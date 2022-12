Exclusiv. Cum l-a “felicitat” Mihai Rotaru pe Adrian Mititelu dupa victoria directă. “Cu vreo 20 de luni de închisoare! Nu am văzut vreun clonat la meci” Video

, iar patronul lui FC U Craiova 1948 a trimis mai multe „săgeți” la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI către boss-ul celor de la CS Universitatea Craiova.

Adrian Mititelu, declarații tăioase la adresa lui Mihai Rotaru: „Dacă poate, îți ia și viața, că i se cuvine!”

Adrian Mititelu nu l-a iertat pe Mihai Rotaru după derby-ul dintre CS Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948: „Nu m-a felicitat. Cum să mă felicite?! Cu vreo 20 de luni de închisoare și vreo 7 ani de blocat afacerile! Nici nu știu dacă a fost la meci. N-am văzut niciun clonat pe acolo. Așa le zicem noi. Ei ne zic nouă „mititei” și lor le zicem „clonați”. VEZI VIDEO MAI JOS.

ADVERTISEMENT

Da, domne, e un domn de afaceri foarte distins! Dacă poate, îți ia și viața, că i se cuvine! A primit omul moșternire Universitatea Craiova. A câștigat la ANPR, i-au dat ăia despăgubiri”, și-a început tirul patronul lui FC U Craiova 1948, .

Mititelu e convins că înfrângerea cu 2-0 a fost o lovitură dură pentru rivalii din oraș: „I-a durut rău de tot! Mult mai mult decât m-ar fi durut pe mine, pentru că eu sunt deja obișnuit! Știu cât de mult și-au dorit să ne învingă, să ne arate că ei sunt proiectul de succes în Craiova. Ei au calitate, sunt profesioniști, sunt 7 manageri pe acolo”.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, atac dur la adresa legendelor Craiovei Maxima: „Caracterele puternice n-au vrut să se asocieze”

Adrian Mititelu e mândru că a reușit să readucă echipa sa în prim plan după ce a pornit de la liga a cincea și nu uită pe cei care l-au trădat: „Toată Craiova Maxima e cu ei, sunt un club european, super bine organizat. Ce să stea ei la discuții cu echipa unor oameni care nu se pot compara cu ei. Poate nu am cuvintele cele mai potrivite.

Dar dacă stai să analizezi fondul problemei, o să vezi ce partitură avem noi și organizare. Ne-a făcut primaria două terenuri. Din punct de vedere al infrastructurii suntem mult peste ei! Și noi am plecat de la Celaru! Venim din junglă și mocirlă, ei din lux și din milioane!”.

ADVERTISEMENT

Craiova lui Rotaru a reușit deja să adune primele trofee, însă Mititelu e de părere că FC U Craiova 1948 a progresat mult mai mult: „Noi am realizat mult mai mult decât ei, pentru că ei au furat startul foarte mult, iar noi am plecat de jos și în maximum un an de zile suntem cel puțin de nivelul lor”.

De ce crede Adrian Mititelu că gloriile Universității Craiova susțin clubul lui Rotaru: „Au fost chemați în 2013 de la partid să intre în schema asta”

Adrian Mititelu face acuzații grave la adresa fotbaliștilor emblematici din Craiova Maximă, care în opinia sa au fost „cumpărați”: „De ce credeți? Cei mai mulți dintre ei, cu excepția lui Sorin Cârțu, care are o situație financiară bună, și nici nu poate bănui că poate fi cumpărat cu bani pur și simplu, ceilalți… Aurică Beldeanu e un om cu mari probleme și are toată familia angajată pe la instituții de stat și chiar am o relație bună cu el și l-am ajutat mereu… Primește și el un bonus lunar de acolo.

ADVERTISEMENT

Nicolae Negrilă, aceeași situație, e și el ajutat… Dar caracterele gen Ilie Balaci… El n-a vrut să se asocieze. La fel și Rodion Cămătaru, care are o situație financiară puternică, nu s-a băgat, chiar dacă mai dă căte o declarație”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Mititelu a dezvăluit că CS Universitatea Craiova își pierde din aliați: „Silviu Lung a fost acolo și acum pe unde îi prinde! Au rămas Ungureanu, Aurică Beldeanu și cu Negrilă care duc stindardul acestei asocieri. O fac pentru că au fost chemați în 2013 de la partid să intre în schema asta.

Eu am fost prezentat omul rău, dar toți oamenii ăștia au trecut pe la mine și i-am ajutat pe toți. Nu vreau să mai folosesc eu termenul ăsta, să spun că au fost cumpărați”, a mai declarat pentru site-ul nostru, patronul lui FC U Craiova 1948.