Exclusiv. Dănuț Lupu îi face statuie lui Maradona! ”Am o poză cu el, suntem 5 în jurul lui la meciul din 1990… Messi e un copilaș pe lângă el! Video

Majoritatea celor care comentează titlul mondial câștigat de Argentina sunt de părere că și să devină numărul 1 din istorie.

Dănuț Lupu a dat verdictul între Messi și Maradona

Prezent în studioul , Dănuț Lupu este de părere că Lionel Messi este departe de strălucirea lui Diego Maradona și și-a amintit de meciul împotriva acestuia de la Cupa Mondială din 1990.

”M-am lovit și eu de Maradona, am jucat în meciul ăla din 1990. Rotariu i-a făcut un marcaj foarte bun, dar am niște poze cu Maradona și noi eram vreo 5 lângă el. Când m-am lovit de el parcă m-am izbit de colțul blocului și eu nu am fost un jucător firav. N-am văzut în viața mea, pe cât era de pitic avea niște picioare…

Mult mai tehnic ca Messi. Cine are ocazia să vadă golurile pe care le-a dat Maradona, și alea din Italia, spui că nu se poate așa ceva. Dă-mi și mie un gol al lui Messi cum dădea Maradona. Messi e un jucător foarte bun, dar la Barcelona i-a avut lângă el pe Xavi și Iniesta. Păi cu ăștia doi jucai și tu. Uite, la PSG, nu e Messi care era la Barcelona.

La națională nu a făcut ce a făcut Maradona. E un jucător extraordinar, dar Maradona e de 3-4 ori mai mare ca Messi. Maradona era mai plinuț ca Messi, dar când pleca de pe loc era rachetă. Avea o forță în picioare extraordinară”, a declarat Lupu.

Diferențele dintre Maradona și Messi

Fostul internațional consideră că dacă Maradona ar fi jucat în zilele noastre ar fi avut rezultate mult mai mari decât a avut în anii ’80-’90, iar lumea nici nu ar mai fi vorbit acum despre Lionel Messi.

”Maradona era un lider, Messi e un copil cuminte. Maradona a avut nebunia fotbalului și golăneala aia bună. Maradona în ziua de azi ar avea rezultate mult mai mari decât a avut în perioada lui. Fotbalul din ziua de astăzi e mult mai ușor decât cel pe care îl juca Maradona.

Avea o fantezie extraordinară. Până să ajungă mingea la el, știa ce urmează să facă, avea mereu soluția. Nimeni nu-i face marcaj strict lui Messi, îl lasă să preia, se întoarce, Maradona avea tot timpul doi inși lângă el. E mult mai greu să gândești cu ăia lângă tine. Maradona avea nebunia asta că știa să iasă din clinciuri, rămânea și cu mingea și știa și ce să facă cu ea.

Maradona dacă juca fotbal acum, ce Messi, era de 10 ori mai sus. Câți fotbaliști erau pe vremea aia ca Messi și câți mai sunt acum? Pe vremea aia fiecare echipă avea cel puțin un ‘decar’. N-am nimic cu Budescu, o dă din vestiar, dar pe vremea mea și magazionerul o dădea din vestiar”, a mai spus Lupu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.