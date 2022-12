Exclusiv. Cum va arăta campania de transferuri a Rapidului în iarnă. „Vin doi jucători, ambii ofensivi!” Video

, iar echipa lui Adrian Mutu s-a instalat pe treapta a treia a podiumului din SuperLiga. Victor Angelescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ce mișcări de trupe vor fi în această iarnă în Giulești.

Victor Angelescu, despre campania de transferuri a Rapidului din această iarnă: „Așteptăm să se termine etapa și o să ne facem calculele”

și a dezvăluit ce jucători vor pleca de la Rapid și unde vrea Adi Mutu întăriri.

„Noi considerăm că avem un lot valoros la acest moment, o să fie câteva plecări și una, două veniri. Nu suntem în negocieri avansate cu nimeni și așteptăm să se termine etapa și o să ne facem calculele. Și din România, și de afară. Nu sunt foarte mulți pe listă. În faza de atac avem nevoie”, a declarat patronul Rapidului.

Adi Mutu deja a comunicat lista plecărilor, iar Angelescu a confirmat zvonurile: „O să mai și renunțăm la trei jucători și să închidem cu ei. Adi ne-a anunțat și am fost cu toții de acord că nu mai fac parte din viitorul echipei. Dussaut, Marzouk și Vojtus”.

Deși , Victor Angelescu exclude această variantă: „Nu visăm la Stanciu sau la alți jucători scumpi”.

Angelescu e de părere că „giuleștenii” sunt „betonați” în apărare și Mutu nu mai vrea întăriri: „Avem patru fundași centrali și eu zic că e de ajuns”.

Eliminarea din Cupa României, o rană deschisă pentru conducerea Rapidului: „Rămâne puțin mai multă supărare”

Victor Angelescu acuză în continuare șocul eliminării din Cupa României, mai ales că suporterii visau chiar la câștigarea trofeului în anul centenarului: „Rămâne puțin mai multă supărare că nu am mers mai departe în Cupa României. Am avut o perioadă mai slabă cu patru meciuri fără victorie și e important că am câștigat cu Petrolul”.

Gustul amar al eliminării s-a îndulcit însă puțin după ce Rapid a acordat pe locul trei în SuperLiga: „Sunt mulțumit. Tot timpul se poate mai mult, dar avem un număr de puncte destul de bun după 20 de meciuri. Important e să intrăm în play-off și cred că am făcut un pas important cu această victorie. A fost un derby, cu o echipă care e sus și a jucat bine în acest sezon.

Dacă prindem podiumul e un sezon foarte reușit. Suntem doar la al doilea an în Liga 1. Nu e nicio diversiune! Eu nu cred că suntem pregătiți să ne luptăm pentru titlu. Am zis-o de la început”, a concluzionat Angelescu, pentru site-ul nostru.