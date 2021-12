Exclusiv. Condamnat la 13 ani de închisoare în 2020, Bercea Mondialu a făcut deja cerere de eliberare condiționată!

Bercea Mondialu a intrat în atenția publicului larg în februarie 2010, când fetița lui a fost botezată de Mircea Băsescu, fratele președintelui țării, Traian Băsescu. Potrivit presei acelor vremuri, Theodor Stolojan, judecătoarea Maria Huza, procurorul Gheorghe Brenciu sau prefectul Nicolae Gradinaru i-ar fi botezat și ei câte un nepot cunoscutului interlop.

”În 1990, familia interlopului traia in case saracacioase la periferia orasului Draganesti Olt. Cocioabele au fost rase din temelii, iar in locul lor s-au ridicat peste noapte vilele cu turnulete. Sandu Anghel a facut avere din vanzarea fierului vechi furat din vechile silozuri ceausiste din Dragasani, Caracal si Slatina, din șinele CFR si din sistemul de irigații al raului Olt construit pe vremea lui Ceausescu.

Chiar daca recunoaste ca nu stie sa citeasca, Bercea Mondial este “presedintele romilor” si are carnet de conducere. “Regele banilor” a fost in permanenta un “abonat” al politiei si procurorilor, pe numele sau fiind deschise peste 100 de dosare penale.

Bercea Mondialu a făcut bani din vânzarea fierului vechi furat

In perioada 2001-2005, Sandu Anghel a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi de peste 5 milioane de lei, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale. Pentru infractiunea de evaziune fiscala, Bercea a primit doar o amenda penala de 2.500 lei.

Bercea a fost acuzat ca a ridicat din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, suma de 1,8 milioane de lei reprezentand salarii, sume pe care le-a reintrodus in circuitul financiar al firmelor administrate”, așa suna biografia publicată de Hotnews în 2010, după .

Perioada de ”glorie” a lui Bercea Mondialu s-a încheiat însă abrupt în 2011, când a intrat la închisoare. Interlopul a fost condamnat atunci definitiv la 8 ani și 9 luni de detenție pentru omor calificat după ce și-a înjunghiat un nepot.

Eliberat condiționat, prima oară, după ce primise 8 ani și 9 luni de detenție

În februarie 2019, cu 2 ani și 7 luni înainte de ispășirea pedepsei, . La câteva zile distanță, în presă apărea imagini cu interlopul dansând de mama focului la câteva petreceri date în cinstea lui.

Din păcate pentru Bercea Mondialu, în octombrie 2020, judecătorii l-au condamnat din nou, definitiv, la o pedeapsă de 13 ani și 272 de zile de închisoare pentru faptul că în 2009 l-ar fi înjunghiat pe viceprimarul municipiului Slatina, Valeriu Matei, în urma unui conflict declanșat de la situația unui teren.

Pe lângă Bercea Mondialu, magistrații Curții de Apel Craiova l-au condamnat în același dosar penal și pe Laurențiu Anghel, fiul lui Bercea, la 9 ani și 6 luni de închisoare. Primarul înjunghiat trebuie să primească de la agresori și despăgubiri de 10.000 euro.

Prima cerere de eliberare condiționată a interlopului va fi judecată înainte de Crăciun

Dacă Bercea Mondialu îl lovise pe viceprimar cu un cuțit, fiul acestuia îi lovise cu mașina pe viceprimar și pe bărbatul care îl însoțea. Fapta se petrecuse în Slatina, pe 22 ianuarie 2009. ”În urma altercaţiei, ambele persoane au suferit leziuni traumatice care le-au pus viaţa în pericol, una dintre ele necesitând pentru vindecare 12 – 13 zile de îngrijiri medicale, iar cealaltă 80 – 90 de zile”, au declarat anchetatorii.

Aflat de doar un an și o lună în spatele gratiilor, unde trebuie să execute o pedeapsă de aproape 14 ani de închisoare, Bercea Mondialu nu a stat mult pe gânduri și a trecut la ofensivă, potrivit informațiilor intrate în posesia FANATIK.

Astfel, în ciuda șanselor minime de reușită, interlopul încarcerat în penitenciarul din Drobeta-Turnu Severin a făcut deja prima cerere de eliberare condiționată. Cererea înaintată de Sandu Anghel se va judeca pe 21 decembrie anul curent, potrivit FANATIK, la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.