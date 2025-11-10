Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat are 41 de ani și se află în prezent pe banca armenilor de la Noah, fosta adversară a oltenilor din grupa de Conference League. Meciul dintre cele două echipe de pe stadionul „Ion Oblemenco” s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Antrenorul lui Noah, care a dominat pe Oblemenco echipa lui Rădoi, pe lista scurtă a celor de la Universitatea Craiova. Cine este Sandro Perkovic

Atunci, echipa din Armenia a prestat un joc foarte solid, combinativ și chiar a dominat Craiova în destul de multe momente ale partidei. Mihai Rotaru și colaboratorii săi din conducere au rămas impresionați atunci de acest lucru, iar acum, în noul context din Bănie, finanțatorul clubului l-a pus pe Sandro Perkovic pe lista scurtă de posibili înlocuitori ai lui Rădoi.

În cursul zilei de luni, , director sportiv al clubului. Cu această ocazie, a fost confirmată despărțirea de fostul antrenor și, de asemenea, s-a transmis că în prezent oltenii au în vedere în principiu trei antrenori din străinătate. „„Mutăm şi soarele de pe cer ca să luăm titlul! Dorinţa de victorie, mai mare decât frica de eşec!”, , după demisia lui Rădoi.

Universitatea Craiova, relaţii excelente cu Noah

Pe lângă , fost colaborator al lui Andre Villas-Boas la mai multe echipe importante, Sandro Perkovic, de la Noah, este şi el, de asemenea, inclus pe lista scurtă a oltenilor.

Atât el, cât și oficialii clubului Noah, ar fi deschiși la discuții în acest sens. Între cele două echipe există deja o relație destul de bună, după ce în această vară japonezul Oshima a fost cedat de Universitatea Craiova la gruparea din Armenia.

Sandro Perkovic, fost antrenor la Dinamo Zagreb, fost colaborator al lui Fabio Cannavaro, este deja extrem de apreciat la Noah. Ce stil de fotbal practică

El a semnat cu echipa din Armenia abia în vara acestui an și deja a câștigat un titlu de „antrenorul lunii” în acest campionat. Croatul s-a format în țara natală, în special la Dinamo Zagreb, acolo unde a activat în mai multe rânduri, atât ca interimar, cât și ca antrenor cu funcții depline. Perkovic este văzut foarte bine în special prin prisma stilului spectaculos de joc abordat, bazat pe posesie, în linii mari destul de asemănător cu cel al lui Mirel Rădoi. Tocmai din acest motiv a și ajuns să fie luat în calcul de Universitatea Craiova.

Sandro Perković has been named Coach of the Month in the Armenian league. Noah are 5th in the league with 18 points and nine matches played, trailing by one or two games behind the clubs above them. In the Conference League, they are 10th with four points out of possible six. — TheCroatian (@TheCroatian_)

În momentul în care a ajuns la Noah, el a vorbit pe larg despre aceste aspecte. În plus, a subliniat că își dorește foarte mult să creeze o atmosferă bună în vestiar, exact ce pare că le lipsește oltenilor în acest moment.

„Îmi place foarte mult să lucrez cu jucători tineri. Le ofer întotdeauna șansa să se arate și îi ajut să-și aprindă focul interior. Chiar și după ce ajung în prima echipă, trebuie să continue să muncească și să se perfecționeze. Deja văd că tinerii noștri jucători au calitățile unor adevărați profesioniști, iar asta este foarte încurajator. Sunt nerăbdător să văd cum se dezvoltă. Vom încerca să jucăm un fotbal modern, cu intensitate ridicată. Vom urmări să dominăm posesia și inițiativa”, a spus Sandro Perkovic la acel moment, citat de

Sandro Perkovic a avut doar cuvinte de laudă pentru Universitatea Craiova după meciul direct din Conference League

Antrenorul croat s-a declarat atunci încântat de jocul prestat de Noah pe terenul oltenilor. În plus, i-a remarcat în mod special pe Nicușor Bancu și pe portarul Isenko:

Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit pe acest stadion superb, dar și celorlalți spectatori, au creat o atmosferă minunată, chiar dacă 99% dintre suporteri au fost împotriva noastră. A fost o bucurie să jucăm pe un astfel de stadion – Sandro Perkovic, după meciul de pe Ion Oblemenco

„Craiova este o echipă foarte bună, am observat că unul dintre cei mai buni jucători ai lor este fundașul stânga, multe goluri, multe acțiuni periculoase vin de pe partea lui și am decis, de data această, să fim asimetrici pe partea defensivă, cu Helder avându-l în primire pe fundașul lor stânga, pe care noi l-am observat a fi cel mai periculos la analiza dinaintea meciului. Ne-am creat multe șanse împotriva unui adversar foarte greu, portarul lor a fost decisiv în unele momente. Sunt mulțumit de această prestație.

Le-am spus jucătorilor că rezultatele în fotbal sunt imprevizibile, însă nivelul de determinare, emoție, pasiune pe care îl arată este ceva incredibil. Sunt mândru de acest lucru. Nu conta dacă câștigam, dacă pierdeam, conta cum gestionam jocul. Încă o dată, îi felicit. Am dominat atât ofensiv, cât și defensiv. Am făcut o partidă extraordinară”, spunea Perkovic după 1-1 în Bănie cu Noah.