Exclusiv. Daniela Crudu este însărcinată: ”Fac trei luni”. Cine e tatăl copilului Cruduței

Daniela Crudu, plecată în Suedia, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că este însărcinată în luna a treia. Fericită din cale afară, vedeta rețelei ONlyFans ne-a dezvăluit planurile ei de viitor cu privire la cariera sa.

Daniela Crudu este însărcinată în trei luni

Ajunsă la 33 de ani, cu privire la viitorul ei. Mai exact, ea a decis că este momentul să devină mamă, lucru pe care l-a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK.

”Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, ne spunea, acum două săptămâni, Daniela Crudu. Iar acum, după ce lucrurile s-au stabilizat, vedeta a făcut marele anunț: va deveni mamă pentru prima dată.

”Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului”, ne-a spus, în exclusivitate, Daniela Crudu. Fericită din cale afară, frumoasa viitoare mămică ne-a mărturisit că speră că va avea o sarcină ușoară, o naștere la fel și mărturisește că abia așteaptă să își strângă copilașul la piept.

Ce schimbări face Daniela Crudu în cariera ei, după ce a rămas însărcinată

În exclusivitate pentru FANATIK, Daniela Crudu ne-a mărturisit că, o perioadă cel puțin, va continua să producă conținut pe rețelele de socializare pentru adulți. ”Nu renunț, momentan, la OnlyFans, voi continua atât timp cât îmi permite sănătate”, ne-a explicat vedeta.

De altfel, așa cum recunoștea cu puțin timp în urmă, postările ei de pe OnlyFans îi aduc sume consistente în conturi, câștigurile ei fiind mai mari din activitatea pe care o are în Suedia decât cele pe care le avea pe când lucra în televiziunea din România.

”Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, ne spunea Daniela Crudu.

Cine e tatăl copilului. Daniela Crudu, îndrăgostită de un afacerist discret

Daniela Crudu a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că, de un an încoace, este îndrăgostită de un om de afaceri din România, un bărbat discret și care o susține în tot ceea ce face, indiferent de ce este vorba.

”Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online”, ne spune Daniela Crudu.

În altă ordine de idei, Daniela Crudu se gândește la modul cel mai serios să se stabilească în Suedia, motiv pentru care, deja,

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă.

La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, ne-a mai spus Daniela Crudu.