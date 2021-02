Exclusiv. Dana Nălbaru, reacţie vehementă după ce soţul ei, Dragoş Bucur, a spus că nu se vaccinează şi nu poartă mască

Dana Nălbaru surprinde într-o perioadă în care soţul ei, Dragoş Bucur, este criticat după controversatul anunţ conform căruia nu rezonează cu deciziile luate de Guvern şi nu se vaccinează anti-COVID-19.

Dana Nălbaru (44 ani) a ales discreţia într-o perioadă în care celebritatea îi putea ţine de cald… ar spune unii. Ea, însă, îşi doreşte să-şi trăiască viaţa departe de zgomotul şi de superficialitatea din showbiz, un showbiz tot mai pestriţ, în care nu se mai regăseşte.

A cunoscut succesul cu trupa Hi-Q în anii 2000, a gustat din tot ce-i putea oferi cariera de cântăreaţă şi, deşi a fost înzestrată cu un talent special, a renunţat să-l mai expună în faţa întregii lumi. Viaţa de familie este cea care a cucerit-o şi o împlineşte zi de zi, iar refuzul de a mai apărea public pare de înţeles. Chiar dacă, cel mai probabil, cei care o îndrăgesc îi simt lipsa.

FANATIK.RO a vorbit, astăzi, cu Dana Nălbaru despre iureşul creat de soţul său, actorul Dragoş Bucur, care a recunoscut public că refuză să se vaccineze împotriva coronavirusului. Reacţia cântăreţei a fost, însă, surprinzătoare. Civilizat şi delicat, Dana Nălbaru – care ne încânta cu apariţiile ei în urmă cu ani buni – mărturiseşte că a decis să se retragă definitiv din lumea publică.

Dana Nălbaru, reacţie vehementă după ce Dragoş Bucur a spus că nu se vaccinează şi nu poartă mască

“Eu m-am retras din domeniu ăsta şi nu mă interesează să se mai scrie despre mine, să mai fiu asociată cu… Cu soţul meu meu pot să fiu asociată, nu e niciun fel de problemă, dar nu mă interesează să comentez deloc. Nu vreau să apar deloc, niciodată, ever again. Dacă vreţi să vorbim de o cafea sau altceva, cu plăcere. Nu vreau să mai apar absolut deloc, că se mai trezeşte cineva şi îmi face câte o poză, treaba lor, dar m-am retras din domeniul public şi nu mă interesează să apar”, a spus Dana Nălbaru, în exlusivitate, pentru FANATIK.

Mesajul postat de Dragoş Bucur: “În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port masca”

Actorul Dragoş Bucur (43 ani) a stârnit un val de critici, după ce a mărturisit că face parte din categoria scepticilor în ceea ce priveşte vaccinarea împotriva coronavirusului şi respectarea normelor de distanţare socială. “În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port masca”, este mesajul cu care Dragoş Bucur a provocat o întreagă nebunie pe reţelele de socializare.

Ulterior, actorul a revenit cu un alt mesaj, după ce a văzut numeroasele reacţii negative primite.

“Câțiva prieteni m-au sunat să mă întrebe de ce nu tac, de ce a trebuit să spun ce gândesc. Ei bine, această întrebare este răspunsul la ea însăși. Am spus ce gândesc pentru că oamenii au ajuns (iar) să aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor ceea ce cred, de teamă ca nu cumva să fie linsati public și ostracizați și să nu își piardă locurile de muncă, prietenii, relațiile și sursele de venit. Acesta este un rezultat bine cunoscut obținut cu mijloace noi.

Dragoş Bucur: “Este prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare”

Mi-a fost teamă de reacția pe care împărtășirea părerilor mele ar putea să o nasca, apoi mi-a fost rușine de această teamă și de gândul meschin că ‘E mai bine tac decât să spun ce cred’. Cum de obicei aleg să fac exact lucrurile de care îmi e cel mai frică, asta am făcut și acum.

Celor ce aleg să înjure și să atace îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui.

Nu susțin că decizia de a nu mă vaccina este cea corectă, dar susțin și apăr libertatea de a lua singur această decizie. Nu încurajez pe nimeni să nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu această ordonanță militară și consider că trăiesc într-o societate în care încă am voie să nu fiu de acord cu guvernul și cu deciziile lui și să îmi exprim public acest dezacord.

Știu sigur că mai sunt oameni care gândesc ca mine, dar fie le este teamă să se exprime public, fie preferă să stea departe de online.

Sunt un om cu familie, sunt artist, cred în Dumnezeu și în libertatea de expresie, sunt susținător al luptei împotriva discriminării și astea sunt valorile după care mă ghidez în viață. PS-acum îmi e teamă să citesc toate comentariile de la postarea precedentă, dar trec eu și peste teama asta!”, este mesajul pe care Dragoş Bucur l-a publicat, la scurt timp după ce declaraţia lui privind refuzul de a se vaccina şi purta masca a creat un val de reacţii negative.

