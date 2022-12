Exclusiv. Dani Coman, aproape de CFR Cluj: “Există discuții!” Ce spune de Rapid

Dani Coman spune că negocierile cu Neluțu Varga se poartă de mai multe luni și că sunt șanse mari să se alăture proiectului campioanei începând cu luna ianuarie. .

Dani Coman, detalii la FANATIK SUPERLIGA despre mutarea momentului în SuperLiga. Este dorit de Neluțu Varga la CFR Cluj

“Există discuții cu CFR Cluj de vreo jumătate de an. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu Neluțu Varga, suntem prieteni, ne respectăm. Cred că împreună cu el și cu ceilalți din conducerea administrativă putem face lucruri pozitive. Ce va fi, vom vedea din ianuarie.

Până în ianuarie stau să mă bucur de familie, de sărbători. Am timp și pentru fotbal, nu întotdeauna fotbalul este cel mai important. Așa cum spuneam că pot lucra cu Daniel Niculae, pot lucra cu Cristi Balaj și cu oricine”, a declarat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj traversează o perioadă excelentă și este în grafic pentru toate obiectivele. Va juca în primăvara europeană a Conference League, este calificată în sferturile Cupei României. De asemenea, este pe locul 2 în campionat, la 4 puncte în spatele liderului Farul și cu un meci mai puțin disputat.

Dani Coman , echipa la care a cunoscut cele mai mari performanțe. Spune că nu a primit nicio ofertă din Giulești și recunoaște că sunt anumite lucruri de criticat acolo, dar a preferat să nu intre în detalii.

De ce preferă Dani Coman să evite subiectul Rapid: “Dacă aș spune adevărul, ar trebui să lovesc în oamenii de acolo”

“Îmi e greu să vorbesc de Rapid, orice spun se poate interpreta. Dacă aș spune adevărul, ar trebui să lovesc în oamenii de acolo. Prefer să nu discut, sunt două variante. Ori să mint, ori să lovesc în oamenii de acolo. Mă abțin să vorbesc despre Rapid. Mă refer la modul general, nu vreau să dau nume.

Să îi lăsăm să își facă treaba, au toate condițiile să facă performanță după venirea domnului Șucu. Nu am avut niciun fel de ofertă. Am văzut că s-au făcut speculații că am fost la meciuri la Rapid. Merg inclusiv la Liga 3 pentru că îmi place fotbalul. Nu merg la meciuri să iau locul nimănui, nu îmi doresc asta.

Ce am avut de demonstrat în fotbal, cred că am făcut-o. Dacă voi avea posibilitatea să merg în altă parte, voi merge. Dar nu am avut ofertă de la Rapid. Eu aș putea lucra cu oricine, un om nu poate face totul într-un club”, a mai spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid nu traversează cea mai bună perioadă a sezonului, dar rămâne în grafic pentru calificarea în play-off. În schimb, a ratat calificarea în sferturile de finală din Cupa României.

Dani Coman, prezent la inaugurarea stadionului din Sibiu: “Sunt convins că stadionul va fi plin și în următoarele meciuri”

Dani Coman a anunțat la FANATIK SUPERLIGA va fi prezent la inaugurarea stadionului din Sibiu, proiect la care a contribuit în anul în care Hermannstadt a promovat în SuperLiga și în prima parte a acestui sezon. De asemenea, este omul care l-a adus la echipă pe Marius Măldărășanu, un tehnician care și-a demonstrat valoarea.

“Am fost invitat de Ștefan Băcilă la inaugurarea stadionului, voi fi prezent la meci. Cu toții am avut un aport pentru a face această inaugurare mai frumoasă. Eu mă bucur că am fost invitat și că am făcut parte din echipa administrativă care a avut succesul de a promova Hermannstadt. Am stat la Sibiu un an de zile, am văzut ce emulație se crează, sunt convins că stadionul va fi plin și în următoarele meciuri. Sunt oameni care iubesc fotbalul, urmăresc tot ce se întâmplă.

Cred că am făcut alegerea bună și când l-am luat la echipa a doua la Astra și apoi la prima echipă. Apoi am decis să îl aduc la Sibiu, am făcut alegerea inspirată. E un antrenor care va crește foarte mult, cu care am reușit performanța de a promova. Cu actualul lot e greu să se bată pentru play-off și să intre. Dacă vor mai aduce 2-3 jucători, nu mai mult pentru că aș merge pe omogenitate”, a mai spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.