Exclusiv. Costi Ioniță “Rupe” după Survivor România 2021. Dezvăluiri neașteptate despre marea finală

Costi Ioniță “Rupe”, după eliminarea de la Survivor România 2021. Nu a ajuns departe în competiția desfășurată în jungla din Republica Dominicană, dar nu regretă deloc. A revenit în studioul din Miami unde face ce știe mai bine: muzică.

Și-a testat limitele la Survivor România 2021, dar a fost printre primii Faimoși eliminați din competiție. Costi Ioniță a recunoscut că nu s-a descurcat tocmai bine în timpul probelor și nu a adus multe puncte echipei, însă eliminarea din reality-show l-a trimis direct în studioul muzical din Miami, unde s-a pus pe treabă.

Contactat de FANATIK, Costi Ioniță ne-a mărturisit că pregătește colaborări surprinzătoare cu artiști cunoscuți pe plan internațional și ne-a vorbit despre noua piesă pe care a lansat-o miercuri, 17 februarie. Pentru piesa “Rupe”, Costi Ioniță a colaborat cu fostul lui coleg de la Survivor România, Culiță Sterp, cu Tzanca Uraganu și Bogdan Mocanu.

“Piesa are un sound foarte modern, le-a plăcut artiștilor și, de aici, totul a mers foarte ușor. Este foarte bine ceea ce se întâmplă, iar din Miami voi veni cu noi colaborari internaționale”, a declarat Costi Ioniță, exclusiv, pentru FANATIK.

Costi Ioniță, despre finala Survivor România 2021

Eliminat de la Survivor România 2021, emisiune difuzată de Kanal D, Costi Ioniță este în continuare cu ochii pe foștii colegi de echipă. Producătorul muzical recunoaște că reality-show-ul este unul surprinzător și nu poate să preconizeze cine o să ajungă în România cu marele trofeu. Costi Ioniță pariază însă pe doi dintre Faimoși, pe care îi consideră puternici și demni de marea finală. Surprinzător este faptul că, deși prietenul său, Jador, l-a votat pentru eliminarea din competiție, Costi Ioniță pariază pe prezența cântărețului în marea finală.

“Survivor este un show surpriză. Culiță și Jador ar trebui să fie în finală. Care va câștiga, nu știu, pentru că ambii sunt foarte buni și puternici”, ne-a dezvăluit Costi Ioniță.

Ascultă aici piesa “Rupe”, lansată de Costi Ioniță, Culiță Sterp, Tzanca Uraganu și Bogdan Mocanu

Costi Ioniță, despre eliminarea de la Survivor România: “Nu regret nimic”

Costi Ioniță a părăsit competiția Survivor România pe 24 ianuarie, după ce a primit cele mai multe voturi din partea colegilor din echipa Faimoșilor.

“Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. E foarte important în viața unui om să fie echilibrat și să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învățat foarte multe lucruri. Este o experiență extraordinară și o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea și cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut și o să fac lucruri minunate și mărețe”, a spus Costi Ioniță, în momentul în care a părăsit competiția Survivor România 2021.

