %, adică de 40 de ori mai mult”, susține Virgil Musta.

Mai mult, este el convins, în acest moment există o singură soluție pentru ca valul 4 să descrească fără să îmbolnăvească pe toată lumea.

”La noi lumea nu e vaccinată, iar singura metodă este să nu se mai îmbolnăvească cu forme severe, să oprim transmiterea. Și ca să oprim transmiterea este nevoie de distanțare socială, o igienă foarte bună și să se poarte acea mască pe care toată lumea o urăște. Și eu o urăsc de multe ori, dar trebuie să înțelegem că nu există o altă soluție”, spune Virgil Musta.

Și, mai mult chiar, el recunoaște că medicii au ajuns, deja, la capătul puterilor. ”Sindromul de burn-out? Chiar acum scriam colaboratorilor să fie mai înțelegători că deja începe toată lumea să se certe și să fie supărați. (…) Nu pentru medici e rău, e rău pentru cei care nu au încredere în medici, tot ei au de suferit”, a mai spus, pentru FANATIK, medicul Virgil Musta.