Exclusiv. De ce nu a intervenit VAR-ul la faultul dur al lui Edjouma la Armaș? „Și la arbitri e ca la jucători. Unii sunt mai buni, alții mai slabi” Video

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, invitații au dezbătut extrem de gravă.

Faultul grosolan al lui Malcom Edjouma, analizat pe larg la Fanatik SuperLiga: „E revoltător VAR-ul să nu intervină la așa ceva”

un moment extrem de important la FC Voluntari – FCSB, iar analiștii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI nu i-au menajat deloc pe cei doi arbitri: „Noi trebuie să înțelegem că așa cum există diferențe la jucători, unii mai buni, alții mai slabi, așa e și la arbittri. Dacă dăm la o parte intenția, adică eu nu cred că în 2023 mai putem să vorbim despre intenție. Că n-a vrut să vadă.

Nu mai sunt arbitri corupți. E vorba de interpretare. De exemplu la Barbu, eu am constatat în decursul timpului că are probleme la interpretarea părții disciplinare. Arbitrul care a fost în camera VAR. Eu pot să înțeleg că Radu Petrescu nu a văzut sau că viteza în care s-a jucat mingea, el a văzut că Edjouma a jucat mingea și nu ce a făcut cu piciorul după ce a lovit mingea”, a explicat Andrei Vochin, oficialul FRF.

Acesta consideră că principala vină este cea a lui Marian Barbu, care ar fi trebuit să îi comunice lui Radu Petrescu ce s-a întâmplat la faultul lui Edjouma la Armaș: „Dar în camera VAR, când pui reluările, arbitrul de acolo trebuie în primul rând să vadă și pe urmă să interpreteze corect. Aici se face diferența între un arbitru bun și unul mai puțin bun. Cum interpretezi momentul ăla”.

Andrei Vochin a încercat să găsească și o explicație pentru care centralul i-a acordat doar un cartonaș galben: „Se spune despre arbitri proveniți din jucători că au o problemă în a interpreta partea disciplinară. Că zic: ‘Noi am fost jucători, am băgat piciorul, eu nu cred că… Eu vin din partea practică. Că eu am jucat și pe liga a patra și nu dădea nimeni afară!’”.

Andrei Vochin anunță că vom putea auzi live discuțiile din cască ale arbitrilor la meciurile din SuperLiga: „Se discută asta”

Andrei Vochin e de părere că a fost lipsă de comunicare între Radu Petrescu și Marian Barbu: „Eh, dar ești la Liga 1, ai o teorie, ai fost instruit, ți s-a spus exact cum trebuie să interpretezi anumite faze și atunci ar fi trebuit foarte clar să anunți lucrul ăsta. Eu nu știu dacă s-a întâmplat, pentru că nu avem acces la comunicare, așa cum se întâmplă la rugby”.

E foarte probabil ca în curând să putem înțelege mult mai bine cum iau arbitri deciziile: „S-ar putea să vedem și la fotbal în scurt timp, să auzim acest dialog între central și arbitrul VAR. Se discută asta și este posibil la nivel internațional. Atunci va fi implementat și la nivel de federație”.

Adrian Ilie consideră însă că acei „caveleri ai fluierului” nu au absolut nicio scuză: „Și ce dialog crezi că au avut la intrarea asta?! Ce trebuie să spună? Cel din camera VAR trebuie să-i spună: Trebuie să-i acorzi cartonaș roșu direct! Nu mai stăm la discuții!”.

Moderatorul Horia Ivanovici s-a declarat de asemenea indignat de modul în care a fost judecată această fază: „Ce să mai interpretezi! Noi știm faptele. E revoltător VAR-ul să nu intervină la așa ceva! N-ai cum! Nu vrei să te gândești la rea intenție, că mai avem arbitri corupți sau care au interes! Am văzut cu toții reluările”.

Andrei Vochin spune cum ar fi trebui să decurgă dialogul dintre Radu Petrescu și Marian Barbu: „Trebuie să spună cel din camera VAR: ‘Ai văzut ce s-a întâmplat?’. Cel de pe teren poate să spună: ‘Am văzut că a lovit mingea. Vezi mai departe că îl lovește și cu piciorul’. Nu poți să îl incriminezi nici pe unul nici pe altul până când nu știi cine cui i-a spus”.

Bănel Nicoliță e convins că Edjouma nu a avut intenție să îl lovească pe Armaș: „E clar că el urmărește mingea”

N-a fost o intrare intenționată. Am fost foarte atent la ce s-a întâmplat. Într-adevăr, a fost de cartonaș roșu, dar n-a fost o intrare intenționată. E clar că el urmărește mingea în momentul în care e sus, se duce cu piciorul deasupra capului la acel băiat.

Armaș închide foarte bine și în momentul ăla el nu se mai uită decât după minge și Edjouma e cu talpa direct în față, în lateral. Putea să-l lovească și mai rău! Putea să fie o accidentare și mai gravă. Foarte urâtă! Mai ales în careu, să ridici piciorul destul de sus… Edjouma urmărește să prindă mingea, nu să îl lovească.

Și eu sunt genul ăla de jucător care mă duceam cu piciorul sus, kamikaze, să o prind! Dacă mai țineți minte golul cu Timișoara din foarfecă lateral stânga, eu vin cu piciorul și unul de la Timișoara se lasă ușor-ușor și dacă ratez mingea…”, a completat și fostul jucător al FCSB.

