Exclusiv. „Cineva nu-și dorește ca FCSB să ia campionatul. Clar!” Bănel Nicoliță face acuzații grave: „La Bistrița la fel s-a întâmplat”. Video

Bănel Nicoliță e foc și pară la aproape o săptămână de la . Fostul UEFAntastic a fost invitat și a declarat că roș-albaștrii sunt împiedicați în mod intenționat să ia titlul.

Bănel Nicoliță, afirmații dure: „Cineva nu-și dorește ca FCSB să ia titlul”

La fel ca aproape întreaga suflare fotbalistică din Românioa, Bănel Nicoliță a rămas stupefiat când a auzit declarațiile date de de joi, 27 aprilie. Fostul mijlocaș e convins că Rapid trebuia să primească două roșii la derby, iar deciziile anti-FCSB nu sunt întâmplătoare.

„Să spui că nu a fost un contact foarte dur și că e doar de galben la Onea? La Grigore, vii din spate și îl calci direct pe gleznă, fără treabă cu mingea, să spui că nu e de roșu?

Am văzut aceeași fază în Italia. S-a dat roșu instant! S-a dus la VAR, a vorbit cu arbitrul, care dăduse galben, și a dat roșu după aceea. Asta înseamnă un VAR bun.

Sunt foarte multe discuții la meciul cu Rapid. Așa am trăit și eu un meci, la Bistrița, cred că îl știți cu toții. Când am pierdut cu 0-1 și Mirel Rădoi s-a dus și a dat cu pumnul în geam de supărare pentru că am fost furați.

Aici s-a întâmplat același lucru. Cineva își dorește ca FCSB să nu câștige campionatul. Dacă nu dai roșu la Coman? Onea vine direct pe el! Atunci când dai roșu? Dacă Onea nu ridică picioarele, acum era distrus pe viață. El nu mai juca. Vă dau scris! Când l-am văzut, mi s-a făcut pielea de găină.

Doamne ferește! Dacă îl prindea cu picioarele jos? A avut instinctul de a ridica ambele picioare să se ducă într-o parte, că altfel…”, a declarat Bănel Nicoliță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

VEZI VIDEO MAI JOS

FCSB mai are șanse infime să câștige campionatul, pe care nu l-a mai cucerit din anul 2015. Înainte de startul returului play-off-ului SuperLigii, roș-albaștrii sunt pe locul 3, cu 37 de puncte, cu cinci mai puține decât liderul Farul.

