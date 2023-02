Exclusiv. Dan Șucu, pus la zid în anul Centenarului: „Am văzut că Rapid transferă pentru obiectivul din anul 2043! Mutu ce să facă?” Video

Marian Iancu a intervenit telefonic în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Printre mai multe subiecte, fostul patron al lui Poli Timișoara a comentat ce se întâmplă și la echipa sa de suflet, Rapid București.

Marian Iancu, noi critici pentru conducerea Rapidului: „Nu pot mai mult, e totul limitat”

Suporter înfocat al Rapidului, Marian Iancu este nemulțumit de strategia pe care o au șefii grupării din Giulești. . În SuperLiga însă, , scor 1-2, cu FC U Craiova 1948.

„Din punctul meu de vedere, loturile cele mai importante astăzi și cele mai bine dimensionate din toate punctele de vedere pentru a câștiga campionatul sunt CFR și FCSB. Cu amendamentul pozitiv și e demonstrat pe teren de gruparea lui Hagi, care e o surpriză extraordinară. După care este Craiova domnului Rotaru, care arată că se investește, e un club serios, bine așezat, dorința și putința există, mai trebuie un pic reglaje fine, e lotul domnului Mititelu, care este un lot care arată frumos, e un spectacol superb când joacă echipa domnului Mititelu.

După care e Rapidul. Din punctul meu de vedere lotul Rapidului e consumat la maxim, nu are nicio rezervă neexploatată meci de meci, atinge maximum meci de meci, mai ales la meciurile de acasă, sunt turați, sunt forjați la maxim. Nu pot mai mult, e totul limitat. Nu au bancă de rezervă.

Au administrație care se califică la locul de muncă. Mutu ce să facă? Câte poate să facă și Mutu? Cu aceiași jucători turați la maxim, nu mai au rezervă neexploatată, nu mai poți cere mai mult de atât. Nu ai bancă de rezerve, nu vii cu nimic în plus. Când faci schimbări ți-e și teamă că nu vii cu nimic”, a declarat Marian Iancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043”

Fostul patron de la Poli Timișoara a ironizat campania de transferuri a giuleștenilor. Recent, Rapid a anunțat că a transferat nu mai puțin de .

„Am văzut că s-au apucat să facă transferuri. Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, dacă e să luăm de bază vârsta medie a campioanei ultimilor ani. E bine. E bine și lucrul ăsta, măcar știi că în 2043 ai un obiectiv. Asta dacă nu îi vinde. Că exista treaba asta, când apar tineri de valoare sunt și vânduți imediat. E condus corporatist din punct de vedere financiar.

Dacă am greșit în analiza mea, îmi cer scuze. Eu am spus, dacă nu exista Șucu sau un Șucu trebuia inventat pentru Rapid. Dar există și declarații care spun că anul ăsta, anul Centeranului, nici nu știu care e obiectivul, să joci în play-off cred că e prea puțin, să joci în cupele europene cred că e prea mult față de investițiile care s-au făcut. Ori dacă tu clamezi că la anul sau peste doi ani vrei să iei campionatul și tu nu te-ai apucat să îți construiești de acum un lot, care să joace împreună o anumită perioadă de timp, ca să poți să te duci spre obiectiv.

Tu te uiți în fața ta și vezi ceilalți competitori care an de an investesc și an de an își completează lotul de jucători și tu nu vezi decalajul tău câți timpi morți ai în urmă, atunci ai o problemă. Și atunci trebuie să spui ‘Domne, obiectivul nostru nu e pentru acum’. Sau ‘obiectivul e să construim un club care să se refinanțeze din toate punctele de vedere, mai puțin rezultatele sportive care o să vedem la ce nivel se plafonează’”, a adăugat Iancu.

