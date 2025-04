Exclusiv. De ce s-a amânat decizia în procesul Elenei Udrea. Avocat: ”Ar trebui să fie eliberată”

Elena Udrea își pregătește cu atenție ieșirea din închisoare. Condamnată la 6 ani cu executare, în dosarul Gala Bute, Udrea a depus o cerere în instanță prin care să i se adauge la zilele executate și perioadele petrecute în arest preventiv, în Costa Rica și Bulgaria. Marți, 8 aprilie 2025, Udrea a avut un primul termen la Tribunalul Prahova, însă instanța a amânat decizia până la finalul lunii.

”Fiind vorba de Elena Udrea, mă aștept la orice”. De ce s-a amânat termenul de marți

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, spune că speța pare una simplă, dar chiar și așa, emoțiile sunt destul de mari. El susține că, de multe ori, magistrații sunt tentați să judece persoana din fața lor mai mult după numele pe care-l au și mai puțin după fapte. ”Fiind vorba de Elena Udrea, mă pot aștepta la orice”, a declarat Veronel Rădulescu, pentru FANATIK.

Reprezentantul Elenei Udrea a explicat și motivele pentru care instanța și nu a pronunțat o decizie încă de la prima înfățișare.

”Pe 29 aprilie e următorul termen de la instanță. A fost amânată cauza pentru ca instanța să transmită adrese către Ministerul Justiției și către Tribunalul București, care este instanță de executare a hotărârilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, solicitând informații și date referitoare la aceste perioade de detenție, din Costa Rica și Bulgaria. Trebuie să le transmită către instanță pentru a avea o comunicare oficială în acest caz.

Se va hotărî acum să se ia în calcul aceste zile la pedeapsa executată, iar în iunie va fi un alt dosar, cu cererea de eliberare condiționată. Aici va fi nevoie doar de adresa penitenciarului care va comunica ce perioadă a executat deja și dacă a îndeplinit fracția de două treimi”, a declarat avocatul Elenei Udrea.

Fostul ministru a muncit în spatele gratiilor

Veronel Rădulescu a explicat și modul în care sunt calculate zilele executate, în condițiile în care, în luna iunie se împlinesc trei ani de la momentul în care , iar aceasta are nevoie de minim patru ani pentru a putea solicita eliberarea.

”Noi am solicitat instanței să adauge la pedeapsa executată în penitenciarul Târgșor perioadele executate în penitenciarul din Costa Rica și în centrul de reținere din Bulgaria. Sunt cinci luni și ceva.

Din cele două treimi se scad zilele câștigate în urma efectuării activităților de muncă, precum și alte lucruri care se iau în considerare. În total, trebuie să facă două treimi. După cum am calculat noi, în jur de 14-15 iunie, cu zilele care se scad, ar fi propozabilă, deci ar trebui să intre în comisia de eliberări condiționate a penitenciarului. Întrunește toate celelalte condiții, ar trebui să fie eliberată.

Nu știu ce a lucrat. Cred că orice activitate are același impact. Puteam să întreb, am fost astăzi la ea, dar am avut alte subiecte. Știu doar că a fost, efectiv, la muncă”, a mai declarat Veronel Rădulescu.

Elena Udrea și-a impresionat până și avocatul: ”E printre puținii care nu au vorbit. Poate nici nu avea ce să toarne, nu știu”

Avocatul Elenei Udrea a refuzat să comenteze , care a afirmat că aceasta va fi eliberată, cu siguranță, după alegeri.

”Nu mă bag în discuții de genul ăsta. Nu are nicio legătură cu politica actuală. În schimb, pot să spun altceva: dacă ar fi vorba de un deținut obișnuit, n-aș avea niciun fel de emoție că s-ar și admite cererea și ar fi pusă în libertate. (…)

Elena Udrea e printre puținii ”bărbați” dintre cei care n-au vorbit, într-adevăr. Mai știu câțiva… În rest, toți, când au ajuns acolo, s-au apucat să dea vina pe unul sau pe altul. Elena Udrea n-a făcut așa ceva. Poate nici nu avea ce să toarne, nu știu…”, a mai declarat avocatul.

Fără vizite acasă timp de trei ani. ”Alții au primit permisie și au făcut și copii, în perioada asta”

Reprezentantul Elenei Udrea a confirmat afirmațiile fostului ministru, care s-a plâns în nenumărate rânduri că nu a primit niciodată o zi de permisie, pentru a-și putea vizita familia acasă. ”Este exact ce vă spuneam mai devreme. Sunt alții care au primit permisie și au făcut și copii în perioada asta.

Practic, pedeapsa cea mai cruntă a fost pentru fiica ei. Inițial, nu au lăsat-o să-și vadă copilul decât printr-un geam, iar ea nu a fost de acord. Ulterior, i s-a permis.

Știu că i s-a mai permis să meargă și la biserica din incinta penitenciarului, dar nu i s-a să părăsească penitenciarul și să plece într-o permisie, deși legea prevede această posibilitate. Cu atât mai mult cu cât nu a avut niciun incident sau comportament care să creeze vreo îndoială cu privire la perioada de detenție”, a încheiat Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea.