Exclusiv. CFR Cluj și-a găsit atacant. Va semna pe 3 luni după ce trece vizita medicală. „Există anumite clauze” Toate detaliile transferului cerut de Dan Petrescu. Video

a venit cu o nouă dezvăluire bombă. CFR Cluj face un transfer de răsunet chiar înainte de începerea play-off-ului: Joao Alves de Assis Silva, cunoscut sub numele de Jo și fotbalist cu un CV impresionant, va semna cu echipa lui Dan Petrescu.

Jo, fostul atacant al lui Manchester City, va juca la CFR Cluj! Toate detaliile transferului

Dan Petrescu a rămas cu un atacant în minus după despărțirea de elvețian fiind anunțată în exclusivitate de FANATIK. Ca urmare a acestei decizii, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj,

Alesul lui Petrescu a fost în cele din urmă Jo. Atacantul brazilian, care măsoară 192 de centimetri, a ajuns la vârsta de 35 de ani și era liber de contract după ce în februarie 2023 s-a despărțit de saudiții de la Al-Jabalain.

„CFR Cluj și-a găsit atacant, brazilianul Jo, care ajunge astăzi la Cluj. CFR și Jo s-au înțeles pentru trei luni. Dacă trece vizita medicală, Dan Petrescu are un atacant cu mare mare experiență pentru play-off. Iar dacă lucrurile sunt ok, lui Jo o să i se prelungească contractul.

Are deja opțiune de prelungire pentru încă un an dacă în aceste trei luni joacă foarte bine pentru CFR Cluj. Este oficial, Dan Petrescu are atacant. Jo trebuie doar să treacă vizita medicală. A semnat un contract pe trei luni de zile cu CFR Cluj! Un jucător interesant, despre care cu siguranță vom mai discuta”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CV impresionant pentru Jo, noul atacant de la CFR Cluj

Jo are un CV impresionant, cel mai important punct al carierei sale fiind transferul la Manchester City, în 2008, când „cetățenii” l-au cumpărat cu 17 milioane de euro de la ȚSKA Moscova. Noul vârf al CFR-ului a stat trei ani pe Etihad, perioadă în care a marcat șase goluri și a dat cinci assist-uri în 42 de meciuri. Interesul CFR-ului pentru Jo fusese anunțat în urmă cu câteva zile de către Jo care a bifat și alte echipe importante de-a lungul carierei.

Pe lângă ȚSKA Moscova și Manchester City, el a mai jucat la Everton sau Galatasaray și are 20 de selecții și cinci goluri pentru prima reprezenativă a Braziliei. A traversat cea mai bună perioadă a carierei în vara lui 2008, atunci când a și fost achiziționat de City, site-ul de specialitate transfermarkt.com evaluându-l la acea vreme la o cotă de piață în valoare de 17 milioane de euro.

„Existau mai mulți atacanți cu care purtam discuții. În funcție de anumite analize, vizita medicală, rămâne de văzut la ce nivel de discuții vom ajunge. În principiu ne-am înțeles, dar rămân de făcut anumite analize, teste și detalii care ar putea schimba multe lucruri. Există anumite clauze. Noi când luăm un jucător luăm în calcul ca acel jucător să rămână pe o perioadă mai mult la noi”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

