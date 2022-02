Exclusiv. Ce se întâmplă acasă la Mara Bănică, după ce a devenit mamă, din nou: “Indiferent de situație, noi tot o vom boteza”

Pe 1 februarie, Mara Bănică a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. După ce au ajuns acasă și s-au acomodat în noua formulă, vedeta ne-a povestit despre planurile pe care le are, dar și cum au fost primele zile în patru.

Mara Bănică, despre fiica ei: “Este un copil minunat și seamănă izbitor cu soțul meu”

Mara Bănică ne-a povestit despre prima noapte petrecută în formulă completă. Donca Maria a intrat în sânul familiei cu multă energie și nu a dormit deloc, dar lucrurile s-au liniștit din următoarea noapte …cu puțin ajutor.

”Prima seară a fost de neuitat. Nu a dormit deloc, cea mică a plâns, noi am păzit-o amândoi, și am crezut că așa va fi mereu. Deja ne gândeam să ne facem program, să vedem cum ne împărțim, să dormim pe rând, dar, din a doua zi, totul s-a schimbat. Avem un ursuleț care scoate sunete albe, identice cu cele din pântecul mamei, și ne ajută extraodinar de tare. De când l-am pus lângă ea, doarme continuu.

ADVERTISEMENT

Se trezește o singură dată pe noapte, mănâncă, o schimb și înapoi la somn. Încă nu avem probleme cu colicile, eu sper să rămână lucrurile așa de relaxate ca și până acum. Este un copil minunat, un copil bun și seamănă izbitor cu soțul meu și nu pot să spun că-mi displace, pentru că e soțul meu. ”, a povestit Mara Bănică pentru FANATIK.

Când va avea loc botezul micuței Donca Maria

Deși situația pandemică nu ne permite să ne facem planuri mari atunci când vine vorba despre evenimente și petreceri, Mara Bănică a hotărât deja când va avea loc botezul micuței Donca Maria.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit cu preotul despre botez și cred că după Paște îl vom face. Undeva pe 4 mai, cred. Nu am stabilit încă data, dar la începutul lunii mai am vrea. Indiferent de situația pandemică, dacă se vor face petreceri sau nu, noi tot vrem să o botezăm. Totuși, sperăm să putem face și o petrecere, pentru că deja prietenii mă sună să îi chem la botez. ”, ne-a mai spus Mara.

Câte kilograme a slăbit Mara, după ce a născut

A născut în urmă cu aproape două săptămâni, dar Mara spune că nu s-a cântărit până acum. Cu toate acestea, o parte din kilograme au dispărut deja. Vedeta ne-a povestit și despre recuperarea ei și spune că este una foarte ușoară.

ADVERTISEMENT

”Eu sunt foarte bine, am parte de o recuperare ușoară, chiar pot spune că am încălcat într-un fel protocolul spitalului unde am născut pentru că, femeile care nasc prin cezariană se dau jos din pat abia a doua zi, eu m-am dat jos din pat din prima zi. Chiar se mirau asistentele.

Eu pot spune că mi-am revenit din spital, acasă am ignorat din dureri, deși sunt, dar mici, suportabile. Sunt foarte curioasă să știu cât am slăbit, dar nu am cântar acasă. Se vede că am slăbit puțin. Înainte să nasc aveam planul făcut: nasc în data aia, după mă apuc de dietă, dar momentan nu am cum să fac treaba asta. La ritmul de oboseală care există, mi-am dat seama că aș fi terminată.”, a mai povestit vedeta.

ADVERTISEMENT

Cine o ajută pe Mara în creștea bebelușei

Jurnalista recunoaște că nu are vreun ajutor, în afară de cei doi bărbați ai casei, însă spune că, la un moment dat, pentru copiii săi.

”Momentan nu am ajutor, sunt numai cu soțul meu și cu Dima, băiețelul. Soțul meu ziua este plecat, pentru că noi ne-am apucat de construcția unei case, iar el trebuie să fie acolo, tot el îl duce pe Dima la școală, la meditații, iar când vine acasă mă ajută așa cum poate. Deocamdată mă descurc, pentru că ai mei nu pot, soacra mea a fost și ea răcită, iar în contextul acesta, e periculos. Nici prietenii nu au venit, știind cum m-am comportat eu în sarcină.”, ne-a mai declarat Mara Bănică.

ADVERTISEMENT

Cum se comportă băiețelul vedetei de când e fratele mai mare

De departe, cel mai mare ajutor vine din partea lui Dima, fiul cel mare al Marei, care este îndrăgotit de surioara sa mai mică. Băiețelul se implică atunci când vine vorba despre a o hrăni și a-i face baie.

”Dima este îndrăgostit de ea, a hrănit-o, îmi cere meu să îi dea el să mânânce. Participă și la baie, el ține prosopul, iar eu încerc să îi dau mai multă atenție. Chiar zilele trecute eram cu el în pat și a început să mă compătimească și să-mi spună cât de greu e și cât de greu mi-a fost să-l cresc pe el, după care a început să plângă și să-mi spună că nu vrea să crească.

E un copil foarte bun și sensibil. Primul lucru de dimineață pe care îl face acum este să vină să o salute, să vadă ce face. Cu toate astea, când vine vorba despre schimbat pamperși, bărbații casei nu participă.”, a declarat vedeta pentru FANATIK.

Mara Bănică: ”Am planuri mari pentru Donca”

Vedeta ne-a dezvăluit și ce planuri are pentru cea mică. Pe lângă cursurile de înot, Mara plănuiește și o vacanță în formulă completă, ba chiar și-ar dori să plece pentru mai mult timp din țară.

”Am planuri mari pentru ea. În vară vreau să o dau la înot, să mergem toți în vacanță în Grecia, sau în Turcia, la mare. Aș vrea să mergem evetual în Mexic, să stăm acolo câteva luni. Din păcate, acum, nu pot ieși cu ea afară din cauza contextului în care ne aflăm, dar o îmbrac și ieșim zilnic pe terasă.

Chiar dacă totul este pregătit, căruciorul este gata, eu sunt ok, vreau să ies să mă plimb, nu vreau să risc nimic din cauza acestui val de infectări.”, a încheiat Mara Bănică.

Mara Bănică și tatăl fetiței s-au căsătorit în 2021

În luna iunie 2021, Mara Bănică și tatăl micuței Donca Maria după o relație de aproape doi ani, la distanță. Vedeta susține că se înțeleg extraordinar de bine, deși bărbatul este plecat mai tot timpul în Germania, acolo unde conduce o multinațională. Celebra jurnalistă are numai cuvinte de laudă despre cel care a făcut-o mamă pentru a doua oară și spune întotdeauna că este un tip deștept. Iar dacă Mara este obișnuită cu aparițiile publice, soțul vedetei o susține din umbră și nu își dorește să devină persoană publică.