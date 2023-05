Exclusiv. Contre în direct la Fanatik SuperLiga după declarațiile lui Gigi Becali: „L-am dat exemplu copiilor mei”. Video

Gigi Becali anunță noi investiții dacă va câștigat SuperLiga și vrea ca FCSB să joace din nou în grupele UEFA Champions League. Cel puțin așa .

Gigi Becali, ironizat pentru visele sale îndrăznețe de Gigi Becali: „Iar punem căruța înaintea cailor?!”

Vivi Răchită nu crede nicio secundă că FCSB are forța să se califice în cea mai importantă competiție inter-cluburi din lume: „Care Liga Campionilor, Ioana?! Că dacă ajungem în Europa League în grupe ne gândim că am câștigat Liga Campionilor. Unde să ajungi în Liga Campionilor când ai patru tururi plus play-off?!”.

Fostul jucător al Stelei e de părere că FCSB are șanse mici la titlu: „Iar vorbim de Liga Campionilor? Iar vorbim că Gigi se duce în grupe, dar el n-a câștigat campionatul! Iar punem căruța înaintea cailor! Păi Hagi trebuie să se împiedice de două ori. Ei n-au beneficiat de rotunjire și la egalitate de puncte sunt campioni”.

Răchită consideră în continuare că Farul e mare favorită la titlu în SuperLiga: „Și eu cred că Hagi va câștiga campionatul. Și merită. Farul e o echipă bună, are academie, un club structurat de sus până jos foarte bine, ca o piramidă, cu Hagi în frunte. Totul este profesionist acolo. De-aia și CFR-ul a câștigat în ultimii cinci ani. Pentru că este la fel, un club profesionist! ”, a mai spus fostul fotbalist

Vivi Răchită știe de ratează CFR Cluj titlul: „Sunt jucători storși”

Vivi Răchită știe de ce campioana României en-titre nu își va mai apăra titlul în acest sezon: „Doar că acolo sunt jucători care au dat totul. Sunt jucători storși. Trebuie făcută o schimbare și Petrescu are marele ghinion că s-au accidentat Deac, Camora, nu îl mai are Debeljuh, nu mai are fundașii centrali care asigurau acea constanță și primeau așa ușor gol ca acuma. A schimbat și sistemul de joc din 4-3-3 în 4-4-2, deci sunt multe lucruri”.

Fostul fundaș central l-a „înțepat” apoi din nou pe patronul FCSB: „Nu eram amândoi când ne-a spus Gigi Becali că îl vinde pe Florinel Coman cu o sută de milioane de euro. Să-i mulțumească lui Giovanni Becali dacă ia 13 milioane!”.

Bogdan Dragomir crede însă că visele lui Gigi Becali se pot împlini: „Mi-e și jenă să spun, dar dacă e ceva de învățat, e să visăm sus. Eu îl dau exemplu pe Gigi și copiilor mei! Când vrei să-ți propui ceva, trebuie să fie ceva mare.

Și-a propus să joace în cupele europene, a jucat! Și-a propus să câștige campionatul, a câștigat! Și-a propus să vândă la niște prețuri pentru România absurde. Să dai 13 milioane pe un jucător?

De ce merită Gigi Becali să fie apreciat

vede însă părțile bune ale lui Gigi Becali: „Nouă ne vine acuma să râdem, dar în viitor îl vinde pe Compagno cu trei milioane de euro, mai ia pe Florinel vreo 10-12 milioane, pe niște jucători care fac trei meciuri bune pe an! Am înnebunit cu toții. Dincolo de exagerări, omul a jucat pe acolo cu Ajax, Chelsea, echipe, Vivi!”.

Răchită însă nu e deloc impresionat și aduce aminte de perioada lungă de secetă: „A luat în 2003 cel mai mare brand al sportului românesc, Steaua. E normal să fie patronul antrenor?! Eu dacă aș fi suporter FCSB m-ar durea rău să nu câștig campionatul de 7 ani! 7 ani!”.

Bogdan Dragomir și-a menținut însă punctul de vedere: „El își propune să facă performanță și e aproape. Dacă nu îl pârleau arbitri era și mai aproape. Vrea să vândă la prețuri exorbitante și a făcut-o și probabil că o va face în continuare. A cumpărat și jucători și întreg fotbalul românesc s-a învârtit în jurul lui”.

