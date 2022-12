Exclusiv. Dan Șucu a răspuns la întrebarea-cheie: urmează să candideze la președinția României după ce a devenit patronul Rapidului? Video

Dan Șucu a fost invitatul de gală la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, iar .

Dan Șucu nu se gândește să candideze în vreo funcție politică: „Exclus!”

Mulți se întrebau dacă Dan Șucu a intrat în fotbalul pentru a câștiga capital de imagine și dacă nu tânjește de fapt după o carieră politică.

Numai că patronul Rapidului nici nu vrea să audă de așa ceva: „Exclus! În niciun caz! Nu am niciun fel de dorință, niciun fel de ambiții politice. Nu consider că am nevoie sau că am calitățile pentru a fi politician”.

Ba, mai mult, e de părere că sfera politică e un mediu în care principiile și valorile sale nu s-ar putea integra: „Sunt anumite lucruri care în politică se numesc calități, dar eu nu le-aș numi așa. Așa ceva e fără sens pentru mine!”.

Parcursul său a fost chiar comparat cu cel al Donald Trump, care se implicase de asemenea în sport însă Dan Șucu e extrem de sincer: „Poate părea o matrice, dar nu e cazul. Zero intenție. Nici măcar o virgulă. Nu-mi place nici ideea”.

Care e singura relație a lui Dan Șucu cu politicul: „Se rezumă aici”

Dan Șucu a dezvăluit și care este singura sa tangență cu politica din România: „Din punctul meu de vedere, singura implicare pe care o am în relația cu politicul e că sunt în același timp și președintele celei mai mare confederații patronale din România. În această calitate, negociem cu Guvernul, cu sindicatele, toate punctele de vedere și tot ceea ce ne interesează pe partea de patronat. Dar se rezumă aici.

Motivul pentru care sunt acolo e că sunt om de afaceri român, că dețin o companie de succes și pentru că nu lucrăm în niciun fel cu bugetul și cu statul. Clientul nostru este clientul final. Nu avem niciun fel de legătură, niciun fel de suprapunere cu bugetul de stat.

Am făcut foarte bine că am fugit de astfel de lucruri. Și aici la Rapid, când mă uit în spate, sunt destul de multe lucruri care vin de acum 10-12 ani, e foarte mult de curățat”, a închis acest subiect omul de afaceri.

Dan Șucu e de acord cu boicotarea firmelor austriece: „Mi se pare o reacție normală”

Austria s-a opus intrării României în spațiul Schengen, un subiect la care Dan Șucu nu putea să rămână nepăsător ca om de afaceri: „E în totalitate vina noastră. Noi ar fi trebuit să fim capabili să găsim o soluție! Când ceva nu merge în viața ta, întâi de uiți la tine și abia apoi la ce nu au făcut alții pentru tine”.

Dan Șucu a încercat de fiecare dată se implice și să facă ceva pentru mediul de business din România: „Noi am discutat intens cu patronatele din Suedia și Olanda, care știam că sunt opoziții, i-am rugat frumos, am mers împreună, am vorbit cu oamenii din legislativul din Olanda și Suedia. Le-am explicat situația, ne-am pregătit cât de cât.

Și noi la rândul nostru, ca oameni de afaceri, am încercat să ne pledăm cauza în fața tuturor celor care puteau să ne creeze o oarecare problemă. Cu Austria a venit pe nepregătite. De niciunde! Aia nu o înțeleg și nici nu am libertatea de a vorbi foarte mult”.

, lucru aprobat chiar și de Dan Șucu: „Nu poate fi o copilărie această frustare. E reală și fiecare reacționăm diferit. Mi se pare o reacție normală să nu îți mai dorești să colaberezi cu firme austriece. Dacă tu mă jignești, eu de ce să fiu alături de tine?”.

Dan Șucu: „Opoziția Austriei a fost o surpriză”

„Unul dintre principalii mei competitori e o firmă austriacă. E de prost-gust pentru mine acuma să încep să vorbesc urât despre un competitor. Sigur că mi-ar conveni să nu mai fie, dar e important ce conteează pentru client.

E eșecul nostru pentru că pe noi ne afectează! Pe partea cealaltă, există pârghii pe care ar trebui să le folosim. Opoziția Austriei a fost o surpriză. Am simțit-o ca o înfrângere, ca o frustrare”, a mai spus Dan Șucu, în exclusivitate pentru site-ul nostru.