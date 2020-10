Exclusiv. Dan Bittman: „Lucian Mândruță este un om mărunt, mi-e milă de mintea lui slăbuță”

Continuăm partea a treia de dezvăluiri pe care Dan Bittman le-a făcut pentru FANATIK, în care solistul trupei Holograf vorbe;te despre politică şi contraatacă printr-un răspuns acid la adresa lui Lucian Mândruţă, după ce omul de televiziune l-a criticat pe Bittman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Solistul trupei Holograf a explicat în prima parte a interviului că se protejează de coronavirus, că el crede în această pandemie și acest virus, iar singurele sale probleme sunt doar cu instituțiile statului, care nu-și fac treaba, în opinia sa, având în vedere cum evoluează lucrurile.

În cea de-a doua parte a interviului publicat, Dan Bittman a vorbit despre gândul de a părăsi România, că se gândește serios la câteva opțiuni, iar printre țările în care s-ar putea să se stabilească definitiv peste hotare. Artistul a mărturisit că sunt șanse să se mute cu unul dintre fii lui în Olanda, la studii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Bittman: „În urmă cu 10-15 ani, Orban mi-a propus să intru în PNL, când era președinte domnul Tăriceanu, care i-a fost profesor”

În cea de-a treia parte a interviului, solistul trupei Holograf aduce lămuriri, după ce a fost acuzat că are preferințe politice atât de anumite personaje publice, cât și de fani.

De altfel, cântărețul îi dă replica lui Lucian Mândruță, care l-a criticat în mediul virtual după ce artistul și-a spus punctul de vedere în ceea ce privește situația coronavirus la noi în țară.

ADVERTISEMENT

Prima parte a interviului: Dan Bittman, dezvăluiri în premieră (I) Ce a pățit fiul solistului Holograf: „Cred în COVID / Suntem în stare de război?”

A doua parte a interviului: Dan Bittman, dezvăluiri în premieră (II): „Vreau să plec din România. Sunt inginer, mă angajez. Trupa Holograf a spus ce avea să spună”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai jos redăm continuarea interviului pe care FANATIK l-a obținut cu Dan Bittman, în premieră, așa cum a decurs telefonic, în ordinea întrebărilor și răspunsurilor avute cu solistul trupei Holograf.

Ce v-a determinat să luați această decizie?

Nu vreau să ajung la mâna unuia ca Lucian Mândruță, să îmi dea el lecții de etică și ce înseamnă artă. Este un om mărunt și cred că a spus și acum ceva despre mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-e milă de mintea lui slăbuță, pentru că aici este vorba despre cât poate mintea ta să ducă ca om și cetățean. De oameni ca el îmi e milă, oameni care spun că sunt abonat la banii publici și că sunt și pesedist. Mai este o colegă de presă cu dumneavoastră, Oana Stănciulescu, Oana nu știu cum, la fel.

Oameni care nu gândesc. Oameni care au spus foarte multe lucruri urâte despre mine fără să am vreun drept la replică. Trebuie pus la punct acest individ (n.r Lucian Mândruță). Este inadmisibil ceea ce face.

ADVERTISEMENT

Dar de ce v-au acuzat cu PSD-ul. Aveți vreo legătură cu partidul?

Nu am nicio legătură, am fost liberal toată viața mea.

Sunteți în vreun partid politic acum? Sau aveți vreo simpatie?

Nu, totul a pornit de la un concert pe care l-am avut acum un an sau doi în sectorul 5 și am spus pe scenă de față cu primarul că „domnul primar, mie mi se pare că lucrurile merg bine aici în sector. (n.r Primarul sectorului 5 – Cristian Piedone, PSD). Și cu asta s-a declanșat o întreaga campanie împotriva mea. Au început să mă facă în toate felurile.

ADVERTISEMENT

Atunci, să înțeleg că aveți o simpatie pentru liberali, dar sunteți acuzat că sunteți pesedist, de fapt?

Nu am o simpatie. Eu sunt mai liberal decât domnul Orban, care este președintele PNL. Să vă spun și de ce! Eu toată viața am trăit-o ca liber profesionist. Am câștigat pâinea ca un liberal, în sensul ăsta spun.

În timp ce domnia sa a fost angajat toată viața la Stat. Domnia Sa este un angajat, nu are cum să gândească așa cum gândește un angajat, pentru că nu a avut niciodată responsabilitatea unei firme în spate.

Nu vreau să-l jignesc, pentru că ne cunoaștem. Chiar în urmă cu 10-15 ani mi-a propus să intru în PNL, când era președinte domnul Tăriceanu, care i-a fost profesor.

România se confruntă cu o criză pe toate planurile …

România are 270 de mii de copii care nu au cum să învețe. Asta nu ne mai îngrijorează. Eu știu care este România reală, trăiesc printre oameni simpli, eu sunt printre ei, eu am cântat prin toate cătunele din România asta, eu știu cum arată România adevărată.

Sunt mult mai informat decât domnii care-și primesc informările de dimineață de la SRI.

Am avut alte speranțe acum 30 de ani. Nu poate să spună nimeni că după 30 de ani să nu poți să-ți spui părerea. Pot să mă prefac, să mă plâng, dar nu pot, nu pot să tac, ăsta e felul meu de a fi.