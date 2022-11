Exclusiv. Cei trei români care i-au plăcut lui Adi Mutu în România – Slovenia 1-2. ”A făcut diferența!” Ce șanse are naționala să se califice la Euro. Video

În cadrul se analizează jocul primei reprezentative în fața Sloveniei.

Jucătorii remarcați de Adi Mutu la meciul România – Slovenia 1-2

Tehnicianul Rapidului, Adi Mutu, a ținut să-i remarce pe Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Denis Drăguș după întâlnirea amicală România – Slovenia 1-2 și consideră că selecționerul Edi Iordănescu se află încă în căutări.

ADVERTISEMENT

”Nu e vorba de exagerări. Mi-a plăcut și mie Moruțan, mi-a plăcut Marius Marin, care depune un efort incredibil și tactic este perfect. Așa cum îl știam de la U21, Moruțan a avut unele momente când a făcut diferența. Spunem așa de Moruțan pentru că sunt puține meciuri la echipa națională văzându-l în forma asta.

Sunt meciuri benefice pentru echipa națională. Edi (n.r. – selecționerul Edi Iordănescu) încearcă să-și dea seama și să caute jucători pentru a forma o echipă mult mai competitivă în preliminarii. Nu trebuie să exagerăm în sensul negativ.

ADVERTISEMENT

E o înfrângere, dar nu trebuie să facem o dramă pentru că sunt meciuri de verificare și se încearcă anumite lucruri. Cu siguranță, și Edi are nevoie de niște răspunsuri de la anumiți băieți, de la o anumită strategie, de la un anumit sistem pe care îl încearcă. Se vede că e în căutări.

Drăguș mi s-a părut în prima repriză cam singurul la nivel fizic, la forță de pătrundere din echipa României care avea șanse. Chiar dacă nu a avut mari realizări în afară de gol, părea periculos, dădea senzația asta că are puterea de a pătrunde, că are puterea de a duce un 1 la 1 și de a depăși adversari.

ADVERTISEMENT

Are o forță naturală, e puternic și tehnic, dar trebuie să crească, să fie mult mai constant. L-am avut și eu la U21 și are o forță de pătrundere cum rar vezi la un jucător în ultimii ani în România. De aceea cred că ar trebui să avem grijă de el și să încercăm să-l valorificăm la cel mai înalt nivel pentru că poate să ne aducă un plus în aceste preliminarii”, a declarat Mutu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Debutanții l-au încântat pe ”Briliant”

Fostul mare fotbalist a fost mulțumit de atitudinea pe care ”tricolorii” au arătat-o în repriza secundă a meciului de pe Cluj Arena, față de .

ADVERTISEMENT

”Mi-a plăcut atitudinea și unele momente din repriza a doua. Poate că aici e ciudat că în prima repriză am intrat cu o formație de start cu băieți care fac parte constant din echipa națională și aici a fost puțin ciudat.

ADVERTISEMENT

Pentru că erau jucători de la Pușcaș, Cicâldău, în spate la fel, Manea, Burcă, toți au fost constant la echipa națională, adică nu sunt debutanți, în afară de Moldovan, dar și el cu ștate vechi, e de un an acolo.

În repriza a doua mi-a plăcut atitudinea și dorința celor care debutau pentru echipa națională, a celor mai tineri, de a arăta că merită să fie acolo. Probabil și asta a contribuit la schimbarea de atitudine a echipei, pentru că repriza a doua practic era altă echipă. Acum nu știu dacă numai asta sau și faptul că Slovenia a făcut schimbări, probabil și ei sunt în căutări”, a spus el.

VEZI VIDEO MAI JOS

Mutu crede în șansele de calificare la Euro 2024

Adrian Mutu consideră că naționala României are șanse de calificare la Campionatul European din 2024, însă s-a întrebat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ce tactică este mai bine de abordat, una de așteptare sau una cu presing avansat.

”Șanse de calificare sunt întotdeauna. Îmi place să văd partea pozitivă a lucrurilor și încerc să înțeleg antrenorii, mai ales la echipa națională, încerc să-l înțeleg pe Edi și ceea ce încearcă să facă. E clar că trebuie să închegăm cât mai repede o echipă și să fim cât mai puternici.

Întrebarea care se naște este dacă e bine să stăm și să așteptăm și să încercăm să jucăm pe contraatac sau poate ar fi bine să încercăm să facem presing și să câștigăm cât mai multe mingi în jumătatea adversă? Bineînțeles, depindem și de calitatea adversarului pe care îl întâlnim. Putem să ne calificăm din grupă”, a încheiat Mutu.